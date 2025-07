Le code intestin du Dr Steven Gundry : tous les éléments pour mieux comprendre cet organe si précieux Les éditions Souccar vont publier à la rentrée, le 4 septembre prochain, « Le code intestin » (368 pages, 21,90 euros) de Steven Gundry, chirurgien cardiothoracique : un livre qui dévoile le rôle du microbiote dans la régulation de la santé globale accompagné d’un programme concret pour restaurer l’équilibre intestinal et prévenir les maladies chroniques ! PAR SENIORACTU.COM | Publié le Jeudi 10 Juillet 2025

Dans Le Code Intestin, le Dr Steven Gundry, met en avant une vérité qui peut s’avérer dérangeante : « Notre microbiote contrôle bien plus que notre digestion.



Il influence nos choix alimentaires, nos émotions, notre immunité et même notre longévité ».



Bref, notre « deuxième cerveau » comme on le nomme de nos jours, joue un rôle prépondérant dans notre vie quotidienne et notre santé.



Celui que l’on pourrait comparer à une « véritable forêt tropicale vivante », doit cependant rester en équilibre pour une santé optimale. Et on le sait : lorsqu’il est perturbé, lorsqu’il ne va pas bien, il devient un terreau fertile pour l’inflammation et les maladies chroniques modernes.



Aujourd’hui, le rôle central de l’intestin dans la santé est largement reconnu, cependant le Dr Gundry révèle un lien méconnu mais essentiel : l’interaction entre le microbiote et les mitochondries, les générateurs d’énergie des cellules. Il explique comment optimiser ce duo fondamental pour prévenir et inverser les maladies métaboliques, neurodégénératives et inflammatoires.



Rappelons que l’intestin est souvent appelé « deuxième cerveau » pour justifier de son importance. Mais il est beaucoup plus que cela… En réalité, il conditionne l’état général de notre corps et son évolution.



C’est un organe aux multiples fonctions, qui est le centre névralgique de notre santé et de notre bien-être. Immunité, métabolisme, inflammation, effets systémiques et de nombreuses autres choses découlent de ce qui se passe dans l’intestin.



Ces effets vont bien au-delà de la sphère physique puisque le fonctionnement de notre cerveau est influencé, avec un retentissement sur notre bien-être mental, notre humeur ou encore nos capacités cognitives.



Dans cet esprit, le docteur propose un guide pratique pour le grand public visant à restaurer son microbiote ! Et ce, en se basant sur les découvertes scientifiques les plus récentes :

- Comprendre pourquoi le microbiote influence le métabolisme, le système immunitaire et l’humeur

- Éviter les aliments et substances qui détruisent la flore intestinale

- Stimuler les mitochondries grâce à des stratégies inédites (jeûne, polyphénols, acides gras à chaîne courte…)

- Appliquer un programme complet : listes d’aliments, recommandations alimentaires et recettes



Le Dr Steven Gundry est un chirurgien cardiothoracique de renommée internationale et un pionnier de la médecine intégrative. Il a consacré sa carrière à la recherche sur l’impact du icrobiote et de la nutrition sur les maladies chroniques.