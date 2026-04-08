Retraite

Retraite en Europe : ce village offre une maison et un emploi, 116 candidatures en une semaine

Quarante habitants, une poignée de maisons en pierre, et une offre que personne n'attendait. En plein cœur de l'Espagne rurale, un village vient de mettre sur la table un logement rénové, meublé, sans loyer, avec un contrat de travail à durée indéterminée. Résultat : 116 candidatures en six jours. Et ce n'est pas un cas isolé.



Sommaire

Arenillas : la proposition qui a fait le tour de l'Europe L'Italie va encore plus loin avec ses maisons à 1 euro 7 % d'impôts pendant dix ans : le dispositif que les retraités français ignorent Trois pays, trois formules : laquelle vous correspond Ce qu'il faut retenir

Arenillas : la proposition qui a fait le tour de l'Europe Arenillas se trouve dans la province de Soria, en Castille-et-León, à trois heures de route au nord de Madrid. Le village compte une quarantaine d'habitants permanents et fait partie de ce que les Espagnols appellent l'España Vaciada, l'Espagne vidée : des milliers de kilomètres carrés où la densité de population est parfois inférieure à celle de la Laponie.



Début avril 2026, la municipalité a publié une offre inédite. Une maison entièrement rénovée et meublée, mise à disposition gratuitement (seules les charges d'eau, gaz et électricité restent à payer), assortie d'un CDI combinant des fonctions de maçon et d'agent d'entretien pour les bâtiments municipaux.



L'autre option proposée : gérer le bar social du village, qui n'est pas un simple commerce mais le cœur de la vie locale. Rodrigo Gismera, président de l'association culturelle d'Arenillas, a résumé la situation dans le quotidien Heraldo : en moins d'une semaine, 116 personnes ont envoyé leur candidature.



Les profils sont variés. Des urbains fatigués de la ville, des habitants de communes voisines, des familles qui voient dans cette offre la possibilité de repartir de zéro.



Car le village ne se contente pas du logement et de l'emploi : le transport scolaire vers Berlanga de Duero (à vingt kilomètres) est pris en charge, et la connexion internet est assurée.



Et c'est justement ce qui rend l'initiative remarquable. Arenillas n'a jamais totalement sombré, sa population est restée stable depuis quarante ans, et le village peut accueillir jusqu'à 300 personnes l'été pendant les fêtes d'août.



Le problème n'est pas l'abandon total, c'est le seuil critique en dessous duquel les services disparaissent un par un.

L'Italie va encore plus loin avec ses maisons à 1 euro Si vous avez comme moi entendu parler des maisons à 1 euro en Italie sans jamais creuser le sujet, voici ce qu'il faut savoir : le programme existe depuis 2009, il a été lancé notamment à Gangi en Sicile, et il est toujours actif en 2026 dans des dizaines de villages.



Le principe est simple. Des communes confrontées au dépeuplement cèdent des maisons abandonnées pour 1 euro symbolique, à condition que l'acheteur s'engage à les rénover dans un délai de un à trois ans.



Les villages les plus actifs se trouvent en Sicile (Mussomeli, Sambuca di Sicilia), en Sardaigne (Ollolai) et en Toscane (Fabbriche di Vergemoli).



Le site officiel casea1euro.it recense l'ensemble des biens disponibles et les conditions varient d'une commune à l'autre. À Mussomeli, par exemple, les candidatures ont afflué du monde entier, car le village est à environ cinquante minutes de la côte d'Agrigente et dispose de commerces, d'écoles et d'un centre historique médiéval dominé par un château du XIVe siècle.



Reste que le 1 euro n'est qu'un prix d'appel. Le coût réel de l'opération se situe dans la rénovation : comptez entre 20 000 et 50 000 euros selon l'état du bâtiment, auxquels s'ajoutent les frais de notaire et les taxes locales.



Mais pour ceux qui cherchent un projet de vie et pas un investissement rapide, l'équation reste intéressante. En Sicile, le prix moyen de l'immobilier est d'environ 1 170 euros le mètre carré début 2026, et dans les provinces les plus abordables comme Caltanissetta, on descend à environ 640 euros le mètre carré.

7 % d'impôts pendant dix ans : le dispositif que les retraités français ignorent Voilà où l'histoire concerne directement votre portefeuille. Depuis la loi de finances italienne de 2019 (article 24-ter du TUIR), les retraités étrangers qui transfèrent leur résidence fiscale dans une petite commune du sud de l'Italie bénéficient d'un taux d'imposition unique de 7 % sur tous leurs revenus de source étrangère.



Tous les revenus, pas seulement la pension. Les dividendes, les loyers perçus en France, les intérêts bancaires : tout passe à 7 %. Et le dispositif dure dix ans.



