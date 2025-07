Les équipements pour une bonne rentrée : l'étiqueteuse Brother Qui se souvient encore de la fameuse pince Dymo qui permettait de faire des étiquettes en embossant des caractères à partir d’un ruban de plastique autocollant. On était en 1967 et cet outil faisait fureur dans les bureaux... Une version sophistiquée en métal -ou plus économique en plastique-, voilà le monde de l’étiquetage bouleversé. Fini les étiquettes à coller sur les cahiers, les classeurs ou plus prosaïquement sur les pots de confitures. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 09/07/2025

La seconde révolution interviendra 20 ans plus tard en 1988 avec la machine Brother P.Touch. Avec cette nouvelle PT-6, le japonais Brother innove totalement en utilisant un procédé d’impression thermique.



Un principe qui perdure encore aujourd’hui.



Créée en 1908, la compagnie Brother se développe en passant au fil des années de la machine à coudre à la machine à écrire et autres produits électroménagers.



Après avoir été fournisseur des machines à écrire de la salle de presse des J.O de 1964, Brother invente la première imprimante matricielle en 1971.



En perpétuelle recherche d’innovations Brother inscrit dans son catalogue, en 1988, la première étiqueteuse thermique qui s’inscrit dans une ligne où les évolutions technologiques sont nombreuses : l’imprimante multifonction numérique à jet d’encre couleur en sera un parfait exemple.



Voilà l’objet indispensable pour s’organiser à la maison ou au bureau. Cette étiqueteuse bluetooth est d’une grande simplicité d’usage. En premier lieu un clavier AZERTY et un écran de contrôle LCD afin de visualiser avant de lancer l’impression.



D’origine, on dispose de 17 couleurs de rubans d’impression, de 3 polices de caractères (un peu court) et de plus de 200 symboles. Une application permet de disposer de plus de possibilités d’expression en complément.



Précisons qu’il s’agit d’un système à impression thermique et qu’il est nécessaire d’installer une cartouche d’encre avant usage. Brother PT-N25BT 43,92€ chez Conforama.





Joël Chassaing-Cuvillier