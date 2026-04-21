Droits et aides sociales Justice à 50 € : depuis le 7 avril, votre conflit de voisinage ou de succession a un prix d'entrée Depuis le 9 avril 2026, avant même qu'un juge ne lise votre dossier, la justice française vous réclame un reçu. Un timbre fiscal acheté en ligne, payé d'avance, joint à votre saisine. Sans ce reçu, rien ne se passe. Le greffe ne transmet pas votre requête. Le juge ne vous écoute pas. Votre conflit de voisinage, votre litige de succession, votre bail contesté restent à la porte du tribunal.

Quand la République cesse d'être gratuite



Voilà le droit d'entrée revenu, et plus cher qu'avant. L'article 128 de la loi de finances pour 2026, adoptée le 19 février, a rétabli la contribution dans le code général des impôts.



Son montant : 50 € exigés de tout demandeur qui saisit un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes en première instance, en matière civile ou prud'homale. La taxe est due avant même que votre dossier soit ouvert par un greffier.



Deux dates structurent l'application : la taxe est exigible depuis le 1er mars 2026, et depuis le 9 avril, date d'entrée en vigueur du décret n° 2026-250 du 7 avril, les greffes peuvent prononcer l'irrecevabilité en cas de défaut de paiement.



Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif le 19 février 2026 (décision n° 2026-901 DC), estimant que la contribution ne portait pas « une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif ».



L'État attend 45 millions d'euros de recettes en 2026, puis 55 millions par an à partir de 2027. Ces sommes, fléchées vers l'aide juridictionnelle, financeront la revalorisation des avocats commis d'office et l'extension du dispositif à Wallis-et-Futuna.



Le paradoxe est frontal : ceux qui paient les 50 € financent la gratuité de la justice pour d'autres, sans jamais en bénéficier eux-mêmes.

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Gel Agirc-Arrco : 115 € de perte cumulée par retraité, ce que vous pourriez récupérer si la justice tranche Pendant douze ans, entrer dans un tribunal civil en France n'a rien coûté. Christiane Taubira avait supprimé le précédent timbre de 35 € en 2014, jugeant qu'il restreignait l'accès à la justice des plus modestes.Voilà le droit d'entrée revenu, et plus cher qu'avant. L'article 128 de la, adoptée le 19 février, a rétabli la contribution dans le code général des impôts.Son montant :de tout demandeur qui saisit un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes en première instance, en matière civile ou prud'homale. La taxe est due avant même que votre dossier soit ouvert par un greffier.Deux dates structurent l'application : la taxe est exigible depuis le, et depuis le 9 avril, date d'entrée en vigueur du, les greffes peuvent prononcer l'irrecevabilité en cas de défaut de paiement.Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif le 19 février 2026 (décision n° 2026-901 DC), estimant que la contribution ne portait pas « une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif ».L'État attend 45 millions d'euros de recettes en 2026, puis 55 millions par an à partir de 2027. Ces sommes, fléchées vers, financeront la revalorisation des avocats commis d'office et l'extension du dispositif à Wallis-et-Futuna.Le paradoxe est frontal : ceux qui paient les 50 € financent la gratuité de la justice pour d'autres, sans jamais en bénéficier eux-mêmes.

Trois litiges typiques du retraité, tous concernés Le contentieux civil ordinaire reste entièrement couvert par la taxe. Et précisément, les trois types de litiges qui saisissent le plus souvent les tribunaux judiciaires à l'âge de la retraite tombent tous dans le périmètre.



Un conflit de succession entre héritiers — partage contesté, recel, dissimulation d'actif — relève du tribunal judiciaire. Les 50 € sont dus.



Un bail d'habitation qu'un propriétaire refuse de renouveler alors que vous êtes protégé par la loi de 1989 : même chose. Un conflit de voisinage — servitude, mur mitoyen, nuisances répétées — même réponse.



