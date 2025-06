Fruits et légumes : trop souvent oubliés dans la prévention des maladies chroniques Selon le baromètre CSA–Aprifel*, moins d’un professionnel de santé sur deux cite les fruits et légumes comme bénéfiques dans la prévention des maladies chroniques : obésité, maladies cardio-vasculaires, diabète, cancers... Dans ce contexte, Aprifel, Agence pour la recherche et l’information en fruits et légumes- tire la sonnette d’alarme. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Jeudi 26 Juin 2025

D’ici 2050, 6 adultes sur 10 seront concernés par le surpoids ou l’obésité. Pourtant, malgré les bénéfices scientifiquement prouvés des fruits et légumes sur la santé, le levier de l’alimentation reste largement sous-estimé.



Ainsi, seuls 8% des professionnels de santé (qui a priori devraient être au courant) les considèrent importants dans la prévention de l’obésité et 6% dans celle des maladies cardiovasculaires.



On le sait, on nous le répète depuis des années : « nous sommes ce que nous mangeons ». Dans cet esprit, consommer des fruits et légumes est bon pour la santé !



Pourtant, dans les cabinets médicaux, ils ne sont pas toujours au cœur des recommandations. Seuls 49%* des médecins généralistes, gynécologues ou sage-femmes interrogés reconnaissent leur rôle dans la prévention des maladies chroniques comme le diabète ou l’hypertension.



Encore plus préoccupant : seulement 8% les mentionnent lorsqu’il s’agit de prévenir l’obésité et 6% pour les maladies cardiovasculaires.



Pourtant, consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour permettrait d’éviter 3,9 millions de décès chaque année dans le monde



En France, près de la moitié -47%- des adultes est en surcharge pondérale et 17% sont en situation d’obésité. Des chiffres qui continuent d’augmenter, notamment dans les milieux les plus modestes.



Une étude internationale récente, publiée dans The Lancet en mars 2025, indique même qu’un milliard de personnes dans le monde sont aujourd’hui concernées par l’obésité.



Comme le souligne Jean-Michel Lecerf, médecin nutritionniste, Institut Pasteur de Lille : « le rôle de l'alimentation pour la santé est connu et reconnu aussi bien par les médecins que par une majorité de la population. Le message "manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour " est lui aussi bien identifié ».



Et de poursuivre : « pourtant, la place exacte des fruits et légumes dans la prévention des maladies chroniques -notamment des maladies cardio-métaboliques- n'est que très rarement évoqué. Ce paradoxe est lié, me semble-t-il, au fait que leur rôle est ignoré. Il est essentiel de comprendre pour agir et donc de savoir ».



« Mieux connaitre les mécanismes impliqués dans ce rôle protecteur, ainsi que les constituants bénéfiques présents dans les fruits et légumes, passera par une information du public et par la formation des médecins » conclut ce spécialiste.