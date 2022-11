Politique de confidentialité - RGPD





SENIORACTU.COM respecte votre droit à la vie privée.Sa politique de confidentialité (ainsi que nos Conditions Générales d’Utilisation et notre Politique concernant les Cookies , vous informe sur la manière dont sont traitées les données personnelles collectées lors de l'utilisation du site Internet SENIORACTU.COM (ci-après « le Site »), ainsi que lors de l’inscription à notre liste de diffusion de Newsletter (dénommée ci-après « les Services »).Cette politique ne concerne pas les traitements mis en oeuvre à des fins éditoriales par la rédaction de SENIORACTU.COM.Pour connaître notre politique en matière de Cookies ou si vous souhaitez directement paramétrer vos choix en matière d’usage de cookies sur ce Site, consultez l'onglet Cookies de ce Site.Cette politique de confidentialité vous apporte des réponses aux questions suivantes :

SENIORACTU.COM ainsi que ses partenaires commerciaux peuvent combiner les données obtenues de toutes ces sources avec les autres données en leur possession et produire des données de profil permettant d'effectuer des ciblages publicitaires plus adaptés aux centre d'intérêts de nos lecteurs. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'onglet L’utilisation du Site et des Services conduit à la collecte de données directement personnelles vous concernant, comme celles que vous nous déclarez lors de l’utilisation des Services ou lorsque vous nous contactez.Des informations sur votre activité sur le Site l’utilisation des Services, y compris des données de connexion et de navigation, sont également collectées, sans toutefois permettre de vous identifier directement.Plusieurs types de données personnelles vous concernant peuvent être collectées :Il s’agit des informations de contact que vous nous communiquez lors de l’inscription à nos Services ou la participation à nos évènements ou à l’occasion de vos contacts avec nous (comme votre nom, prénom, votre adresse de courriel ou l'objet de votre demande, lorsque vous nous écrivez) .Il s’agit des informations qui sont rattachées à votre navigateur (comme votre activité en ligne sur le Site ou les pages vues, etc.). Ces informations sont collectées par nos régies partenaires et sont rapprochées entre elles, quel que soit le terminal que vous utilisez. Ce site utilise des technologies de traçage de partenaires régies publicitaires : pour en savoir plus, nous vous invitons sur ce point à consulter l'onglet Cookies Lorsque vous êtes connecté à notre Site, nous collectons des informations relatives à votre géolocalisation. Si vous ne souhaitez pas que nous fassions un tel usage de vos données de localisation, il convient de désactiver la fonction de géolocalisation dans les paramètres de votre terminal.SENIORACTU.COM ainsi que ses partenaires commerciaux peuvent combiner les données obtenues de toutes ces sources avec les autres données en leur possession et produire des données de profil permettant d'effectuer des ciblages publicitaires plus adaptés aux centre d'intérêts de nos lecteurs. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'onglet Cookies

Qui collecte des données vous concernant via le Site ou les Services ? La collecte et le traitement de données personnelles via le Site et pour les besoins des Services sont effectués à titre principal sous la responsabilité de l'agence de presse QUADRAMEDIA . Toutefois, l'usage de certaines fonctions du Site ou de certains services (comme l’affichage publicitaire ou l’utilisation de liens vers des sites tiers) impliquent le traitement d’informations vous concernant par des tiers. Site et Services de SENIORACTU.COM :



Le site peut contenir des liens vers d’autres sites ou des services proposés par des tiers. La présente politique ne s’applique pas à ces sites ou services. Nous vous invitons dans ce cas à consulter les pratiques en matière de protection des données personnelles de ces sites ou tiers. Sauf autre indication, en sa qualité d’éditeur du Site, QUADRAMEDIA a la qualité de responsable de traitement au sens de la législation en matière de protection des données personnelles concernant les traitements de donnée personnelles mis en oeuvre pour assurer le fonctionnement du Site et la fourniture des Services.Certains traitements utiles pour les affichages publicitaires sur le Site (par exemple des publicités ou des liens sponsorisés) sont toutefois mis en oeuvre par des partenaires commerciaux (qui sont responsable des technologies utilisées aux fins de permettre la collecte de données comme des identifiants contenus dans les cookies associés aux pages visitées), à des fins de ciblage publicitaire, y compris sur d’autres sites. Nous vous invitons donc à vous reporter sur ce point sur notre politique cookies en consultant l'onglet Cookies de ce Site.Certains services tiers ou animations sont proposés dans le cadre de partenariats (comme l’organisation d’un concours ou d’un événement). Si, dans ce cadre des données, sont également collectées par un tiers, nous vous en informerons lors de votre inscription. Dans ce cas, il conviendra préalablement à la souscription des Services ou de la participation aux animations de consulter les politiques de ces tiers.Le site peut contenir des liens vers d’autres sites ou des services proposés par des tiers. La présente politique ne s’applique pas à ces sites ou services. Nous vous invitons dans ce cas à consulter les pratiques en matière de protection des données personnelles de ces sites ou tiers.

