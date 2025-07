Budget 2026 : hypothèses et premières réactions après la présentation par François Bayrou

Le Premier ministre Bayrou a présenté le mardi 15 juillet les grandes orientations du budget 2026 devant l'Assemblée nationale. Ce projet, qui intervient dans un contexte économique marqué par une croissance modérée et des contraintes européennes fortes, suscite déjà des réactions vives dans les milieux politiques et syndicaux. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 17/07/2025

Hypothèses économiques prudentes Le gouvernement prévoit pour 2026 une croissance de 1,3 %, une inflation à 2,2 % et un déficit public contenu à 2,7 % du PIB. Ces hypothèses, jugées prudentes par les analystes économiques, reposent sur une maîtrise stricte des dépenses publiques et une amélioration attendue des rentrées fiscales.



François Bayrou mise notamment sur la poursuite de réformes structurelles, avec une priorité affichée pour la transition écologique, l'innovation technologique et la simplification administrative destinée à améliorer la compétitivité des entreprises françaises.



Impacts potentiels : vigilance sur le pouvoir d'achat des seniors et retraités Si ces mesures promettent une amélioration des comptes publics, certains économistes alertent déjà sur les impacts potentiels pour le pouvoir d'achat, particulièrement pour les retraités et les seniors.



Plusieurs hypothèses précises circulent concernant cette catégorie de population :



un possible gel partiel ou total de l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans, entraînant une perte estimée de 1 à 2 % de pouvoir d'achat annuel pour les retraités.

Par ailleurs, une réforme éventuelle de la déduction fiscale forfaitaire de 10 % appliquée sur les revenus des retraités pourrait réduire significativement leurs avantages fiscaux.

Enfin, des ajustements sur les aides spécifiques comme l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) sont également envisagés, avec des conditions d'accès potentiellement plus restrictives, préoccupant ainsi directement les personnes âgées dépendantes et leurs familles. Face à ces perspectives, les associations de retraités appellent à une grande vigilance pour défendre les intérêts de leur public.

En revanche, le gouvernement insiste sur les bénéfices à long terme, notamment une économie renforcée, plus résiliente face aux crises et capable de créer durablement de l'emploi.

Des réactions politiques mitigées À gauche, les critiques fusent. Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée, dénonce « une austérité déguisée » qui toucherait en premier lieu les classes populaires. Le Parti Socialiste exprime également ses inquiétudes, soulignant un manque d'ambition sociale dans ce nouveau budget.



À droite, les Républicains reconnaissent une approche responsable en matière de réduction du déficit mais regrettent une absence de mesures fortes pour soutenir le pouvoir d'achat. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, qualifie quant à lui ce budget de « déconnecté des réalités quotidiennes ».



Les syndicats en alerte Les syndicats expriment des réserves importantes. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, souligne les risques liés à « une réduction excessive des dépenses sociales », appelant à un dialogue renforcé avec le gouvernement. De son côté, la CGT prévoit déjà des mobilisations à la rentrée pour dénoncer ce qu'elle perçoit comme « une attaque directe contre les droits sociaux ».



Un débat parlementaire déterminant Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer les évolutions possibles de ce projet de budget. Le débat parlementaire, qui s'annonce particulièrement vif, pourrait conduire à des ajustements significatifs. François Bayrou a d'ores et déjà indiqué sa volonté de dialoguer avec tous les acteurs pour aboutir à un compromis équilibré.



Le projet de loi de finances 2026 devrait être définitivement adopté avant la fin de l'année, à l'issue d'une procédure parlementaire qui permettra à chacun de faire entendre ses arguments.