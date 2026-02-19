Retraite

Gel Agirc-Arrco : jusqu'à 115 € de perte cumulée par retraité, voici combien vous pourriez récupérer si la justice tranche

Quatorze millions de retraités du privé subissent un gel inédit de leur pension complémentaire depuis novembre 2025, et le blocage pourrait durer jusqu'à seize mois. Tandis que les syndicats préparent une action en justice contre le patronat, peu de retraités ont réellement chiffré ce que ce gel leur coûte — et ce qu'un rattrapage rétroactif pourrait leur rapporter. Simulations selon votre profil.



Ce qu'il faut retenir

Les pensions complémentaires Agirc-Arrco sont gelées depuis le 1er novembre 2025 : la valeur du point reste bloquée à 1,4386 € Selon votre niveau de pension, la perte cumulée sur 16 mois atteint de 48 € à 128 € si la revalorisation manquée est de 1 % Les syndicats préparent une assignation en justice pour obtenir un rattrapage rétroactif — la réunion de mi-mars 2026 sera décisive Le régime dispose de 85,6 milliards d'euros de réserves et a dégagé 1,6 milliard d'excédent en 2024 Trois scénarios de récupération existent selon l'issue des négociations ou du recours judiciaire



Combien le gel vous coûte réellement : le calcul que personne ne fait

1er novembre 2025, la valeur du point Agirc-Arrco — c'est-à-dire le montant en euros que rapporte chaque point acquis au cours de votre carrière — est figée à 1,4386 €. Aucune revalorisation n'a eu lieu, et la valeur d'achat du point n'a pas non plus été ajustée au 1er janvier 2026, comme l'a



Concrètement, chaque mois qui passe sans revalorisation, c'est de l'argent que vous ne touchez pas. Mais combien exactement ? Le calcul dépend de deux paramètres : votre niveau de pension complémentaire et le taux de revalorisation qui aurait dû s'appliquer.



L'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 5 octobre 2023 — le texte signé entre syndicats et patronat qui fixe les règles du régime jusqu'en 2026 — prévoit une formule précise. La hausse annuelle des pensions suit l'inflation hors tabac, estimée à 0,9 % en 2025 par l'Insee, diminuée de 0,4 point. Le taux de base s'établissait donc à 0,5 %. Mais le conseil d'administration dispose d'une marge de manœuvre de plus ou moins 0,4 point. Résultat : la revalorisation pouvait aller de 0,1 % à 0,9 %. Les syndicats réclamaient le maximum, le patronat ne proposait que 0,2 %. Faute d'accord le 17 octobre 2025, le taux appliqué a été de 0 %. Depuis le, la valeur du point Agirc-Arrco — c'est-à-dire le montant en euros que rapporte chaque point acquis au cours de votre carrière — est figée à. Aucune revalorisation n'a eu lieu, et la valeur d'achat du point n'a pas non plus été ajustée au 1er janvier 2026, comme l'a confirmé service-public.gouv.fr Concrètement, chaque mois qui passe sans revalorisation, c'est de l'argent que vous ne touchez pas. Mais combien exactement ? Le calcul dépend de deux paramètres :etL'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 5 octobre 2023 — le texte signé entre syndicats et patronat qui fixe les règles du régime jusqu'en 2026 — prévoit une formule précise. La hausse annuelle des pensions suit l'inflation hors tabac, estimée àen 2025 par l'Insee, diminuée de 0,4 point. Le taux de base s'établissait donc à. Mais le conseil d'administration dispose d'une marge de manœuvre de plus ou moins 0,4 point. Résultat : la revalorisation pouvait aller de. Les syndicats réclamaient le maximum, le patronat ne proposait que. Faute d'accord le, le taux appliqué a été de

De 48 € à 128 € : votre perte selon votre profil 0,9 %). La perte est projetée sur 16 mois — du 1er novembre 2025 jusqu'à fin février 2027 — dans le scénario où aucun rattrapage n'interviendrait avant la prochaine échéance de novembre 2026 :

Profil 1 Petite pension 💶 Pension Agirc-Arrco mensuelle 300 €/mois 📉 Perte mensuelle (reval. manquée de 0,9 %) 2,70 €/mois ⚠️ Perte cumulée projetée sur 16 mois 43 € Profil 2 Pension moyenne 💶 Pension Agirc-Arrco mensuelle 540 €/mois 📉 Perte mensuelle (reval. manquée de 0,9 %) 4,86 €/mois ⚠️ Perte cumulée projetée sur 16 mois 78 € Profil 3 Ancien cadre 💶 Pension Agirc-Arrco mensuelle 800 €/mois 📉 Perte mensuelle (reval. manquée de 0,9 %) 7,20 €/mois ⚠️ Perte cumulée projetée sur 16 mois 115 €



Comment lire ces chiffres ? Les pe 👉 Voici ce que le gel vous coûte concrètement, selon trois profils de pension complémentaire. L'hypothèse retenue correspond à la revalorisation maximale que les syndicats réclamaient (). La perte est projetée sur— du 1er novembre 2025 jusqu'à fin février 2027 — dans le scénario où aucun rattrapage n'interviendrait avant la prochaine échéance de novembre 2026 :Les pe

Ce que la justice pourrait changer : trois scénarios pour votre virement assignation devant le tribunal judiciaire — la procédure civile qui permet de saisir un juge pour trancher un litige entre organisations. L'objectif : faire reconnaître que le gel contrevient à l'esprit de l'accord signé en 2023 et obtenir un rattrapage rétroactif, c'est-à-dire le versement des sommes non perçues depuis novembre 2025.



