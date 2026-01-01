Habitat

Solutions pour un logement confortable, sécurisé et adapté

Adapter son logement est un enjeu essentiel pour préserver autonomie et sécurité. Cette rubrique explore les solutions d’aménagement, les innovations liées au domicile, les aides disponibles et les tendances du marché de l’habitat pour les seniors.





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