Pour quelles raisons collectons-nous des données personnelles ? Pour faciliter l’utilisation du Site et des Services, gérer les interactions avec des utilisateurs et afficher de la publicité sur ce Site ; Pour gérer nos relations avec nos abonnés et leur délivrer les Services souscrits; Pour adresser des offres promotionnelles à nos abonnés selon leurs centres d’intérêts. Nous collectons des données personnelles pour les raisons principales suivante : Navigation sur le Site ou l’Application :



Nous utilisons également les données collectées à des fins d’études et statistiques. Certaines données sont également conservées pour répondre à nos obligations légales et assure la défense de nos intérêts en cas de litige ou d’action en justice. Vous pouvez d’une manière générale naviguer sur le Site sans avoir à nous communiquer de données personnelles.Par ailleurs, l’accès libre et gratuit aux contenus du Site et à certains Services est financé par les revenus liés à la publicité diffusée sur les espaces du Site ou contenue dans les Services.Afin de permettre d’afficher des publicités dignes d’intérêt pour vous, le Site utilise des technologies de ciblage publicitaire mises en oeuvre par les partenaires commerciaux de SENIORACTU.COM. Pour en savoir plus sur ces technologies, nous vous invitons à consulter à notre onglet Cookies SENIORACTU.COM est conduite à collecter des données personnelles relatives aux utilisateurs du Site et des Services dans les cas et pour les finalités suivantes :Nous utilisons les données que nous collectons aux fins d’assurer la gestion des Services souscrits et répondre à nos obligations contractuelles, en assurer la gestion comptable et financière dans les conditions prévues dans nos Conditions Générales d’Utilisation.Nous utilisons également les données collectées à des fins d’études et statistiques. Certaines données sont également conservées pour répondre à nos obligations légales et assure la défense de nos intérêts en cas de litige ou d’action en justice.

Combien de temps ces informations sont-elles conservées ?



Ainsi , s'agissant de données liées à votre navigation sur notre Site ou à l'utilisation de nos Services, cette durée de conservation ne dépasse pas 13 mois au maximum. D’une manière générale, vos données personnelles sont conservées pour une durée conforme aux dispositions légales et/ou proportionnelles aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées.Ainsi , s'agissant de données liées à votre navigation sur notre Site ou à l'utilisation de nos Services, cette durée de conservation ne dépasse pas 13 mois au maximum.

Avec qui partageons-nous ces informations ?



Nous pouvons être également conduits à partager des données non nominatives vous concernant avec nos conseils externes en cas de litige ou en application de la Loi.

Ainsi, lors vous utilisez les boutons sociaux ou que vous vous connectez à votre compte sur le Site à l’aide des modules de connexion gérés par ces réseaux sociaux, des données relatives à votre identification sont automatiquement communiquées à ces réseaux sociaux. Les données non nominatives que nous stockons sont communiquées à nos prestataires et sous-traitants dans la mesure nécessaire à la gestion du Site et des Services souscrits, étant entendu que certains services peuvent être fournis par d’autres entités juridiques tierces.Nous pouvons être également conduits à partager des données non nominatives vous concernant avec nos conseils externes en cas de litige ou en application de la Loi.

Quel est le fondement légal pour la collecte de données que nous effectuons ?

En dehors de ces cas, elles sont également collectées sur la base de votre consentement, par exemple lorsque vous remplissez un formulaire de contact ou lorsqu’un tel consentement est requis par la loi (ex: pour vous adresser par courriel des offres de partenaires). Nous collectons uniquement des données à caractère personnel lorsque nous disposons d’un fondement légal pour le faire.

Des données personnelles sont-elles transférées hors de l’Union européenne ? Nous conservons vos Données Personnelles dans l’Union Européenne. Toutefois, il se peut que les données que nous recueillons lorsque vous utilisez notre Site ou nos Services soient transférées en dehors de l’Union européenne vers des pays dont la législation applicable en matière de protection des données personnelles diffère de celle applicable en France.



De tels transferts sont effectués moyennant des garanties appropriées en conformité avec la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

Comment se désinscrire de votre newsletter ? Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de notre liste de diffusion de newsletters en cliquant sur le lien de désabonnement situé en bas de chaque email reçu.

Comment faire si vous ne voulez pas de publicité ciblée ?



Attention, refuser de la publicité ciblée signifie seulement que les publicités affichées sur ce Site ou sur les espaces des Services ne seront plus adaptées à vos centres d’intérêt. Cela n’affectera pas ou n’empêchera pas l’affichage ou la réception d’autres types de publicité, non ciblée, à moins que vous n'utilisiez une technologie visant à supprimer directement l'affichage desdites publicités depuis votre navigateur internet. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à l’usage des technologies (cookies, traceurs) permettant la publicité ciblée en paramétrant vos choix directement depuis votre navigateur. Pour plus d’information, vous pouvez vous reporter à notre onglet Cookies Attention, refuser de la publicité ciblée signifie seulement que les publicités affichées sur ce Site ou sur les espaces des Services ne seront plus adaptées à vos centres d’intérêt. Cela n’affectera pas ou n’empêchera pas l’affichage ou la réception d’autres types de publicité, non ciblée, à moins que vous n'utilisiez une technologie visant à supprimer directement l'affichage desdites publicités depuis votre navigateur internet.

Comment accéder à vos données personnelles ? Comment les corriger, les supprimer ou exercer vos autres droits ?



vous disposez du droit de saisir la Vous disposez de plusieurs droits (accès, rectification, suppression, opposition et limitation, réclamation, de portabilité...) en application de la législation applicable en matière de protection des données personnelles vous permettant d’assurer la maîtrise du traitement de vos données personnelles.Pour exercer ces droits, contactez-nous directement selon les modalités décrites sur la page Contact située en bas de toutes les pages de notre Site.Pour toute autre question relative à la présente politique de protection des données ou pour toute demande relative à vos données personnelles, vous pouvez également nous contacter :: pour être prise en compte,Conformément à la loi, votre demande sera traitée dans un délais maximum de 1 mois suivant réception etvous disposez du droit de saisir la CNIL de toute réclamation concernant le traitement des données vous concernant.

Modifications de notre Politique de confidentialité - RGPD Veuillez noter que nous sommes susceptibles de modifier cette politique à tout moment pour assurer le respect de la réglementation. Nous vous engageons donc à consulter régulièrement cette page pour vous tenir informer des éventuels changements apportés.



Dernière date de mise à jour : Version mise en ligne le 02/11/2022