Les régions éligibles sont la Sicile, la Calabre, la Sardaigne, la Campanie, la Basilicate, les Abruzzes, le Molise et les Pouilles. Depuis 2022, certaines communes du centre de l'Italie touchées par les séismes de 2009 et 2016 (dans le Latium, les Marches et l'Ombrie) ont été ajoutées à la liste.



D'ailleurs, la loi n° 34/2026, entrée en vigueur le 7 avril, vient d'élargir encore le dispositif : le seuil de population des communes éligibles passe de 20 000 à 30 000 habitants. Des villes de taille moyenne, jusqu'ici exclues, deviennent accessibles. Au total, plus de 2 500 communes sont désormais éligibles.



Les conditions restent claires : percevoir une pension de source étrangère, ne pas avoir été résident fiscal en Italie pendant les cinq années précédentes, et s'installer dans une commune éligible. La France et l'Italie ont signé une convention fiscale bilatérale, donc le dispositif est parfaitement compatible avec une pension française.



Jugez-en plutôt. Un retraité français avec une pension de 2 000 euros par mois (24 000 euros annuels) paierait 1 680 euros d'impôt par an en Italie sous ce régime.



En France, selon sa situation, la facture peut dépasser 3 000 euros. L'économie potentielle se chiffre en milliers d'euros, chaque année, pendant dix ans.

Trois pays, trois formules : laquelle vous correspond

Espagne — Arenillas ✅ Logement + emploi 🏠 Logement Maison rénovée et meublée, zéro loyer 💶 Emploi / revenu CDI maçon/entretien ou gestion du bar 👤 Profil recherché Famille avec enfants scolarisables ⚠️ Condition Engagement longue durée, village isolé (3h de Madrid) Italie — Maisons à 1 € 🏠 Immobilier symbolique 🏠 Logement Maison à 1 €, rénovation à charge (20 000-50 000 €) 💶 Coût réel Budget moyen : 40 000-70 000 € tout compris 👤 Profil recherché Tout acheteur prêt à rénover (retraités inclus) ⚠️ Condition Délai rénovation 1-3 ans, budget à anticiper Italie — Flat tax 7 % 💶 Avantage fiscal 💶 Fiscalité 7 % sur tous les revenus étrangers pendant 10 ans 🏠 Logement À trouver soi-même, dans une commune < 30 000 hab. du sud 👤 Profil recherché Retraité percevant une pension étrangère ✅ Cumulable Oui, avec une maison à 1 € dans la même région



Vous l'avez compris : les deux dispositifs italiens se combinent. Un retraité français peut acheter une maison à 1 euro en Sicile, la rénover, et bénéficier en parallèle du taux à 7 % sur sa pension et ses autres revenus étrangers pendant dix ans. Le coût d'entrée reste la rénovation, mais l'économie fiscale annuelle peut absorber une partie significative de l'investissement. Pour vous aider à y voir clair, nous avons résumé les trois dispositifs dans une grille comparative. Le principe est le même partout : des territoires qui se vident proposent des avantages concrets à ceux qui acceptent de s'y installer.Vous l'avez compris : les deux dispositifs italiens se combinent. Un retraité français peut acheter une maison à 1 euro en Sicile, la rénover, et bénéficier en parallèle du taux à 7 % sur sa pension et ses autres revenus étrangers pendant dix ans. Le coût d'entrée reste la rénovation, mais l'économie fiscale annuelle peut absorber une partie significative de l'investissement.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le village espagnol d'Arenillas (province de Soria) propose une maison gratuite et un CDI : 116 candidatures reçues en une semaine

En Italie, des dizaines de villages vendent des maisons à 1 euro symbolique, à condition de les rénover (budget moyen : 20 000 à 50 000 €)

Les retraités français qui s'installent dans une commune de moins de 30 000 habitants du sud de l'Italie bénéficient d'un taux d'imposition de 7 % sur leurs revenus étrangers pendant 10 ans (art. 24-ter TUIR)

La loi n° 34/2026 (en vigueur depuis le 7 avril) a élargi le seuil de 20 000 à 30 000 habitants, ouvrant plus de 2 500 communes

Les deux dispositifs italiens sont cumulables : maison à 1 € + flat tax 7 % dans la même commune

Le site casea1euro.it recense les biens disponibles village par village

Sources :

- L'Avenir, « Ce petit village d'Espagne offre maison et emploi à ses nouveaux habitants », 7 avril 2026

- Euro Weekly News, « This small village in Spain will give you a home and a job », 5 avril 2026

- Article 24-ter du TUIR, Loi de finances italienne 2019 (L. 145/2018, commi 273-274)

- casea1euro.it, programme officiel des maisons à 1 euro en Italie

- Instituto Nacional de Estadística (INE), données démographiques Espagne

Pour aller plus loin :



- Droits de succession 2026 : ce que chaque héritier économise vraiment selon son profil familial