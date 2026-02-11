Augmentation retraite Agirc-Arrco 2026 : dates, gel et montants à connaître

Le 17 octobre 2025, le conseil d'administration s'est réuni pour fixer la revalorisation au 1er novembre 2025. L'inflation hors tabac pour 2025 était estimée à environ 1 % par l'Insee. La base de calcul s'établissait donc à 0,6 %, avec une fourchette de décision allant de 0,2 % à 1 %.



Les syndicats réclamaient une hausse proche de 1 %, s'appuyant sur les réserves financières du régime — environ 79 milliards d'euros fin 2023 selon le Conseil d'orientation des retraites. Le patronat proposait 0,2 %, souhaitant s'aligner sur le gel des retraites de base initialement envisagé par le gouvernement dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026.



Aucun compromis n'a été trouvé. Pour la première fois depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco en 2019, les pensions complémentaires n'ont pas été revalorisées. La valeur du point reste gelée à 1,4386 € et la valeur d'achat du point à 20,1877 € au moins jusqu'au 31 octobre 2026.