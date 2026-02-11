Augmentation retraite Agirc-Arrco 2026 : dates, gel et montants à connaître

Sommaire
- Comment fonctionne la retraite complémentaire Agirc-Arrco
- Quand a lieu l'augmentation des retraites Agirc-Arrco
- Comment est calculée la revalorisation Agirc-Arrco
- Augmentation Agirc-Arrco 2026 : pourquoi les pensions sont gelées
- Impact concret du gel sur votre pension
- Historique des augmentations Agirc-Arrco (2022-2025)
- Conditions pour bénéficier de la revalorisation
- Augmentation Agirc-Arrco novembre 2026 : négociations, recours judiciaire et perspectives
Retraitée examinant son relevé de pension complémentaire Agirc-Arrco avec circonspection © SeniorActu
Augmentation Agirc-Arrco novembre 2026 : négociations, recours judiciaire et perspectives
Fin janvier 2026, les partenaires sociaux se sont retrouvés au siège du Medef pour fixer le calendrier des prochaines négociations sociales. La retraite complémentaire s'est immédiatement imposée au centre des discussions. Côté patronal, plusieurs responsables se sont dits « prêts à bouger », évoquant la perspective que l'augmentation Agirc-Arrco « ne reste pas à zéro » en 2026. Côté syndical, le message est clair : pas d'avancée sur les autres dossiers tant que la question des pensions complémentaires n'est pas réglée.
Une nouvelle réunion est programmée à la mi-mars 2026. Si les discussions aboutissent, un accord pourrait être trouvé à l'automne pour une revalorisation effective au 1er novembre 2026 — la seule date à laquelle une hausse peut s'appliquer selon les règles du régime. En parallèle, des organisations syndicales envisagent un recours en justice pour contraindre le patronat à revaloriser les pensions.
👉 Pour comprendre en détail le bras de fer juridique en cours, consultez notre article dédié : Agirc-Arrco : cette menace judiciaire qui pourrait tout débloquer en 2026.
Une nouvelle réunion est programmée à la mi-mars 2026. Si les discussions aboutissent, un accord pourrait être trouvé à l'automne pour une revalorisation effective au 1er novembre 2026 — la seule date à laquelle une hausse peut s'appliquer selon les règles du régime. En parallèle, des organisations syndicales envisagent un recours en justice pour contraindre le patronat à revaloriser les pensions.
👉 Pour comprendre en détail le bras de fer juridique en cours, consultez notre article dédié : Agirc-Arrco : cette menace judiciaire qui pourrait tout débloquer en 2026.
Quand a lieu l'augmentation des retraites Agirc-Arrco
Contrairement aux retraites de base revalorisées au 1er janvier par les pouvoirs publics, l'augmentation de la retraite complémentaire Agirc-Arrco est décidée au 1er novembre de chaque année par les partenaires sociaux — c'est-à-dire les représentants des syndicats de salariés et des organisations patronales qui siègent au conseil d'administration du régime. Ce sont eux, et non le gouvernement, qui fixent la nouvelle valeur du point.
La revalorisation décidée au 1er novembre vaut pour une année pleine, jusqu'au 31 octobre suivant. Les pensions sont versées le 1er jour ouvré de chaque mois, par avance. Ce calendrier décalé explique pourquoi la revalorisation Agirc-Arrco ne coïncide jamais avec celle du régime général.
La revalorisation décidée au 1er novembre vaut pour une année pleine, jusqu'au 31 octobre suivant. Les pensions sont versées le 1er jour ouvré de chaque mois, par avance. Ce calendrier décalé explique pourquoi la revalorisation Agirc-Arrco ne coïncide jamais avec celle du régime général.
Comment est calculée la revalorisation Agirc-Arrco
Le cadre actuel est fixé par l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 5 octobre 2023, applicable de 2023 à 2026. La formule est précise : la hausse annuelle équivaut à l'évolution des prix à la consommation hors tabac estimée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), diminuée d'un facteur de soutenabilité de 0,4 point. Le conseil d'administration dispose ensuite d'une marge de plus ou moins 0,4 point pour ajuster le taux final.
Prenons l'exemple de novembre 2024. L'inflation hors tabac était estimée à 1,8 %. La base de calcul donnait donc 1,4 % (1,8 % − 0,4 point). Le conseil a utilisé sa marge à hauteur de +0,2 point, portant la revalorisation finale à 1,6 %. L'accord prévoit par ailleurs que la valeur du point ne peut jamais baisser, même en cas d'inflation très faible.
