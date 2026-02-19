Gel Agirc-Arrco : jusqu'à 115 € de perte cumulée par retraité, voici combien vous pourriez récupérer si la justice tranche

Ce qu'il faut retenir
- Les pensions complémentaires Agirc-Arrco sont gelées depuis le 1er novembre 2025 : la valeur du point reste bloquée à 1,4386 €
- Selon votre niveau de pension, la perte cumulée sur 16 mois atteint de 48 € à 128 € si la revalorisation manquée est de 1 %
- Les syndicats préparent une assignation en justice pour obtenir un rattrapage rétroactif — la réunion de mi-mars 2026 sera décisive
- Le régime dispose de 85,6 milliards d'euros de réserves et a dégagé 1,6 milliard d'excédent en 2024
- Trois scénarios de récupération existent selon l'issue des négociations ou du recours judiciaire