Bonne nuit, Bonne santé ! Par le docteur Véronique Lefebvre de Noëttes (livre) Les éditions du Rocher ont récemment publié le dernier ouvrage du docteur Véronique Lefebvre des Noëttes, Bonne nuit Bonne santé (200 pages, 19,90 euros) qui propose au lecteur de retrouver son sommeil sans médicaments pour vivre mieux et plus longtemps en bonne santé !

Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, intergénération, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.



Dernier en date ? Bonne nuit, bonne santé du docteur Véronique Lefebvre des Noëttes qui vous propose dans cet ouvrage de retrouver votre sommeil sans médicaments pour vivre mieux et plus longtemps en bonne santé !



On sait aujourd'hui que le fait de bien dormir joue un rôle fondamental pour notre santé. De fait, le sommeil permet de préserver l'équilibre de notre organisme tout en protégeant notre cerveau.



Or, il faut savoir qu’un Français sur trois souffre d'insomnie. Pour autant, les troubles du sommeil sont trop peu pris au sérieux. Car l'insomnie peut être le signal d'alerte de notre corps, qui nous prévient qu'il faut prendre soin de notre santé‚ ou bien, tout simplement, être l'écho des changements que nous traversons dans notre vie personnelle.



Mais‚ en tout cas‚ il faut se méfier du recours systématique aux médicaments, dont les effets secondaires néfastes sont nombreux.



Dans cet ouvrage, le Dr Véronique Lefebvre des Noëttes explique au grand public le fonctionnement du sommeil, son évolution à tous les âges de la vie, comment on l'explore, quels en sont les troubles, ce que nous apprennent les rêves.



Rappelons que le docteur Véronique Lefebvre des Noëttes, psychiatre du sujet âgé, accompagne au jour le jour les patients atteints d'Alzheimer du plus grand hôpital de gériatrie de France - l'hôpital Emile Roux (Val- de-Marne).



Elle est docteur en philosophie pratique et éthique médicale, ce qui la conduit à une double réflexion éthique et philosophique, ancrée dans une longue expérience clinique de praticien hospitalier.