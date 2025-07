Elixir Stem Cell Journey : un programme exclusif et haut de gamme de médecine régénérative Conçu pour répondre aux attentes d’une clientèle en quête de solutions biologiques, durables et ultra-personnalisées, cet élixir « ne se contente pas de ralentir les effets du temps : il vise à renforcer la densité, la souplesse et la vitalité des tissus, relancer les dynamiques cellulaires naturelles et améliorer durablement la qualité de vie » assure le laboratoire dans son communiqué. Explications. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Vendredi 18 Juillet 2025





Plus concrètement, le principe repose sur la mobilisation du potentiel de régénération propre à chaque individu, à travers un protocole complet de prélèvement, transformation, cryoconservation et réinjection de cellules souches mésenchymateuses (MSC), issues du tissu adipeux.



« À la croisée de la biotechnologie, de la médecine préventive et de l’expertise clinique haut de gamme, ce protocole offre une réponse ciblée, progressive et hautement personnalisée » assure encore ce laboratoire suisse dans son communiqué.



Comme cela fonctionne-t-il ? À partir du tissu prélevé, trois élixirs vivants sont élaborés pour répondre à différents besoins de restauration et de réparation profonde : le premier (enrichi en Microfat) redonne du volume et de l’harmonie aux zones creusées du visage, des mains ou de la sphère intime.



Le deuxième (issu de la Nanofat) ravive l’éclat de la peau, stimule la régénération des muqueuses et du cuir chevelu, sans effet volumateur.



Et enfin le troisième, préparé à partir de la fraction stromale vasculaire (SVF) dans un laboratoire certifié GMP, agit sur les structures cellulaires profondes pour relancer durablement les mécanismes de réparation du corps.



Trois formats de séjour permettent d’accéder à ce protocole, selon les objectifs et le rythme de chacun : Le premier baptisé Origin initie le parcours cellulaire par un prélèvement et une cryoconservation des cellules à l’état optimal.

Le deuxième, Elevate y associe une première phase d’injections visibles.

Et enfin le troisième Ultimate, combine l’ensemble des élixirs dans un protocole global, enrichi par des pratiques d’optimisation du métabolisme et de la santé cellulaire.



Chaque programme est réalisé à Nescens, sur le campus médical de Genolier, en Suisse, en partenariat avec Swiss Stem Cells Biotech, laboratoire certifié GMP/FACT-NetCord. Les cellules sont conservées dans une biobanque suisse ultra-sécurisée, prêtes à être réinjectées à tout moment, selon l’évolution des besoins du patient.