S'ajoute le contentieux bancaire et financier quand il ne passe pas par le médiateur. Une banque qui clôture votre compte sans motif, une assurance-vie bloquée, un prêt sénior contesté : la saisine coûte désormais 50 € avant examen.



Et ces 50 € ne vous seront remboursés que si vous gagnez, à la charge de votre adversaire condamné aux dépens. Les procédures dites « gracieuses » échappent à la taxe : acte de notoriété, homologation d'accord, consentement.



Mais dès qu'il y a contentieux, les 50 € sont exigibles.

Qui est exonéré, qui doit payer : la ligne de partage l'aide juridictionnelle, totale ou partielle. Sauf que les plafonds 2026, revalorisés par la circulaire du ministère de la Justice du 16 janvier, placent la grande majorité des retraités hors du dispositif.



Pour une personne seule, le revenu fiscal de référence doit être inférieur à 12 957 € pour bénéficier de l'aide totale. L'aide partielle à 55 % concerne les RFR entre 12 958 et 15 316 €, l'aide partielle à 25 % ceux compris entre 15 317 et 19 433 €.



Or la pension moyenne DREES 2023 s'élève à 1 666 € bruts par mois, soit environ 20 000 € par an — juste au-delà du plafond. Le retraité moyen paiera donc les 50 €.



S'ajoutent des plafonds de patrimoine. Un retraité dont le patrimoine mobilier (épargne, assurance-vie) dépasse 12 957 €, ou dont un bien immobilier hors résidence principale dépasse 38 866 €, est exclu de l'aide juridictionnelle — indépendamment de sa pension.



Barème 2026 : qui paie les 50 € pour saisir un tribunal judiciaire. Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale ou partielle en sont dispensés. Plafonds personne seule RFR. CONTRIBUTION JUSTICE 2026 Qui paie, qui est dispensé — personne seule, RFR Taxe exigée pour toute saisine 50 € Tribunal judiciaire ou prud'hommes RFR ≤ 12 957 € Aide juridictionnelle totale Minimum vieillesse, petites pensions Dispense totale des 50 € 12 958 à 15 316 € AJ partielle 55 % Petites retraites, pensions modestes Dispense totale des 50 € 15 317 à 19 433 € AJ partielle 25 % Retraites entre SMIC et moyenne Dispense totale des 50 € RFR > 19 433 € Aucune aide juridictionnelle Pension moyenne (1 666 € brut) 50 € à payer d'avance © SeniorActu.com

Avant le 1er mars 2026 ✅ Gratuité ✅ Saisir un tribunal judiciaire 0 € — aucun timbre, aucune condition de recevabilité financière ✅ Saisir un conseil de prud'hommes 0 € — principe de gratuité en vigueur depuis 2014 Depuis le 1er mars 2026 ⚠️ Contribution obligatoire ⚠️ Saisir un tribunal judiciaire ou conseil de prud'hommes 50 € par timbre fiscal dématérialisé, payé avant le dépôt du dossier ⚠️ Non-paiement ou oubli 1 mois pour régulariser, puis irrecevabilité prononcée sans examen (depuis le 9 avril) L'exonération principale concerne les bénéficiaires de, totale ou partielle. Sauf que les plafonds 2026, revalorisés par la circulaire du ministère de la Justice du 16 janvier, placent la grande majorité des retraités hors du dispositif.Pour une personne seule, le revenu fiscal de référence doit être inférieur àpour bénéficier de l'aide totale. L'aide partielle à 55 % concerne les RFR entre 12 958 et, l'aide partielle à 25 % ceux compris entre 15 317 etOr la pension moyenne DREES 2023 s'élève à 1 666 € bruts par mois, soit environ— juste au-delà du plafond. Le retraité moyen paiera donc les 50 €.S'ajoutent des plafonds de patrimoine. Un retraité dont le patrimoine mobilier (épargne, assurance-vie) dépasse 12 957 €, ou dont un bien immobilier hors résidence principale dépasse 38 866 €, est exclu de l'aide juridictionnelle — indépendamment de sa pension.

