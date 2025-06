Voilà l'été, si on bougeait ? : mobilisation des régimes de retraite contre l'isolement des ainés L’Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, va reconduire du 30 juin au 22 août l'opération “Voilà l’été, si on bougeait ?” dans l’Hexagone et qui visait, via un programme d’activité physique à destination des seniors à favoriser le lien social pendant la période estivale. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Vendredi 6 Juin 2025





Dans ce contexte et pour prévenir le risque d'isolement des seniors (mais aussi et surtout celui des personnes âgées), l'Agirc-Arrco remet en place cette année, tout comme l’an passé, l’opération « Voilà l’été, si on bougeait ? » qui souhaite devenir « vecteur de lien social grâce à l’activité physique » et ce, tout l’été dans 20 villes en France métropolitaine.



Au programme : des séances de marche en groupe complétées par des exercices d’activité physique adaptée pratiqués en binôme, pour maintenir, voire améliorer les capacités physiques des participants (équilibre, mobilité, souffle, tonus musculaire…).



Encadrées par des enseignants diplômés en activité physique, les séances s’étalent sur les 8 semaines des mois de juillet et août à raison d’une séance de 1h30 par semaine.



Les participants peuvent s’inscrire pour un ou deux mois, à leur convenance. Un bilan de forme sera proposé au préalable à chacun d’eux. Les horaires et types d’activités seront adaptés aux conditions climatiques.



« L’année dernière, plus de 750 personnes âgées en moyenne de 71 ans, se sont inscrites à la 3eme édition du programme « Voilà l’été, si on bougeait ? » avec un très bon score de satisfaction de 9/10 », précise encore explique Frédérique Decherf.



Yolande : « J'ai été très satisfaite de faire partie de cette action estivale. Je souhaite continuer ! »

Gaelle : « Merci beaucoup à vous tous. Belle initiative. Super pour l'ambiance. »

Eric : « Vu que je n’avais pas fait de sport depuis longtemps, les parcours de marche adaptés proposés par l’Agirc-Arrco ont été très appréciés. »

Françoise : « Merci beaucoup pour cette action. Beaucoup de gentillesse et de bienveillance parmi les encadrants. Un immense merci à l'Agirc-Arrco qui m'a fait passer un bel été. »



Cette opération s’adresse à tous les seniors quel que soit leur régime de retraite.



Pour vous inscrire : En ligne sur le site d’Été indien (informations + formulaire de pré-inscription)

par téléphone au 03 10 93 08 58 (numéro non surtaxé, accessible du lundi au vendredi, de 9h à 17h, hors jours fériés)

Sur formulaire papier en assistant à la visioconférence diffusée dans les 20 villes*. Réf. 118212 – 10/2023

*Alençon (61), Annemasse (74), Arras (62), Bessan (34), Châlons-sur-Saône (71), Colomiers (31), Epinal (88), Grasse (06), Grenoble (38), Guingamp (22), La Flèche (72), Montpellier (34), Muret (31), Périgueux (24), Romorantin (41), Saint-Flour (15), Sarrebourg (57), Verdun (55), Vincennes (94), Vivonne (86). « L’été, les proches partent en vacances, les activités associatives s’arrêtent, les commerces et services tournent au ralenti. Dès lors, la période peut être synonyme d’isolement social pour certains seniors, alors que c’est l’occasion de profiter des beaux jours pour s’aérer, bouger, rencontrer du monde » commente Frédérique Decherf, directrice de l’action sociale à l’Agirc-Arrco.Dans ce contexte et pour prévenir le risque d'isolement des seniors (mais aussi et surtout celui des personnes âgées), l'Agirc-Arrco remet en place cette année, tout comme l’an passé, l’opération « Voilà l’été, si on bougeait ? » qui souhaite devenir « vecteur de lien social grâce à l’activité physique » et ce, tout l’été dans 20 villes en France métropolitaine.Au programme : des séances de marche en groupe complétées par des exercices d’activité physique adaptée pratiqués en binôme, pour maintenir, voire améliorer les capacités physiques des participants (équilibre, mobilité, souffle, tonus musculaire…).Encadrées par des enseignants diplômés en activité physique, les séances s’étalent sur les 8 semaines des mois de juillet et août à raison d’une séance de 1h30 par semaine.Les participants peuvent s’inscrire pour un ou deux mois, à leur convenance. Un bilan de forme sera proposé au préalable à chacun d’eux. Les horaires et types d’activités seront adaptés aux conditions climatiques.« L’année dernière, plus de 750 personnes âgées en moyenne de 71 ans, se sont inscrites à la 3eme édition du programme « Voilà l’été, si on bougeait ? » avec un très bon score de satisfaction de 9/10 », précise encore explique Frédérique Decherf.Yolande : « J'ai été très satisfaite de faire partie de cette action estivale. Je souhaite continuer ! »Gaelle : « Merci beaucoup à vous tous. Belle initiative. Super pour l'ambiance. »Eric : « Vu que je n’avais pas fait de sport depuis longtemps, les parcours de marche adaptés proposés par l’Agirc-Arrco ont été très appréciés. »Françoise : « Merci beaucoup pour cette action. Beaucoup de gentillesse et de bienveillance parmi les encadrants. Un immense merci à l'Agirc-Arrco qui m'a fait passer un bel été. »*Alençon (61), Annemasse (74), Arras (62), Bessan (34), Châlons-sur-Saône (71), Colomiers (31), Epinal (88), Grasse (06), Grenoble (38), Guingamp (22), La Flèche (72), Montpellier (34), Muret (31), Périgueux (24), Romorantin (41), Saint-Flour (15), Sarrebourg (57), Verdun (55), Vincennes (94), Vivonne (86).