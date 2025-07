Corsair propose une offre "senior" avec des services inclus dès l'aéroport La compagnie aérienne française Corsair met à l’honneur les voyageurs de plus de 60 ans avec une offre dédiée, alliant tarif attractif et services inclus, pour leur permettre de débuter les vacances en toute sérénité – dès l’aéroport. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 07/07/2025





Bon à savoir : cette offre est valable uniquement pour des voyages compris entre septembre 2025 et juin 2026, hors vacances scolaires françaises (toutes zones confondues) et bien évidemment, dans la limite des places disponibles.



Plus concrètement, cette offre spéciale senior est à partir de 599€ TTC A/R. Elle valable au départ de l’Hexagone (Paris Orly, Lyon, Marseille selon les destinations), pour toute réservation effectuée jusqu’au 17 juillet 2025.



Et ce, vers plusieurs destinations de son réseau : l’océan Indien (La Réunion, Mayotte, Madagascar et l’île Maurice), les Antilles (Guadeloupe et Martinique) et l’Afrique : Abidjan, Cotonou et Bamako.



Elle comprend par exemple, le choix du siège standard en classe Economy, un accès coupe-file à l’aéroport, une modification gratuite avant le départ (ajustement tarifaire possible) et et une annulation sans frais jusqu’à 30 jours avant le vol. Ce que l’on trouve généralement pour les sièges plus chers avec option ou pour ceux qui ont une carte de fidélité de voyageur fréquent.



Pour rappel, Corsair est une compagnie aérienne française régulière spécialisée dans le long-courrier. Elle dessert les Antilles, l’océan Indien ou l’Afrique de l’Ouest au départ de Paris-Orly et de plusieurs villes de province (Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes). Sa flotte se compose exclusivement d'Airbus A330neo. C’est l'une des plus jeune au monde.