Comment payer, comment récupérer la somme Le timbre fiscal s'achète uniquement en ligne, sur le portail timbres.impots.gouv.fr. Pas de buraliste, pas de guichet.



Le justificatif de paiement, édité au format PDF, doit être joint au dossier de saisine — sans lui, votre requête est retournée. Le timbre reste valable 12 mois à compter de son achat.



Si vous n'engagez pas de procédure, vous pouvez demander son remboursement dans un délai de 18 mois. Un oubli de paiement ?



Le greffe vous notifie et accorde un délai d'un mois pour régulariser. Passé ce délai, la demande est jugée irrecevable et il faut tout recommencer.



Autre point peu connu : la contribution peut être intégrée aux dépens, cette ligne de frais que le juge met à la charge de la partie perdante. Si vous gagnez votre procès, votre adversaire peut être condamné à vous rembourser les 50 €.



Parlez-en à votre avocat pour qu'il l'inscrive dans ses conclusions. La contribution est limitée à la première instance : elle ne s'applique ni en appel, ni en cassation.



Mais l'accès à la cour d'appel n'est pas gratuit pour autant. Un droit de timbre distinct de 225 €, institué en 2011 pour indemniser les anciens avoués, reste dû pour tout appel avec représentation obligatoire par avocat, jusqu'au 31 décembre 2026.



Un litige qui monte jusqu'à la cour d'appel coûte donc 275 € cumulés.

Des voix dénoncent cette nouvelle barrière d'accès à la justice Le Conseil national des barreaux a rappelé son opposition dès le vote de la loi de finances. Le Syndicat des avocats de France va plus loin : la contribution ne finance pas les litiges de ceux qui la paient, elle finance la gratuité des autres.



Une solidarité à l'envers, où les retraités juste au-dessus des plafonds d'aide juridictionnelle financent les frais d'avocat de ceux qui sont juste en dessous.



L'expérience du premier timbre de 35 €, entre 2011 et 2014, n'est pas rassurante : le gouvernement de l'époque avait lui-même constaté une baisse de 13 % des saisines dans les contentieux de faible montant, raison de son abrogation.



Le message envoyé aux retraités qui n'ont ni les revenus pour l'AJ ni la capacité à absorber sans douleur une dépense imprévue est simple : réfléchir à deux fois avant d'ouvrir un contentieux.



Or c'est précisément cet effet, officieusement recherché comme « dissuasion des recours abusifs », qui risque de frapper les dossiers les plus légitimes.

Ce qu'il faut retenir

Depuis le 1er mars 2026, toute saisine d'un tribunal judiciaire ou d'un conseil de prud'hommes en première instance coûte 50 € de contribution, payés d'avance par timbre fiscal dématérialisé sur timbres.impots.gouv.fr.

Depuis le 9 avril, l'irrecevabilité peut être prononcée en cas de non-paiement — après un délai d'un mois de régularisation accordé par le greffe.

Seuls les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (RFR ≤ 19 433 € pour une personne seule en 2026) en sont dispensés — la pension moyenne de 1 666 € brut place la majorité des retraités hors du dispositif.

Si vous gagnez votre procès, demandez à votre avocat d'inclure les 50 € dans les dépens — ils peuvent être mis à la charge de la partie condamnée.

Sources :

- Décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique, JO du 8 avril 2026

- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article 128

- Conseil constitutionnel, décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026

- Circulaire ministère de la Justice NOR JUST2601659C du 16 janvier 2026 sur les plafonds d'aide juridictionnelle

- DREES, Les retraités et les retraites — Édition 2025 (données 2023)

- Conseil national des barreaux, communication du 20 février 2026

- Service-public.gouv.fr, fiches du 2 mars et du 4 avril 2026

Pour aller plus loin :



- Les conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 21/04/2026 à 10:31



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