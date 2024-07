Premier épisode de canicule en France : les bons gestes à adopter pour les aînés La France est confrontée à son premier épisode caniculaire de l'année. En cette période de températures extrêmes, les seniors, particulièrement vulnérables, doivent adopter des comportements préventifs pour préserver leur santé. Voici un rappel de quelques conseils essentiels.







C'est dans cet esprit que le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités rappelle l'importance de gestes simples mais vitaux :

Boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif;

de l'eau sans attendre d'avoir soif; se rafraîchir le corps avec un brumisateur ou en prenant des douches tièdes ;

avec un brumisateur ou en prenant des douches tièdes ; éviter les efforts physiques intenses.

intenses. Le maintien d'un environnement frais est également crucial. Fermer les volets le jour et aérer durant les heures plus fraîches contribue à limiter l'impact de la chaleur dans les logements. Pour ceux qui disposent de climatiseurs ou de ventilateurs, il est conseillé de vérifier leur bon fonctionnement avant que la canicule ne s'installe.

est également crucial. Fermer les volets le jour et aérer durant les heures plus fraîches contribue à limiter l'impact de la chaleur dans les logements. Pour ceux qui disposent de climatiseurs ou de ventilateurs, il est conseillé de vérifier leur bon fonctionnement avant que la canicule ne s'installe. Il convient aussi de porter une attention particulière à l'alimentation . Privilégier des repas légers et riches en eau – tels que fruits et légumes – aide à combattre efficacement les effets néfastes des fortes chaleurs. Pour une assistance supplémentaire, la plupart des villes et communes ont mis en place des registres canicule permettant aux seniors résidant chez eux de bénéficier d'un suivi particulier. Les inscriptions se font généralement via la mairie dont ils dépendent et garantissent un contact régulier avec les services sociaux pendant toute la durée des alertes météorologiques.



En cas d'urgence ou pour obtenir des conseils adaptés, Canicule info service (0800 06 66 66) reste accessible gratuitement du lundi au samedi . Par ailleurs, consulter régulièrement la carte de vigilance de Météo France permet de rester informé en temps réel sur l'évolution climatique.



Face à ce phénomène météorologique particulier, il est impératif que chacun, voisins et proches aidants inclus, redouble d'attention envers nos aînés. La prévention reste le meilleur rempart contre les dangers inhérents aux vagues de chaleur qui frappent notre pays.

Lorsque le mercure grimpe, la vigilance est de mise pour les personnes âgées. En effet, la canicule peut s'avérer particulièrement dangereuse pour cette tranche d'âge ; elle est susceptible d'entraîner des complications graves telles que la déshydratation ou le coup de chaleur, parfois mortel.C'est dans cet esprit que le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités rappellePour une assistance supplémentaire,permettant aux seniors résidant chez eux de bénéficier d'un suivi particulier. Les inscriptions se font généralementdont ils dépendent et garantissent un contact régulier avec les services sociaux pendant toute la durée des alertes météorologiques.En cas d'urgence ou pour obtenir des conseils adaptés,. Par ailleurs, consulter régulièrement la carte de vigilance de Météo France permet de rester informé en temps réel sur l'évolution climatique.Face à ce phénomène météorologique particulier, il est impératif que chacun, voisins et proches aidants inclus, redouble d'attention envers nos aînés. La prévention reste le meilleur rempart contre les dangers inhérents aux vagues de chaleur qui frappent notre pays. Publié le 29/07/2024 à 08:33 | Lu 319 fois



La rédaction vous conseille < > Décider de son âge, de Jean-Marc Lemaître : jusqu'où repousser les limites ? Brides-les-Bains : une mini-cure "Découverte Thermale" sans prescription médicale