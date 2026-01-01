Argent et patrimoine

Gestion budgétaire, retraite, placements et optimisation fiscale

Maîtriser son budget et organiser son patrimoine devient essentiel à l’approche de la retraite. Cette rubrique décrypte les placements, les aides, la fiscalité, la transmission et les solutions pour optimiser ses revenus.





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