Montres Samsung Galaxy Watch8 Series : tout pour améliorer votre bien-être au quotidien Les nouvelles montres connectées Galaxy Watch8 et Watch8 Classic arborent un nouveau design signature et de nouvelles fonctionnalités (avec le « Coach personnel Samsung Health ») qui visent à améliorer votre bien-être au quotidien. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mardi 29 Juillet 2025

« Nous sommes engagés à placer notre technologie innovante au service de milliards de personnes pour les aider à tendre vers une vie plus saine », a déclaré pour l’occasion TM Roh, président agissant en qualité de directeur de la division Device eXperience chez Samsung Electronics.



Et d'ajouter : « en associant design ergonomique et capteurs avancés à une expérience intuitive boostée par l’intelligence artificielle (IA), la série Galaxy Watch8 sert de point de départ pour une vie plus saine et connectée : prendre de bonnes résolutions pour se sentir mieux n’a jamais été aussi facile. »



Plus confortables et performantes, ces montres connectées de nouvelle génération sont « de parfaits coach bien-être au quotidien » assure la marque. Leur structure interne a été entièrement revue et la structure interne améliorée de 30% pour parvenir à un design 11% plus fin que la génération précédente.



Le Système d’attache dynamique permet aux montres de suivre naturellement les mouvements du poignet au profit de plus de confort et apporte plus de stabilité pour accentuer encore davantage la précision des données.



Son écran 50% plus lumineux est encore plus lisible, même en plein soleil (luminosité maximale de 3 000 nits) et l’autonomie améliorée de sa batterie lui permet de suivre le rythme des utilisateurs les plus actifs.



Le GPS double-fréquence permet aux utilisateurs de consulter leur localisation avec encore plus de précision , tandis que les performances de l’appareil sont décuplées grâce au processeur 3nm, le plus puissant que Samsung ait créé jusqu’à présent.



Le capteur BioActive fournit des informations plus poussées et précises qui permettent de garder une vision holistique de son bien-être.



L’importance d’une bonne nuit de sommeil pour récupérer n’est plus à prouver. Pour contribuer à améliorer la qualité du sommeil, Samsung propose un coaching sur-mesure, propice à créer des conditions de sommeil optimales, et qui détecte même les signes modérés ou sévères d’apnée du sommeil .



De plus, la série Galaxy Watch8 embarque directement les nouvelles fonctionnalités de l’application Samsung Health qui encouragent à prendre de bonnes habitudes en donnant des conseils motivants sur le sommeil, la nutrition ou encore les entrainements.



Le Coach Sommeil prend en compte le rythme circadien pour suggérer le meilleur moment pour aller dormir tandis que la fonctionnalité Charge vasculaire surveille les niveaux de stress du système vasculaire pendant le sommeil. Avoir une vision sur différents facteurs comme le sommeil, le stress ou l’activité physique permet d’avoir une approche plus globale du bien-être.



La série Galaxy Watch8 arrive avec l’Indice Antioxydant , une première sur une montre connectée. Cet indice permet de mesurer les niveaux de caroténoïdes en seulement 5 secondes et ainsi de faire des choix plus éclairés sur son alimentation et son mode de vie pour mieux vieillir.



Conçue en étroite collaboration avec Google, la série Galaxy Watch8 est la première à embarquer Gemini , l’assistant IA de Google, et à fonctionner sous Wear OS 6. Grâce aux commandes vocales, plus besoin d’utiliser ses mains pour effectuer différentes tâches : il suffit de parler naturellement.



Par exemple, avant de commencer un entrainement ou de préparer un objectif fitness, il suffit de dire « Démarre un circuit pour brûler 300 calories » ou « Prépare une course de 20 minutes » comme vous le diriez à quelqu’un.



De plus, la nouvelle interface One UI 8 sur Galaxy Watch est optimisée pour la taille et la forme du cadran. La nouvelle interface Multi Widgets permet de consulter en un coup d’œil ses données bien-être, la météo ou encore son agenda. Et avec la nouvelle Now Bar et la nouvelle interface de notifications, les activités principales restent toujours au premier plan.



Les nouvelles Galaxy Watch8, Watch8 Classic et Watch Ultra (2025) sont commercialisées depuis le 25 juillet dernier.



Dotée d’un design épuré et minimaliste, la Galaxy Watch8 est conçue pour suivre quotidiennement son bien-être. Elle est disponible en deux tailles : 44 mm et 40 mm et se décline en Graphite ou Argent.



La Galaxy Watch8 Classic, plus sophistiquée et intemporelle, possède une Couronne rotative et un Bouton d’action personnalisable encore plus pratique.



Ce modèle est proposé en 46 mm, au cadran Noir ou Blanc. Les deux modèles sont compatibles avec une large gamme de bracelets et s’adaptent à tous les styles. La disponibilité des couleurs et des tailles peut varier en fonction du pays.