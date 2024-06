Le petit bol d'air de l'été : une gazette numérique pour réduire l'isolement des ainés pendant les vacances Alors que l'été approche à grands, de nombreuses personnes âgées vont se retrouver isolées. Dans ce contexte, l’accès au numérique pourrait les aider à contacter leurs proches, à accéder à des visites virtuelles et à découvrir de nouveaux horizons. A ce titre, Granny Geek propose des solutions numériques pour aider à rester connectés, informés et engagés. Détails.







Rappelons que la mission principale de Granny Geek - une start-up sociale et solidaire - est d ’initier les ainés à l'univers informatique afin de leur faire atteindre l’autonomie numérique nécessaire , leur permettant de naviguer sur Internet, de communiquer avec leurs proches et même, de découvrir de nouveaux loisirs et activités en ligne.



Comment ? C’est assez simple, il suffit d’inscrire ses proches à cette gazette gratuite pour qu’ils reçoivent trois fois par semaine des idées d’activité, de détente et de ressources internet . Cerise sur le gâteau, quelques trucs et astuces sur WhatsApp seront distillés tout l’été pour qu’ils maitrisent davantage cette application devenue incontournable !



« L'isolement n'est pas une fatalité. Le numérique peut aussi être un moyen de rapprocher le monde et ses proches. Nous devons offrir les outils et le soutien nécessaire aux personnes non autonomes pour qu'ils se sentent connectés et bénéficient de tous les avantages du numérique. C’est la raison pour laquelle Granny Geek est née », déclare Florence Durif, co-fondatrice de Granny Geek. On le sait, la communication régulière est fondamentale pour maintenir des liens étroits avec ses proches (notamment lorsqu’ils commencent à être âgés).Dans ce contexte, les appels téléphoniques, les échanges de messages et/ou de photos et de vidéos, les visio-conférences sont autant de moyens de rester connectés et moins isolés.Oui mais voilà, la fracture numérique est une réalité sociale pour de nombreuses personnes âgées qui ne savent pas toujours bien utiliser un smartphone, une tablette ou un ordinateur…Heureusement, il existe des initiatives telles que la gazette anti-morosité Le Petit Bol d’Air de l’été de Granny Geek qui espère renverser cette tendance.Rappelons que la mission principale de Granny Geek - une start-up sociale et solidaire - est d, leur permettant de naviguer sur Internet, de communiquer avec leurs proches et même, de découvrir de nouveaux loisirs et activités en ligne.Comment ? C’est assez simple,. Cerise sur le gâteau, quelques trucs et astuces sur WhatsApp seront distillés tout l’été pour qu’ils maitrisent davantage cette application devenue incontournable !« L'isolement n'est pas une fatalité. Le numérique peut aussi être un moyen de rapprocher le monde et ses proches. Nous devons offrir les outils et le soutien nécessaire aux personnes non autonomes pour qu'ils se sentent connectés et bénéficient de tous les avantages du numérique. C’est la raison pour laquelle Granny Geek est née », déclare Florence Durif, co-fondatrice de Granny Geek.

