Agirc-Arrco : cette menace judiciaire qui pourrait tout débloquer en 2026

Face à l'impasse, les organisations syndicales changent de stratégie. Selon les révélations du site Merci pour l'info, relayées par MoneyVox début février 2026, des juristes syndicaux travaillent déjà sur les modalités d'une assignation devant le tribunal judiciaire — c'est-à-dire la procédure permettant de saisir un juge civil pour trancher le litige.



L'objectif affiché est double. D'abord, obtenir une revalorisation des pensions pour 2026. Ensuite, réclamer une compensation rétroactive pour l'absence de hausse constatée en 2025. Denis Gravouil, membre du bureau confédéral de la CGT (Confédération Générale du Travail), a demandé « une réunion spécifique » sur la hausse des pensions, en contestant « l'interprétation des accords » qui encadrent le régime.



Sur quoi repose cette menace ? L'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 5 octobre 2023, signé entre syndicats et patronat, fixe les règles de pilotage du régime pour la période 2024-2026. Le texte prévoit une revalorisation indexée sur l'inflation (hors tabac), diminuée de 0,4 point, avec une marge de manœuvre supplémentaire de 0,4 point dans les deux sens. En 2025, l'inflation était estimée à 1 %. Les pensions auraient donc dû être revalorisées d'environ 0,6 %, avec la possibilité de monter jusqu'à 1 %. Les syndicats estiment que ce cadre crée une obligation de décision : les partenaires sociaux ne peuvent pas simplement ne rien faire.



Le patronat, de son côté, justifie le blocage par le coût de la suspension partielle de la réforme des retraites de 2023, intégrée à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Un argument que les syndicats jugent irrecevable au regard de la santé financière du régime.