Stretching assisté : le point avec Be Aubert fondatrice de Be Strech Alors que le stretching assisté est en plein boom en France, Be Aubert, ancienne professeur de yoga et experte incontournable du stretching assisté également fondatrice de la méthode Be Stretch® fait le point sur le vrai du faux dans cette approche sur-mesure basée sur une compréhension approfondie de l’anatomie. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Jeudi 21 Août 2025

Apparu dans les années 1960 aux États-Unis, le stretching assisté s’est rapidement répandu dans les centres de rééducation, auprès des athlètes de haut niveau et s’ouvre au bien-être plus généralement. Cette méthode combine des étirements guidés par un professionnel pour améliorer la mobilité et soulager les tensions corporelles en profondeur.



Issu du massage Thaï, pratiqué depuis des millénaires en Asie, le stretching assisté est maintenant présent dans tous les pays du monde, notamment à travers des studios de stretching en 1/1, sur rendez-vous.



Ce phénomène arrive en France et le stretching assisté attire de plus en plus de curieux, mais avec cette popularité croissante, il devient essentiel de faire la différence entre les méthodes véritablement efficaces et celles qui se contentent de surfer sur la vague.



Entre promesses de résultats rapides, séances express, traitements ciblés ou méthodes standardisées, comment différencier ce qui est vraiment bénéfique pour le corps, et qui peut l’exercer ? Comment démêler le vrai du faux ?



Interview de Be Aubert, fondatrice de Be Strech

Un stretching rapide de 25 minutes peut résoudre des tensions profondes et durables.

Faux : un stretching de 25 minutes, c'est comme mettre un pansement sur une fracture ouverte : ça peut apporter un soulagement momentané, mais ça ne résout pas le problème en profondeur.



Les tensions profondes nécessitent une approche progressive et intégrée, qui respecte les chaînes musculaires et les fascias. Notre méthode prend le temps de travailler sur l'ensemble du corps, pour apporter des résultats durables, et non une solution temporaire.



Toutes les méthodes de stretching sont égales, peu importe l’approche ou la durée de la séance.

Faux : choisir une méthode de stretching sans comprendre l'anatomie, c’est comme réparer une voiture sans connaître le moteur.



Un véritable stretching assisté repose sur une compréhension approfondie des dynamiques corporelles.



Chez nous, chaque séance est personnalisée et fondée sur des principes solides, garantissant un rééquilibre durable du corps, et non un simple soulagement temporaire.



Une approche ciblée sur une seule zone du corps est suffisante pour agir sur des douleurs chroniques.

Faux : le corps humain est comme une symphonie où chaque instrument doit être en harmonie avec les autres.



Agir sur une seule zone sans comprendre l'ensemble du corps, c’est comme jouer une mélodie sans prendre en compte les autres instruments.



Nous nous concentrons sur l’équilibre global, car une douleur dans le genou peut trouver son origine dans un déséquilibre au bassin ou à la nuque.



Les chaînes musculaires du corps sont interconnectées, donc un étirement global est plus efficace qu’un travail isolé.

Vrai : se concentrer seulement sur une chaîne musculaire isolée, c’est comme essayer de réparer un réseau électrique sans tenir compte de tous les câbles. Une tension dans un muscle peut affecter toute la chaîne.



Notre méthode adopte une approche globale, en travaillant sur l’ensemble des chaînes musculaires et des fascias pour garantir un équilibre harmonieux et durable.



Un stretching efficace doit être personnalisé et adapté aux besoins spécifiques de chaque individu.

Vrai : le corps humain est un puzzle complexe et chaque pièce doit être traitée avec soin. Une méthode générique, c’est comme mettre un costume prêt-à-porter à quelqu'un qui a des dimensions uniques : ça ne fonctionne pas.



Nous offrons donc une approche sur-mesure, en tenant compte des besoins individuels de chaque personne, pour un reset durable.



Les fascias sont essentiels pour la mobilité du corps et les ignorer dans un programme de stretching est contre-productif.

Vrai : les fascias sont les liens invisibles qui relient tout dans le corps. Ignorer leur rôle, c’est comme réparer un filet sans vérifier ses mailles : tout l'équilibre est fragilisé.



Il faut mettre un accent particulier sur le travail des fascias, car ils sont au cœur de la mobilité et de la souplesse du corps.



Il suffit d’un soulagement temporaire après une séance de stretching pour que la méthode soit efficace à long terme.

Faux : un soulagement immédiat, c’est comme mettre un pansement sur un problème plus profond. Cela ne règle pas la cause sous-jacente des tensions.



Il faut se concentrer sur des solutions durables, en travaillant en profondeur et en abordant les causes profondes des douleurs corporelles, pour un bien-être qui dure dans le temps.



Une méthode de stretching sérieuse repose sur une compréhension approfondie de l’anatomie et des dynamiques corporelles.

Vrai : le stretching assisté nécessite une compréhension des mécanismes internes du corps, un peu comme un architecte qui connaît chaque brique de son bâtiment. Sans cette expertise, vous ne pouvez que faire des ajustements superficiels.



Il faut se reposer sur une maîtrise complète de l'anatomie, pour agir sur les tensions à leur source et garantir des résultats durables.





