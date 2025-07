La moitié des Français déclare qu'un proche âgé a déjà été victime d'une cyberattaque Une nouvelle étude* d'Avast (entreprise spécialisée dans la protection informatique) met en avant -sans trop de surprise d’ailleurs- l’extrême vulnérabilité des aînés face aux cybermenaces et cyberattaques et souligne le rôle essentiel de l’entourage familial pour les protéger. Explications. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 10/07/2025

Escroqueries, vols de données, arnaques financières ou encore malwares – cette étude menée par Avast montre comment les hackers s'attaquent aux personnes âgées et appelle à une mobilisation de l’entourage pour accompagner les générations les plus vulnérables.



Alors qu’une large majorité (84%) des Français a des personnes âgées dans leur entourage, plus des deux-tiers (68%) d’entre eux se disent inquiets à l’idée que leurs aînés puissent tomber dans le piège d’une escroquerie en ligne.



On le sait, d’une manière générale, les seniors et les personnes âgées sont plus naïves lorsqu’elles naviguent sur le web ou lorsqu’elles reçoivent des messages.



Cette crainte, bien légitime et fondée, se confirme d’ailleurs dans les faits : plus d’un Français sur deux ayant un proche âgé déclare que ce dernier a déjà été victime d’une cyberattaque, qu’il s’agisse d’une arnaque en ligne (24%), de fraude financière (20%), d’infection par un malware (17%) ou d'une fuite de données (14%).



D’autre part, toujours selon cette étude d’Avast, parmi les Français qui pensent que leurs proches âgés pourraient être victime d’une escroquerie, 19% les considèrent comme des cibles faciles parce qu’ils ne savent pas comment repérer les liens, messages ou emails frauduleux !



Mais aussi parce qu’ils ne sont pas à l’aise avec l’environnement digital et manquent de compétences. De fait, 18% pensent que les attaques en ligne sont de plus en plus sophistiquées, ce qui les rend difficiles à repérer et 16% pensent que les seniors accordent leur confiance trop facilement aux personnes extérieures.



Cette crédulité et méconnaissance des usages numériques représentent un danger pour les seniors, dont les faiblesses sont tristement exploitées par les cybercriminels.



« Les nouvelles technologies évoluent si rapidement que nous nous focalisons souvent sur leur impact sur les jeunes générations, pourtant, nous ne pouvons pas ignorer leur incidence sur nos parents et grands-parents », explique Leyla Bilge, responsable de la recherche sur les escroqueries chez Avast.



Et de poursuivre : « finalement, la cybersécurité s’apparente aux consignes de sécurité en avion : mettez d'abord votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Autrement dit, apprenez d'abord les bonnes pratiques, puis utilisez ces connaissances pour guider et aider les autres. Une simple conversation peut faire toute la différence pour permettre à nos proches âgés de rester connecté et en sécurité dans l’espace numérique. »



Ayant une meilleure connaissance du paysage numérique, les générations plus jeunes jouent un rôle central pour apprendre aux seniors à repérer les arnaques en ligne et les fausses informations, mais aussi pour leur transmettre de bonnes habitudes digitales.



Par exemple, la manière dont la plupart des seniors gèrent leurs mots de passe illustre l’importance d’une meilleure sensibilisation : 57% d’entre eux notent leurs mots de passe sur papier, 26% réutilisent le même mot de passe sur plusieurs comptes, et seulement 13% utilisent un gestionnaire de mots de passe.



« Ces données soulignent une réalité préoccupante : nos aînés sont de plus en plus connectés, mais pas toujours suffisamment armés face aux menaces numériques » ajoute Leyla Bilge. « Il est crucial que les familles, les entreprises et les pouvoirs publics renforcent leurs efforts d’éducation et de protection numérique au service des seniors ».