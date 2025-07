Prix du Livre Nohée 2025 : les trois finalistes désignés par les résidentes seniors Depuis 2020, cinq ans déjà, le Prix du Livre Nohée invite les résidents de ses 36 résidences-seniors à récompenser un roman ou un récit français. Un prix qui s’inscrit dans une démarche visant à promouvoir le bien-vieillir, le lien social et la stimulation cognitive, autant de bénéfices qu’offre la lecture. Voici donc les trois finalistes de cette année. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 11/07/2025

Devenu un rendez-vous attendu par tous les seniors vivant dans ces résidences-services, le Prix du Livre Nohée anime ces établissements au fil des mois grâce aux clubs de lecture qui mobilisent chaque année plusieurs centaines de participants à travers toute la France.



Pour cette 6è édition, le thème fut -comme chaque année la famille et la transmission. Et aujourd’hui, le groupe de résidences dévoile les trois ouvrages finalistes de l’année 2025 : Sandrine Collette pour Madelaine avant l’aube, Miguel Bonnefoy pour Le rêve du jaguar et Minh Tran Huy pour Ma grand-mère et le pays de la poésie.



Bien plus qu’un simple concours, ce prix littéraire s’annonce tel « un projet de vie culturelle partagé sur plusieurs mois. (…). Cette année, 125 résidents ont évalué les ouvrages grâce à une application interactive sur tablette, selon trois critères : l’originalité, l’émotion et le style.



S’agissant du calendrier, il reste fidèle à la dynamique instaurée au cours des éditions précédentes : après la sélection des trois finalistes, le jury se réunira pour une délibération en septembre.



« Ce Prix crée du lien, stimule la mémoire, invite au partage. Il permet à nos résidents de continuer à se projeter, à s’émouvoir, à transmettre, et est pleinement en phase avec les valeurs de nos résidences » déclare pour l'occasion, Marie Jason, directrice d’exploitation adjointe de Nohée.



Le lauréat sera dévoilé le 21 octobre et la cérémonie sera retransmise dans toutes les résidences et diffusée sur la chaîne YouTube de Nohée. À la tête du jury, la comédienne Brigitte Fossey aura l’honneur de désigner le lauréat qui recevra également un chèque de 5.000 euros.



« Dans une petite communauté de paysans misérables soumis à un seigneur, Madeleine, enfant sauvage, courageuse et lumineuse, va dynamiter les mécanismes de la soumission. Dès le prologue, on pressent que quelque chose de terrible va advenir, mais l’autrice réserve des surprises à cet inéluctable en marche » indique Françoise Thorens, de la résidence Nohée Thonon-les-Bains, sur Madelaine avant l’aube de Sandrine Collette



« L’auteur nous embarque dans l’histoire de cette saga familiale inspirée de ses ancêtres, bouillonnante de récits et de personnages épiques et flamboyants, dont le destin s’entrelace avec l’histoire du Venezuela » dit Jeanine Couret, de la résidence Nohée Montpellier, sur Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy



« Il s'agit d'un récit familial plus que d'un roman. On se sent chez l'auteur, beaucoup d'émotion et d'authenticité. Les précisions linguistiques sont intéressantes pour expliquer les différences intergénérationnelles compensées par un lien affectif très fort » souligne pour sa part Colette Bidart, de la résidence Nohée Montpellier, sur Ma grand-mère et le pays de la poésie de Minh Tran Huy.