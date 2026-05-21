Argent et patrimoine EHPAD 2026 : ce crédit d'impôt promis aux non-imposables a sauté, voici ce qui vous reste vraiment Par Fabrice Crozier | Publié le 21/05/2026 à 13:51 Le 25 octobre, les députés votent une aide enfin ouverte à tous les résidents en maison de retraite, même les plus modestes. Près de quatre mois plus tard, la loi est promulguée et la mesure s'est volatilisée en cours de route. Reste un avantage fiscal bien réel, mais qui n'aide pas tout le monde de la même façon. Partager : W f X in @

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Une victoire parlementaire effacée en silence réduction d'impôt de 25 % des frais d'hébergement et de dépendance, dans la limite de 10 000 euros de dépenses par an. L'avantage maximal plafonne donc à 2 500 euros, et il faut payer l'impôt sur le revenu pour en profiter.



C'est là que le sort se joue, et il dépend entièrement de votre feuille d'imposition. Les règles officielles de cette réduction sont détaillées sur



Or les résidents non ou très faiblement imposables représenteraient près de la moitié des personnes hébergées en établissement. Pour eux, le tableau ci-dessous ne raconte qu'une seule histoire : zéro. Le dispositif maintenu reste unede 25 % des frais d'hébergement et de dépendance, dans la limite de 10 000 euros de dépenses par an. L'avantage maximal plafonne donc à 2 500 euros, et il faut payer l'impôt sur le revenu pour en profiter.C'est là que le sort se joue, et il dépend entièrement de votre feuille d'imposition. Les règles officielles de cette réduction sont détaillées sur le portail officiel pour-les-personnes-agees.gouv.fr , qui rappelle qu'elle ne se déduit que de l'impôt dû.Or les résidents non ou très faiblement imposables représenteraient près de la moitié des personnes hébergées en établissement. Pour eux, le tableau ci-dessous ne raconte qu'une seule histoire : zéro.

Ce que vous touchez vraiment selon vos revenus



Le crédit d'impôt promis aurait représenté jusqu'à 2 500 euros par an pour un foyer modeste, soit près d'un mois de séjour rendu chaque année. Pour celui qui ne paie pas d'impôt, ce mois-là n'existe pas : il reste à sa charge, ou à celle de ses enfants.



Voilà le paradoxe que personne n'a corrigé. L'avantage fiscal le plus généreux va à ceux qui ont les moyens de payer, et il échappe à ceux qui peinent à boucler la facture.

Résident imposable ✅ Avantage maximal 💶 Réduction d'impôt 25 % Jusqu'à 2 500 € par an 📝 Condition Payer l'impôt sur le revenu Faiblement imposable ⚠️ Avantage rogné 📉 Réduction plafonnée à l'impôt dû Souvent loin des 2 500 € Non imposable ⚠️ Rien du tout 🔒 Aucun avantage fiscal 0 € malgré la dépendance 👥 Part des résidents concernés Environ 1 sur 2 Posons les chiffres, parce qu'ils éclairent l'enjeu mieux qu'un long discours. Le tarif moyen d'une chambre non habilitée à l'aide sociale atteint 2 628 euros par mois en 2026 selon la CNSA, quand la pension de retraite moyenne dépasse rarement 1 500 euros.Le crédit d'impôt promis aurait représenté jusqu'à 2 500 euros par an pour un foyer modeste, soit près d'un mois de séjour rendu chaque année. Pour celui qui ne paie pas d'impôt, ce mois-là n'existe pas : il reste à sa charge, ou à celle de ses enfants.Voilà le paradoxe que personne n'a corrigé. L'avantage fiscal le plus généreux va à ceux qui ont les moyens de payer, et il échappe à ceux qui peinent à boucler la facture.

Le calcul que beaucoup de familles n'ont jamais fait Posons les chiffres, parce qu'ils éclairent l'enjeu mieux qu'un long discours. Le tarif moyen d'une place en EHPAD atteint 2 628 euros par mois en 2026 selon la CNSA, quand la pension de retraite moyenne dépasse rarement 1 500 euros.



Le crédit d'impôt promis aurait représenté jusqu'à 2 500 euros par an pour un foyer modeste, soit près d'un mois de séjour rendu chaque année. Pour celui qui ne paie pas d'impôt, ce mois-là n'existe pas : il reste à sa charge, ou à celle de ses enfants.



Voilà le paradoxe que personne n'a corrigé. L'avantage fiscal le plus généreux va à ceux qui ont les moyens de payer, et il échappe à ceux qui peinent à boucler la facture. Comparaison de l'avantage fiscal réel en EHPAD selon la situation d'imposition du résident en 2026, du foyer imposable qui touche jusqu'à 2500 euros au foyer non imposable qui ne touche rien. AVANTAGE FISCAL EHPAD EN 2026 Réduction d'impôt maintenue — source CNSA, loi de finances 2026 Pour un résident non imposable 0 € soit 1 résident sur 2 environ Résident imposable Réduction de 25 % des frais Avantage fiscal réel 208 €/mois 2 500 €/an Faiblement imposable Réduction bridée par l'impôt dû Avantage fiscal réel Variable Loin de 2 500 € Résident non imposable Exclu de la réduction d'impôt Avantage fiscal réel 0 €/mois 0 €/an Le crédit promis en octobre Aurait ouvert le droit à tous Disparu du texte final Promis : 2 500 € Réel : néant © SeniorActu.com

Pourquoi la mesure saute chaque année Le scénario n'a rien d'inédit, et c'est ce qui le rend frustrant. Depuis plusieurs budgets successifs, le même amendement resurgit en commission, recueille un large soutien transpartisan, puis s'évapore lors des arbitrages finaux.



Cette année encore, l'amendement avait été adopté contre l'avis du gouvernement, qui chiffrait son coût à 600 millions d'euros par an. C'est précisément ce montant qui a eu raison de la mesure quand le budget a été resserré et passé en force par le 49.3.



La question reste suspendue à un autre chantier. Le gouvernement prépare une réforme de la tarification des EHPAD dans le cadre du financement de la Sécurité sociale, censée mieux répartir la charge entre l'État, les résidents et les départements. Tant qu'elle n'aboutit pas, le partage actuel tient bon.

Les démarches à ne pas négliger pour 2026 Reste à protéger ce qui existe encore, car la réduction maintenue suppose une déclaration en bonne et due forme. Les frais d'hébergement et de dépendance se déclarent via le formulaire 2042-RICI, après avoir déduit toutes les aides perçues comme l'APA, l'APL ou l'aide sociale à l'hébergement.



Un détail compte plus que les autres. L'établissement doit fournir une facture distinguant clairement la part hébergement de la part dépendance, faute de quoi un contrôle fiscal peut retoquer la demande.



Et pour la moitié des résidents qui ne paient pas d'impôt, l'arbitrage se déplace souvent vers les enfants. Quand le parent est peu ou pas imposable, la déduction d'une pension alimentaire versée par l'enfant aidant se révèle parfois plus avantageuse que la réduction côté résident, à condition de pouvoir justifier chaque versement.



Pour l'heure, le message tient en une ligne : le seul avantage fiscal réel reste celui d'hier, et il continue d'ignorer ceux qui en auraient le plus besoin.

Sources :

- Sénat, dossier législatif Projet de loi de finances pour 2026 (promulgation 19 février 2026)

- CNSA, tarifs moyens EHPAD 2026

- Code général des impôts, article 199 quindecies (réduction d'impôt frais de dépendance)

- Boursorama, MoneyVox, LégiFiscal, février 2026

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