Denis Gravouil, membre du bureau confédéral de la CGT (Confédération Générale du Travail), a demandé « une réunion spécifique » sur la hausse des pensions, en contestant « l'interprétation des accords » qui encadrent le régime. En parallèle, le patronat se dit désormais « prêt à bouger » selon plusieurs sources proches des négociations.



👉 Trois scénarios se dessinent avant et après la réunion de mi-mars 2026 :

Scénario 1 Accord en mars 📅 Échéance probable Avril-juillet 2026 📈 Revalorisation attendue +0,4 % à +0,6 % 💶 Rattrapage rétroactif Incertain Scénario 2 Saisine de la justice 📅 Les syndicats ne se contentent plus de négocier. Selon les informations de MoneyVox et Merci pour l'info, des juristes syndicaux travaillent sur une— la procédure civile qui permet de saisir un juge pour trancher un litige entre organisations. L'objectif : faire reconnaître que le gel contrevient à l'esprit de l'accord signé en 2023 et obtenir un, c'est-à-dire le versement des sommes non perçues depuis novembre 2025.Denis Gravouil, membre du bureau confédéral de la CGT (Confédération Générale du Travail), a demandésur la hausse des pensions, en contestantqui encadrent le régime. En parallèle, le patronat se dit désormaisselon plusieurs sources proches des négociations.👉 Trois scénarios se dessinent avant et après la réunion de

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Calculez votre perte personnelle avec cette formule simple : prenez votre pension mensuelle brute Agirc-Arrco, multipliez-la par 0,01 (pour une revalorisation manquée de 1 %). Vous obtenez la perte mensuelle. Multipliez par le nombre de mois de gel pour obtenir le manque à gagner cumulé.



👉 Exemple : vous touchez 620 € par mois de complémentaire. La perte mensuelle est de 6,20 €. Sur 12 mois de gel, cela fait 74,40 € que vous n'avez pas perçus.



Attention : ce calcul porte sur le brut. Le montant net réellement perdu dépend de votre taux de CSG (Contribution Sociale Généralisée, le prélèvement social sur les pensions). Selon votre tranche, les prélèvements réduisent le montant net de 0 % à 9,1 %. Si vous êtes exonéré de CSG, le brut est égal au net. Si vous êtes au taux plein (9,1 %), la perte nette est d'environ 91 % de la perte brute.



La réunion de mi-mars 2026 entre les partenaires sociaux sera le prochain moment décisif. Si un accord émerge, les modalités de revalorisation — et d'un éventuel rattrapage — seront précisées dans les semaines suivantes. En cas de blocage, la voie judiciaire prendra le relais, avec un calendrier plus long mais un enjeu potentiellement plus important : un rattrapage couvrant l'intégralité de la période de gel. En attendant l'issue des négociations de mars, vous pouvez agir à votre échelle.en vous connectant à votre espace personnel sur agirc-arrco.fr . Le montant brut de votre complémentaire figure sur votre attestation de paiement.avec cette formule simple : prenez votre pension mensuelle brute Agirc-Arrco, multipliez-la par 0,01 (pour une revalorisation manquée de 1 %). Vous obtenez la perte mensuelle. Multipliez par le nombre de mois de gel pour obtenir le manque à gagner cumulé.: vous touchezde complémentaire. La perte mensuelle est de 6,20 €. Sur 12 mois de gel, cela faitque vous n'avez pas perçus.ce calcul porte sur le brut. Le montant net réellement perdu dépend de votre taux de CSG (Contribution Sociale Généralisée, le prélèvement social sur les pensions). Selon votre tranche, les prélèvements réduisent le montant net de 0 % à 9,1 %. Si vous êtes exonéré de CSG, le brut est égal au net. Si vous êtes au taux plein (9,1 %), la perte nette est d'environde la perte brute.La réunion de mi-mars 2026 entre les partenaires sociaux sera le prochain moment décisif. Si un accord émerge, les modalités de revalorisation — et d'un éventuel rattrapage — seront précisées dans les semaines suivantes. En cas de blocage, la voie judiciaire prendra le relais, avec un calendrier plus long mais un enjeu potentiellement plus important : un rattrapage couvrant l'intégralité de la période de gel.

Sources :

- Service-public.gouv.fr, 20 octobre 2025

- Agirc-Arrco, communiqué officiel, 17 octobre 2025

- Agirc-Arrco, résultats financiers 2024, 27 mars 2025

- MoneyVox, 9 février 2026

- Merci pour l'info (via MoneyVox), février 2026

- ANI du 5 octobre 2023 relatif à l'Agirc-Arrco (Légifrance)

Pour aller plus loin :



- Agirc-Arrco : cette menace judiciaire qui pourrait tout débloquer en 2026

- Agirc-Arrco : les 3 conditions pour une revalorisation en novembre 2026