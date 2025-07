Un amour infini : le chemin des aidants familiaux de Tony Moggio (livre) Les Éditions Baudelaire -qui ont pour but de promouvoir de nouveaux auteurs- viennent de publier Un amour infini : le chemin des aidants familiaux de Tony Moggio (ancien joueur de rugby) qui met en lumière la réalité méconnue de tous ceux qui accompagnent un proche en perte d’autonomie. Un ouvrage de 202 pages (18,50 euros) porté par l’expérience personnelle de l’auteur et un témoignage qui explore les défis émotionnels, physiques et sociaux auxquels les aidants sont confrontés. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 29/07/2025

Tony Moggio, né à Toulouse en 1985, est un ancien joueur de rugby à XV dont la vie va basculer un jour de 2010 lorsqu’une blessure va le rendre tétraplégique. Il va alors transformer cette épreuve en force et partage son parcours à travers plusieurs ouvrages dont voici le dernier en date et qui traite de l’engagement des aidants familiaux.



L’importance de la reconnaissance et de l’appréciation se manifeste de manière cruciale lorsqu’on plonge dans le monde des aidants familiaux. Ces individus (on les estime à 11 millions en France) jouent un rôle d’une importance capitale en prenant en charge leurs proches malades, âgés ou en situation de handicap.



Leur dévouement quotidien (c’est souvent un « second » travail), c’est un peu comme une symphonie silencieuse de sacrifices personnels, émotionnels et financiers, une partition que beaucoup ne soupçonnent même pas.



Imaginez-vous dans la vie de l’un de ces aidants. Ils se trouvent souvent plongés dans une tâche gratifiante, mais aussi incroyablement exigeante.



Les exigences émotionnelles et physiques du rôle peuvent être comparées à des vagues déchaînées, engendrant un stress chronique, une fatigue qui vous étreint jusqu’à l’âme et parfois même un sentiment d’isolement. Certains en tombent même malade ou sombrent dans la dépression…



Pour eux, la reconnaissance de la société et de l’entourage est comme un phare éclairant ces eaux agitées, un repère pouvant sauver des vies, métaphoriquement parlant.



Lorsque ces héros anonymes se sentent reconnus et valorisés, c’est comme si une lumière perçait les nuages sombres de leur existence. Ils retrouvent leur estime de soi, leur sentiment d’accomplissement. Ils réalisent alors que leur contribution ne se limite pas à leurs proches, elle s’étend à la société tout entière.



Quand ils perçoivent que leur travail est observé et respecté, ils trouvent la force de continuer malgré les défis constants. Les encouragements réguliers et les remerciements sincères sont comme des carburants, des carburants qui alimentent leur engagement à long terme, qui les préservent de l’épuisement professionnel et qui font éclore un jardin de bien-être général.