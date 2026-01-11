Habitat

Abri de jardin, piscine : 3 erreurs de déclaration qui peuvent vous coûter cher en 2026

Par Fabrice Crozier | Publié le 11/01/2026 à 22:27 | mis à jour le 15/01/2026 à 09:27

Vous avez fait construire un abri de jardin, une piscine ou une véranda ? Une erreur dans votre déclaration peut vous coûter bien plus que prévu. Avec la baisse de 4 % des valeurs forfaitaires en 2026, la taxe d'aménagement devient plus légère, mais encore faut-il respecter les délais et les démarches. Voici le piège à éviter absolument.



Le piège des 90 jours que beaucoup de propriétaires ignorent 90 jours maximum après l'achèvement des travaux pour déclarer votre construction aux impôts.



Cette déclaration ne se fait pas automatiquement. Elle ne se confond pas non plus avec la déclaration d'achèvement de travaux (DAACT) que vous déposez en mairie. Il s'agit d'une démarche distincte, à effectuer en ligne sur « Gérer mes biens immobiliers ».



Beaucoup de propriétaires pensent que leur déclaration en mairie suffit. C'est faux. Sans déclaration fiscale dans les délais, vous vous exposez à des pénalités et à des majorations qui peuvent alourdir significativement la note finale. Depuis septembre 2022, les règles ont changé. Et de nombreux propriétaires l'ignorent encore. Après avoir fait construire un abri de jardin, une piscine ou une extension, vous disposez deaprès l'achèvement des travaux pour déclarer votre construction aux impôts.Cette déclaration ne se fait pas automatiquement. Elle ne se confond pas non plus avec la déclaration d'achèvement de travaux (DAACT) que vous déposez en mairie. Il s'agit d'une démarche distincte, à effectuer en ligne sur impots.gouv.fr , dans la rubriqueBeaucoup de propriétaires pensent que leur déclaration en mairie suffit. C'est faux. Sans déclaration fiscale dans les délais, vous vous exposez à des pénalités et à des majorations qui peuvent alourdir significativement la note finale.

Êtes-vous concerné par la taxe d'aménagement ? La taxe d'aménagement s'applique dès que vous créez une surface close et couverte de plus de 5 m² avec une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètre. Concrètement, sont concernés les abris de jardin (même démontables), les vérandas, les garages, les extensions de maison, mais aussi les piscines.



Attention : les piscines sont taxées de façon forfaitaire, à raison de 251 € par m² de bassin en 2026. Une piscine de 32 m² (8 × 4 mètres) génère donc une base taxable de plus de 8 000 €.



En revanche, certains aménagements échappent à la taxe. C'est le cas des terrasses ouvertes, des pergolas et des tonnelles, qui ne sont ni closes ni couvertes. Les constructions de moins de 5 m² sont également exonérées. Enfin, certaines communes prévoient des exonérations facultatives pour les abris de jardin de 20 m² ou moins soumis à déclaration préalable. Renseignez-vous auprès de votre mairie.

Combien risquez-vous de payer en cas d'erreur ? En 2026, la valeur forfaitaire servant au calcul de la taxe s'établit à 892 € par m² hors Île-de-France et à 1 011 € en région parisienne. C'est une baisse de 4 % par rapport à 2025, une première depuis neuf ans.



Prenons l'exemple d'un abri de jardin de 15 m² construit en province. Avec un taux communal de 5 % et un taux départemental de 2,5 %, la taxe s'élève à environ 1 000 €. C'est déjà une somme. Mais si vous ne déclarez pas ou si vous déclarez en retard, l'administration peut appliquer des majorations de 10 % à 40 % selon les cas, auxquelles s'ajoutent des intérêts de retard.



Autre piège : si vous sous-estimez volontairement la surface déclarée, vous risquez un redressement. Les communes effectuent des contrôles, notamment grâce aux photos aériennes et aux déclarations d'urbanisme. Une construction non déclarée peut être rattrapée pendant plusieurs années.

Comment éviter ce piège ? « Biens immobiliers », puis déclarez les éléments de votre construction (surface, nature, date d'achèvement).



Vous pouvez également utiliser le formulaire Cerfa 6840-SD si vous préférez une démarche papier. Avant de vous lancer, le simulateur officiel disponible sur



Une fois la déclaration effectuée, le paiement s'organise ainsi : si la taxe est inférieure à 1 500 €, vous recevez un unique avis de paiement environ 90 jours après la fin des travaux. Au-delà de ce seuil, elle est fractionnée en deux versements espacés de six mois. De quoi anticiper sereinement, à condition d'avoir respecté le délai de déclaration. La marche à suivre est simple, à condition de ne pas la négliger. Dans les 90 jours suivant la fin de vos travaux, connectez-vous à votre espace personnel sur impots.gouv.fr . Rendez-vous dans la rubrique, puis déclarez les éléments de votre construction (surface, nature, date d'achèvement).Vous pouvez également utiliser le formulaire Cerfa 6840-SD si vous préférez une démarche papier. Avant de vous lancer, le simulateur officiel disponible sur Service-public.gouv.fr vous permet d'estimer le montant de votre taxe.Une fois la déclaration effectuée, le paiement s'organise ainsi : si la taxe est inférieure à, vous recevez un unique avis de paiement environ 90 jours après la fin des travaux. Au-delà de ce seuil, elle est fractionnée en deux versements espacés de six mois. De quoi anticiper sereinement, à condition d'avoir respecté le délai de déclaration.

Sources :

- Service-public.gouv.fr, actualité du 7 janvier 2026

- Economie.gouv.fr, fiche « Tout savoir sur la taxe d'aménagement », janvier 2026

- Impots.gouv.fr, rubrique « Biens immobiliers », janvier 2026