Nouvelles technologies

Information et conseils pour maîtriser le numérique et rester connecté

La maîtrise du numérique est devenue essentielle pour rester autonome et garder le lien avec ses proches. Cette rubrique décrypte les outils, services, applications et innovations technologiques qui simplifient la vie des seniors.





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