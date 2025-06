Une grande enquête pour repenser les horaires de travail dans le secteur du grand âge Dans un contexte où les enjeux liés à l’organisation et à la qualité de vie au travail dans le secteur du grand âge sont plus pressants que jamais, Ilex Formation & Consulting et Vocation Auxiliaire annoncent le lancement d’un questionnaire destiné aux professionnels des services à domicile (SAD) et des EHPAD. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 06/06/2025





« Trop souvent, les horaires sont subis et mal compris. Ce questionnaire donne la parole à celles et ceux qui vivent ces contraintes au quotidien. Il est temps de co-construire des solutions adaptées, en partant de l’expérience réelle des équipes », expliquent Delphine et Charlotte, initiatrices de cette démarche.



Cette enquête s’inscrit en complément de l’initiative nationale lancée par la ministre chargée du Travail et de l’Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, visant à valoriser les salariés expérimentés.



Cette initiative comprend notamment l'organisation de la conférence « Emploi des 50+ : le passage à l’action », la mise en place d'une campagne de communication pour lutter contre les stéréotypes liés à l'âge, et la transposition d'accords interprofessionnels pour favoriser l'emploi des seniors.



En rendant visibles ces réalités et en recueillant un maximum de retours, Ilex Formation & Consulting et Vocation Auxiliaire entendent poser les bases d’actions concrètes pour repenser les horaires de manière plus souple, respectueuse et alignée sur les besoins des structures mais surtout des personnes accompagnées.



Cette enquête constitue une étape clé dans la réflexion sur l’attractivité des métiers du soin et l’accompagnement des professionnels tout au long de leur carrière, y compris après 50 ans. L’objectif est de mieux comprendre les souhaits réels des professionnels pour adapter les conditions de travail, au-delà des hypothèses, et bâtir un modèle plus durable et humain.



Cette enquête est déterminante pour l’avenir ! Et il suffit de quelques minutes seulement.