Prenons l'exemple de novembre 2024. L'inflation hors tabac était estimée à 1,8 %. La base de calcul donnait donc 1,4 % (1,8 % − 0,4 point). Le conseil a utilisé sa marge à hauteur de +0,2 point, portant la revalorisation finale à 1,6 %. L'accord prévoit par ailleurs que la valeur du point ne peut jamais baisser, même en cas d'inflation très faible.
Augmentation Agirc-Arrco 2026 : pourquoi les pensions sont gelées
Le 17 octobre 2025, le conseil d'administration s'est réuni pour fixer la revalorisation au 1er novembre 2025. L'inflation hors tabac pour 2025 était estimée à environ 1 % par l'Insee. La base de calcul s'établissait donc à 0,6 %, avec une fourchette de décision allant de 0,2 % à 1 %.
Les syndicats réclamaient une hausse proche de 1 %, s'appuyant sur les réserves financières du régime — environ 79 milliards d'euros fin 2023 selon le Conseil d'orientation des retraites. Le patronat proposait 0,2 %, souhaitant s'aligner sur le gel des retraites de base initialement envisagé par le gouvernement dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026.
Aucun compromis n'a été trouvé. Pour la première fois depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco en 2019, les pensions complémentaires n'ont pas été revalorisées. La valeur du point reste gelée à 1,4386 € et la valeur d'achat du point à 20,1877 € au moins jusqu'au 31 octobre 2026.
Les syndicats réclamaient une hausse proche de 1 %, s'appuyant sur les réserves financières du régime — environ 79 milliards d'euros fin 2023 selon le Conseil d'orientation des retraites. Le patronat proposait 0,2 %, souhaitant s'aligner sur le gel des retraites de base initialement envisagé par le gouvernement dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026.
Aucun compromis n'a été trouvé. Pour la première fois depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco en 2019, les pensions complémentaires n'ont pas été revalorisées. La valeur du point reste gelée à 1,4386 € et la valeur d'achat du point à 20,1877 € au moins jusqu'au 31 octobre 2026.
Impact concret du gel sur votre pension
Pour mesurer l'impact concret du gel, prenons trois profils types de retraités du privé :
Ces montants s'accumulent chaque mois sans compensation, puisque le gel court jusqu'à fin octobre 2026.
En parallèle, les retraites de base ont été revalorisées de +0,9 % au 1er janvier 2026. Ce taux, indexé sur l'inflation, a été confirmé après le rejet par les députés du gel initialement prévu par le gouvernement. Pour une pension de base de 1 000 €, cela représente 9 € de plus par mois. Mais cette hausse ne compense pas le gel de la complémentaire, surtout pour les anciens cadres dont la part Agirc-Arrco représente plus de la moitié de la pension totale.
Non-cadre Complémentaire modeste
Pension complémentaire mensuelle
350 €
Perte de pouvoir d'achat annuelle
−42 € / an
Intermédiaire Agent de maîtrise
Pension complémentaire mensuelle
550 €
Perte de pouvoir d'achat annuelle
−66 € / an
Cadre Complémentaire élevée
Pension complémentaire mensuelle
900 €
Perte de pouvoir d'achat annuelle
−108 € / an
Ces montants s'accumulent chaque mois sans compensation, puisque le gel court jusqu'à fin octobre 2026.
En parallèle, les retraites de base ont été revalorisées de +0,9 % au 1er janvier 2026. Ce taux, indexé sur l'inflation, a été confirmé après le rejet par les députés du gel initialement prévu par le gouvernement. Pour une pension de base de 1 000 €, cela représente 9 € de plus par mois. Mais cette hausse ne compense pas le gel de la complémentaire, surtout pour les anciens cadres dont la part Agirc-Arrco représente plus de la moitié de la pension totale.
Historique des augmentations Agirc-Arrco (2022-2025)
Pour comprendre le gel de 2026, il faut le replacer dans la dynamique des quatre dernières années :
En cumulé sur trois ans (2022-2024), les pensions avaient progressé de près de 12 %. Le gel de 2025 marque donc une rupture brutale après une période de rattrapage.
Nov. 2022 Choc inflationniste
Taux de revalorisation
+5,12 %
Valeur du point
1,3498 €
Nov. 2023 Nouvel ANI
Taux de revalorisation
+4,9 %
Valeur du point
1,4159 €
Nov. 2024 Coup de pouce +0,2 pt
Taux de revalorisation
+1,6 %
Valeur du point
1,4386 €
Nov. 2025 Gel inédit
Taux de revalorisation
0 %
Valeur du point
1,4386 € (inchangée)
En cumulé sur trois ans (2022-2024), les pensions avaient progressé de près de 12 %. Le gel de 2025 marque donc une rupture brutale après une période de rattrapage.
