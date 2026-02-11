Curatelle, tutelle ou habilitation familiale : protéger un proche en 2026

👉 Peut-on refuser une mise sous curatelle ou sous tutelle ?



La personne concernée peut s'opposer à la demande. Le juge est tenu de l'entendre avant toute décision, sauf si le certificat médical indique que l'audition risque de nuire à sa santé. L'entourage peut également contester la mesure. Si le juge prononce malgré tout la curatelle ou la tutelle, un recours en appel peut être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, par la personne protégée ou par toute personne habilitée à demander la mesure.





👉 Comment faire lever une curatelle ou une tutelle ?



Toute personne habilitée à demander l'ouverture de la mesure peut saisir le juge des contentieux de la protection pour en demander la mainlevée. La demande doit être accompagnée d'un nouveau certificat médical circonstancié attestant que l'altération des facultés a suffisamment diminué. Le juge peut alors mettre fin à la mesure, l'alléger (passer d'une tutelle à une curatelle, par exemple) ou la maintenir.





👉 Peut-on vendre un bien immobilier quand on est sous curatelle ?



En curatelle simple, la vente nécessite la cosignature du curateur. En curatelle renforcée, l'accord du juge est également requis pour la vente du logement principal. En tutelle, toute vente immobilière doit être autorisée par le juge. Dans tous les cas, la vente du logement principal de la personne protégée fait l'objet d'une protection renforcée.





👉 Le majeur sous curatelle ou sous tutelle peut-il se marier ?



Oui. Depuis la loi du 23 mars 2019, le majeur protégé peut se marier librement, quelle que soit la mesure. En tutelle, le tuteur doit simplement être informé du projet de mariage. Il ne peut pas s'y opposer. Le majeur protégé peut aussi conclure un PACS dans les mêmes conditions.





👉 Qu'est-ce que le mandat de protection future ?



C'est un dispositif qui permet d'anticiper sa propre protection. Toute personne majeure peut désigner à l'avance une ou plusieurs personnes de confiance pour gérer ses affaires le jour où elle ne sera plus en mesure de le faire. Le mandat peut être rédigé sous seing privé (formulaire Cerfa n°13592, limité aux actes de gestion courante) ou devant notaire (pouvoirs plus étendus, incluant les actes de disposition). Il ne prend effet qu'au moment où un médecin agréé constate l'altération des facultés. C'est l'alternative la plus souple : elle évite la procédure judiciaire de curatelle ou de tutelle.





👉 Qu'est-ce qui a changé depuis le décret du 2 juillet 2024 ?



Le décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 a renforcé le contrôle des comptes de gestion en tutelle et en curatelle renforcée. Le juge peut désormais désigner un professionnel qualifié — commissaire de justice, expert-comptable ou notaire — inscrit sur une liste du procureur, pour vérifier les comptes annuels. Ce contrôle externe vient s'ajouter à la surveillance exercée par le subrogé tuteur ou curateur. Les personnes protégées dont les ressources sont inférieures ou égales au montant du RSA (Revenu de Solidarité Active) sont exonérées du coût de ce contrôle.