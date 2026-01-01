Droits et aides sociales

Dispositifs de soutien, allocations et accompagnement social

Les dispositifs sociaux jouent un rôle clé pour soutenir autonomie et qualité de vie. Cette rubrique explique les aides existantes, les conditions d’accès, les réformes en cours, ainsi que les droits liés à la dépendance, au logement, à la santé ou à la retraite.





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