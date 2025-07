Accompagnement des seniors pendant l'été : de courts séjours en EHPAD avec Omeris Le Réseau Omeris (69), 22 maisons de retraite en France propose une solution adaptée pour accompagner les personnes âgées et offrir un répit à leurs aidants : le court séjour en EHPAD, un concept pratique notamment pendant l’été. Explications. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 16/07/2025

Accessible dans la majorité des résidences de ce réseau français, ce dispositif vise à répondre à différentes situations de vulnérabilité : sortie d’hospitalisation, maladie du conjoint, indisponibilité de l’aidant, inaccessibilité temporaire du logement.



Dans la pratique, le court séjour, d’une durée de plusieurs jours à quelques mois, offre de nombreux avantages, notamment en période estivale. En effet, les aidants, les proches, les auxiliaires de vie ou les voisins sont souvent absents durant l’été et ne sont pas en mesure d’aider les personnes âgées à leur domicile comme d’habitude.



Enfin, la maison de retraite, qui est climatisée, protège les personnes âgées de l’exposition aux fortes chaleurs estivales.



Le court séjour est destiné à toutes les personnes âgées confrontées à l’une des situations suivantes :

• L’aidant est indisponible sur une période : vacances, hospitalisation du conjoint…

• L’aide à domicile est absente et non remplacée.

• Le logement de la personne âgée est temporairement inaccessible (canicule, travaux, etc.).

• La personne âgée souhaite ne pas rester seule à son domicile

• La personne âgée sort de l’hôpital et a besoin d’une transition le temps d’adapter le domicile.

• Une prise en soin renforcée est nécessaire ponctuellement.



Le court séjour permet un accompagnement personnalisé à la carte, dans le suivi et le respect de la vie et des habitudes de chaque personne. Il permet également de profiter d’une vie sociale et d’activités conviviales : activités artistiques, sports adaptés, sorties culturelles, marchés, animations, restauration…



Dans le Rhône, il est proposé dans les résidences suivantes : Résidence Part-Dieu (Lyon 3), Résidence Sergent Berthet (Lyon 9), Résidence du 6ème (Lyon 6), Résidence Bayard-Bel-Âge (Villeurbanne), Résidence des Canuts (Caluire), Résidence du Château (Saint-Priest), Résidence Les Quatre Fontaines (Saint-Bonnet-de-Mure), Résidence Joseph Forest (Villefranche).



Mais aussi dans toute la France : la Résidence La Boisserie (Montargis), la Résidence Le Parc des Mauves (Huisseau-sur-Mauves), la Résidence Le Domaine de Fontfrède (Marseille), la Résidence des Neuf Soleils (Clermont-Ferrand), la Résidence du Léman (Thonon-les-Bains), les agences de service d'aide à domicile La Compagnie de Louis de Villeurbanne et de Clermont-Ferrand.