Retraités aisés : Yaël Braun-Pivet évoque une contribution fiscale accrue

La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a récemment suggéré que les retraités les plus aisés pourraient être amenés à contribuer davantage à l’effort de solidarité nationale. Une déclaration qui relance le débat sur la fiscalité des pensions de retraite et la justice sociale dans un contexte budgétaire tendu. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 02/07/2025

Une proposition pour financer les priorités budgétaires Interrogée le 30 juin 2025 sur France Inter, Yaël Braun-Pivet a déclaré que « les retraités les plus aisés pourraient davantage être mis à contribution », précisant qu’il s’agissait d’une piste de réflexion parmi d’autres pour financer les priorités gouvernementales, notamment l’éducation et la transition écologique. Selon la présidente de l’Assemblée nationale, cette contribution supplémentaire ne viserait pas l’ensemble des retraités, mais uniquement ceux disposant de revenus confortables.



Ces propos interviennent alors que le gouvernement planche sur le projet de loi de finances pour 2026 et cherche à concilier impératifs de réduction du déficit public et maintien des dépenses sociales. La France fait en effet face à une dette dépassant 110 % du PIB et à des prévisions de croissance atones.

Un sujet des plus sensibles pour les retraités La perspective d’une hausse d’impôts ou d’une réduction d’avantages fiscaux pour les retraités suscite des inquiétudes au sein des associations de défense des seniors. La Confédération française des retraités (CFR) rappelle que les pensions subissent déjà une érosion du pouvoir d’achat sous l’effet de l’inflation.



Toutefois, selon les chiffres de l’INSEE publiés en 2024, les inégalités de revenus restent marquées au sein des retraités : le dernier décile des pensionnés perçoit en moyenne plus de 3 900 euros mensuels par ménage, contre environ 1 200 euros pour la moitié des foyers retraités. C’est ce segment supérieur que Yaël Braun-Pivet cible dans ses déclarations.

Quelles sont les options envisagées par le gouvernement

La suppression de l’abattement spécifique de 10 % applicable sur les pensions lors du calcul de l’impôt sur le revenu.

Une modulation accrue de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) en fonction du niveau de revenu.

La réduction de certaines exonérations de cotisations sur les retraites complémentaires.

La suppression de l'abattement spécifique de 10 % applicable sur les pensions lors du calcul de l'impôt sur le revenu.

Une modulation accrue de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) en fonction du niveau de revenu.

La réduction de certaines exonérations de cotisations sur les retraites complémentaires.

Parmi les hypothèses discutées ces dernières années figurent :Ces scénarios font partie d'un ensemble de leviers que Bercy pourrait activer, mais ils nécessiteraient un arbitrage politique délicat. Aucune mesure précise n'a pour l'instant été officialisée.

Une question de justice fiscale et de solidarité Dans son intervention, Yaël Braun-Pivet a justifié cette orientation par un souci d’équité intergénérationnelle : « On ne peut pas demander toujours plus aux actifs quand certains retraités ont des revenus très confortables », a-t-elle déclaré. Le gouvernement se garde toutefois de toute annonce hâtive, conscient du risque de cristalliser un mécontentement social déjà vif, notamment après la réforme des retraites promulguée en 2023.

Des réactions contrastées Les syndicats de retraités ont rapidement exprimé leur opposition à un alourdissement de la fiscalité. L’Union confédérale des retraités CGT a dénoncé « une stigmatisation injuste » des anciens salariés qui ont cotisé toute leur vie. À l’inverse, plusieurs économistes soulignent qu’en période de contrainte budgétaire, il paraît difficile d’exclure les hauts revenus retraités d’un effort collectif.