Conditions pour bénéficier de la revalorisation
Tout retraité du secteur privé affilié à l'Agirc-Arrco bénéficie automatiquement de la revalorisation lorsqu'elle est décidée. Aucune démarche n'est nécessaire : la nouvelle valeur du point s'applique directement sur le versement suivant. La seule condition est d'avoir cotisé au régime pendant sa carrière et d'avoir liquidé — c'est-à-dire mis en paiement — ses droits à la retraite.
Attention toutefois : si votre pension nette a baissé en janvier 2026, ce n'est pas une réduction de votre complémentaire. C'est très probablement lié à un changement de votre taux de Contribution sociale généralisée (CSG, le prélèvement social sur les pensions). Ce taux est recalculé chaque année selon votre Revenu fiscal de référence (RFR, le montant figurant sur votre avis d'impôt). La forte revalorisation des retraites de base de +5,3 % en janvier 2024 a gonflé le RFR de nombreux foyers, les faisant parfois basculer dans une tranche de CSG supérieure. La régularisation intervient généralement sur le versement de mars 2026. Si vous constatez une baisse inhabituelle, consultez votre espace personnel sur le site de l'Agirc-Arrco pour vérifier votre taux de prélèvement.
Attention toutefois : si votre pension nette a baissé en janvier 2026, ce n'est pas une réduction de votre complémentaire. C'est très probablement lié à un changement de votre taux de Contribution sociale généralisée (CSG, le prélèvement social sur les pensions). Ce taux est recalculé chaque année selon votre Revenu fiscal de référence (RFR, le montant figurant sur votre avis d'impôt). La forte revalorisation des retraites de base de +5,3 % en janvier 2024 a gonflé le RFR de nombreux foyers, les faisant parfois basculer dans une tranche de CSG supérieure. La régularisation intervient généralement sur le versement de mars 2026. Si vous constatez une baisse inhabituelle, consultez votre espace personnel sur le site de l'Agirc-Arrco pour vérifier votre taux de prélèvement.
Perspectives : vers une augmentation en novembre 2026
Fin janvier 2026, les partenaires sociaux se sont retrouvés au siège du Medef. Selon la presse économique, le patronat a accepté de rouvrir le dossier de la revalorisation Agirc-Arrco, et une nouvelle réunion est prévue à la mi-mars 2026. Cette reprise du dialogue est conditionnée à l'avancée des négociations sur l'assurance chômage.
Le scénario le plus probable reste un accord à l'automne 2026 pour une revalorisation effective au 1er novembre 2026, calculée selon les règles de l'ANI. Si l'inflation se maintient autour de 1 %, la hausse pourrait se situer entre 0,2 % et 1,4 %. Un rattrapage exceptionnel en cours d'année n'est pas totalement exclu, mais rien dans l'accord actuel ne l'impose.
👉 Vous pouvez suivre l'évolution de votre pension et vérifier vos prélèvements sociaux sur votre espace personnel Agirc-Arrco.
Le scénario le plus probable reste un accord à l'automne 2026 pour une revalorisation effective au 1er novembre 2026, calculée selon les règles de l'ANI. Si l'inflation se maintient autour de 1 %, la hausse pourrait se situer entre 0,2 % et 1,4 %. Un rattrapage exceptionnel en cours d'année n'est pas totalement exclu, mais rien dans l'accord actuel ne l'impose.
👉 Vous pouvez suivre l'évolution de votre pension et vérifier vos prélèvements sociaux sur votre espace personnel Agirc-Arrco.
Sources :
- Service-public.fr, 7 janvier 2026
- Agirc-Arrco, communiqué du 9 janvier 2026
- Accord national interprofessionnel du 5 octobre 2023
- Conseil d'orientation des retraites (COR), rapport juin 2024
- Agirc-Arrco, communiqué de presse du 15 octobre 2024
- MoneyVox, 29 janvier 2026
- MoneyVox, 10 février 2026
- Service-public.fr, 7 janvier 2026
- Agirc-Arrco, communiqué du 9 janvier 2026
- Accord national interprofessionnel du 5 octobre 2023
- Conseil d'orientation des retraites (COR), rapport juin 2024
- Agirc-Arrco, communiqué de presse du 15 octobre 2024
- MoneyVox, 29 janvier 2026
- MoneyVox, 10 février 2026