Barbecues ou planchas : tout savoir pour sécuriser les branchements électriques extérieurs cet été

Les installations électriques en extérieur sont soumises à des conditions particulières pouvant augmenter les risques d’accidents. Il est essentiel de les identifier pour mieux les prévenir.



Les risques liés à l'humidité et aux intempéries : les équipements électriques (prises rallonges…) exposés à l’eau et aux variations de températures peuvent être endommagés et provoquer un court-circuit, voire une électrocution.



Utilisation de matériel inadapté : brancher des appareils conçus pour l'intérieur à l'extérieur s'avère dangereux. Même pour une durée limitée, les rallonges et les prises non étanches ou les multiprises posées au sol sont des sources potentielles d'accidents.



Surcharges électriques : brancher plusieurs appareils sur une même prise ou une rallonge peut entraîner une surcharge, provoquant une surchauffe des câbles et un risque d'incendie.



Les règles à respecter pour des branchements sûrs

Pour éviter les accidents, il est crucial de suivre certaines règles pour l'installation de vos équipements électriques en extérieur.



Utiliser du matériel adapté : optez pour des prises et des rallonges étanches conçues pour l'extérieur, avec un indice de protection (IP) d'au moins 44, garantissant leur résistance à l'eau et à la poussière. Pensez également à installer les prises à au moins 1 mètre du sol pour les protéger des éclaboussures.



Protéger les circuits électriques : assurez-vous que les circuits alimentant vos équipements extérieurs sont protégés par un dispositif différentiel à haute sensibilité (30 mA). Cela permet de couper automatiquement le courant en cas de contacts directs ou indirects.



Vérifier l'état du matériel : avant chaque utilisation, inspectez vos câbles, prises et rallonges.



Remplacez immédiatement tout équipement abîmé.



Éviter les installations temporaires prolongées : les rallonges et multiprises ne sont pas conçues pour un usage permanent en extérieur. Pour des installations durables, envisagez des solutions fixes conformes aux normes en vigueur.



Et pour les installations fixes ?

Pour une utilisation régulière de vos équipements extérieurs, il est recommandé d'installer des infrastructures électriques permanentes, plus sûres et conformes aux normes.



Faites appel à un professionnel : confiez l'installation de vos équipements extérieurs à un électricien qualifié. Il saura concevoir un circuit électrique dédié, protégé et choisir du matériel adapté aux conditions extérieures.



Respectez les normes en vigueur : les installations électriques extérieures doivent respecter la norme NF C15-100, qui définit les exigences en matière de sécurité pour les équipements intérieurs et extérieurs. Cela inclut l'utilisation de câbles adaptés, la mise à la terre des installations et la protection contre les surcharges.



Prévoyez des circuits dédiés : il est conseillé de séparer les circuits électriques extérieurs de ceux de l'intérieur de la maison. Cela permet de limiter les risques en cas de dysfonctionnement et de faciliter la maintenance.



Profiter de l'été en toute sérénité passe par une attention particulière à la sécurité de vos installations électriques extérieures. En adoptant les bonnes pratiques et en respectant les normes en vigueur, vous protégez vos proches et vos biens.