Pourquoi reçoit-on autant d'appels indésirables ? Les appels indésirables, souvent liés à la divulgation de votre numéro, peuvent être limités grâce à plusieurs mesures simples et efficaces. Le point avec Allan Camps, l’un des cadres dirigeants de chez Keeper Security. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 17/07/2025

Les appels indésirables proviennent souvent de télévendeurs, robots ou escrocs. Une augmentation soudaine peut signifier que votre numéro a été divulgué sur le dark web, des sites de recherche de personnes ou lors d’une violation de données.



Répondre ou rappeler ces numéros peut aussi aggraver la situation. Si certains appels sont juste gênants, d’autres, plus malveillants, peuvent entraîner des fraudes ou même une usurpation d’identité.



Une hausse des appels indésirables peut indiquer que votre numéro est présent sur le dark web, une partie cachée d’Internet où les cybercriminels achètent et vendent des données volées, y compris les numéros de téléphone.



Répondre à ces appels signale aux spammeurs que votre numéro est actif, ce qui entraîne souvent une augmentation des appels. Par ailleurs, les sites de recherche de personnes collectent et revendent vos informations personnelles issues de registres publics et des réseaux sociaux, facilitant ainsi l’accès à votre numéro par des télévendeurs.



Les violations de données exposent également vos informations sensibles, ce qui peut entraîner une recrudescence d’appels indésirables, notamment si la violation est récente. Enfin, avoir un profil public contenant votre numéro augmente le risque que vos données soient utilisées pour usurper votre identité ou être exploitées à des fins malveillantes.



Heureusement, il existe des moyens de limiter le nombre d'appels indésirables. Bien que ces conseils ne puissent pas empêcher tous les appels indésirables, vous constaterez une diminution significative en les mettant en pratique.





Évitez de répondre aux appels « Probablement indésirable »



Les appels indésirables sont devenus un désagrément quotidien pour de nombreux utilisateurs.



Heureusement, il existe aujourd’hui plusieurs moyens simples et efficaces pour se protéger et limiter leur fréquence. En adoptant quelques bonnes pratiques, il est possible de reprendre le contrôle de son téléphone sans se priver des appels importants.



Tout d’abord, il est recommandé de ne pas répondre aux appels signalés comme « susceptibles d’être indésirables ».



Répondre à ces numéros indique aux spammeurs que votre ligne est active, ce qui peut entraîner une recrudescence d’appels. De plus, certains escrocs utilisent des techniques avancées, notamment l’intelligence artificielle, pour enregistrer votre voix et tenter de vous usurper. Ignorer ces appels permet donc de se prémunir contre les tentatives de fraude.



Utilisez une application de filtrage des spams ou un service de blocage proposé par votre opérateur



Par ailleurs, de nombreux opérateurs mobiles proposent des services de blocage spécifiques, parfois inclus dans votre forfait.



Les smartphones intègrent aussi des réglages utiles pour filtrer les appels inconnus ou les rediriger vers la messagerie vocale. Cela permet de créer une barrière contre les numéros indésirables tout en laissant passer les communications importantes.



Des applications spécialisées dans le filtrage des spams peuvent également renforcer cette protection : elles s’appuient sur des bases de données actualisées et, dans certains cas, utilisent des robots pour dissuader les spammeurs.





Activez les paramètres pour mettre en sourdine et bloquer les appelants inconnus



Il est aussi possible d’agir directement depuis les paramètres de votre téléphone. Sur iPhone, par exemple, une fonction permet de faire taire automatiquement les appels de numéros inconnus, qui sont alors redirigés vers la messagerie.



Cette option est particulièrement utile au quotidien, mais reste à désactiver temporairement si vous attendez un appel crucial.



Les téléphones Android, comme ceux de Google ou Samsung, offrent des options similaires : gestion des appels suspects, filtrage des spams, et même blocage automatique des numéros frauduleux. Ces réglages permettent de mieux maîtriser qui peut réellement vous joindre.



Enfin, s’inscrire gratuitement au registre national « Bloctel » peut s’avérer utile. Ce service limite la prospection commerciale téléphonique, même si certaines catégories comme les associations caritatives ou les partis politiques restent autorisées à appeler.



Bien que les appels indésirables ne puissent être totalement éliminés, leur impact peut être considérablement réduit. En combinant vigilance, réglages adaptés et outils de blocage, vous améliorez significativement votre tranquillité au quotidien.



Enfin en suivant ces conseils simples, vous pouvez limiter efficacement les appels indésirables. Protégez votre numéro et restez vigilant pour préserver votre tranquillité.