Cnav : la retraite progressive double en un an, mais moins d'un retraité sur 200 en profite

Doublement spectaculaire, base dérisoire
La Cnav vient de publier un chiffre que tous les médias reprennent : 66 800 bénéficiaires de la retraite progressive au deuxième trimestre 2026, contre 34 800 un an plus tôt. Le doublement est spectaculaire sur le papier.
Rapporté aux plus de 15 millions de retraités du régime général, il raconte une autre histoire : moins d'un retraité sur 200 utilise ce dispositif. Le décollage est réel, mais la rampe de lancement reste quasi vide.
Rapporté aux plus de 15 millions de retraités du régime général, il raconte une autre histoire : moins d'un retraité sur 200 utilise ce dispositif. Le décollage est réel, mais la rampe de lancement reste quasi vide.
Trois verrous levés en trois ans
La retraite progressive est pourtant le mécanisme de fin de carrière le plus avantageux du système français : travailler moins dès 60 ans, percevoir une fraction de sa pension, et continuer à accumuler des droits pour la pension définitive. Pourquoi 99,5 % des retraités passent-ils à côté ?
La réponse tient en trois dates. La réforme de 2023 a rendu le refus de l'employeur exceptionnel.
Depuis le 1er septembre 2025, l'âge d'accès est redescendu à 60 ans pour toutes les générations, supprimant le relèvement progressif vers 62 ans qui freinait les demandes. La loi du 24 octobre 2025 de transposition des accords sur l'emploi des salariés expérimentés a verrouillé le dernier point faible : elle oblige désormais l'employeur à justifier son refus par des éléments concrets sur la continuité du service et les difficultés de recrutement sur le poste concerné.
Trois verrous ont sauté en trois ans, et les chiffres de la Cnav montrent que le signal commence à passer. La note statistique détaille la chronologie de la montée en charge : 45 948 bénéficiaires fin 2025, 58 000 au premier trimestre 2026, 66 816 au deuxième trimestre.
L'accélération est nette sur les six premiers mois de l'année. Elle s'explique en partie par l'arrivée à l'âge d'éligibilité des générations 1963 à 1966, plus nombreuses, mais surtout par la diffusion progressive de l'information sur le nouveau cadre légal.
La réponse tient en trois dates. La réforme de 2023 a rendu le refus de l'employeur exceptionnel.
Depuis le 1er septembre 2025, l'âge d'accès est redescendu à 60 ans pour toutes les générations, supprimant le relèvement progressif vers 62 ans qui freinait les demandes. La loi du 24 octobre 2025 de transposition des accords sur l'emploi des salariés expérimentés a verrouillé le dernier point faible : elle oblige désormais l'employeur à justifier son refus par des éléments concrets sur la continuité du service et les difficultés de recrutement sur le poste concerné.
Trois verrous ont sauté en trois ans, et les chiffres de la Cnav montrent que le signal commence à passer. La note statistique détaille la chronologie de la montée en charge : 45 948 bénéficiaires fin 2025, 58 000 au premier trimestre 2026, 66 816 au deuxième trimestre.
L'accélération est nette sur les six premiers mois de l'année. Elle s'explique en partie par l'arrivée à l'âge d'éligibilité des générations 1963 à 1966, plus nombreuses, mais surtout par la diffusion progressive de l'information sur le nouveau cadre légal.
Le silence qui vaut acceptation
La mécanique du dispositif repose sur un principe que beaucoup de salariés proches de la soixantaine ignorent encore.
Vous envoyez une lettre recommandée à votre employeur en précisant la quotité de temps partiel souhaitée et la date d'effet. Votre employeur a deux mois pour répondre par lettre recommandée.
S'il ne répond pas dans ce délai, son silence vaut acceptation tacite. Ce renversement change tout : avant la réforme, l'absence de réponse laissait le salarié dans le flou et revenait de fait à un refus.
Aujourd'hui, ne pas répondre revient à dire oui.
S'il refuse, la loi encadre strictement les motifs recevables. L'employeur doit démontrer que la réduction de votre temps de travail compromettrait la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service, et que le recrutement d'un remplaçant sur votre poste poserait des difficultés avérées.
Un refus vague ou non motivé est juridiquement fragile. En cas de désaccord, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes.
La charge de la preuve pèse sur l'employeur, pas sur vous. La loi du 24 octobre 2025 a explicitement prévu ce renversement, et les premiers contentieux montrent que les juges sanctionnent les refus génériques par des dommages et intérêts.
En pratique, conservez l'accusé de réception de votre lettre recommandée : si votre employeur laisse passer le délai de deux mois sans réponse écrite et motivée, c'est votre preuve que l'accord est acquis. Vous pouvez alors engager la demande de retraite progressive auprès de votre caisse sans attendre de feu vert supplémentaire.
Vous envoyez une lettre recommandée à votre employeur en précisant la quotité de temps partiel souhaitée et la date d'effet. Votre employeur a deux mois pour répondre par lettre recommandée.
S'il ne répond pas dans ce délai, son silence vaut acceptation tacite. Ce renversement change tout : avant la réforme, l'absence de réponse laissait le salarié dans le flou et revenait de fait à un refus.
Aujourd'hui, ne pas répondre revient à dire oui.
S'il refuse, la loi encadre strictement les motifs recevables. L'employeur doit démontrer que la réduction de votre temps de travail compromettrait la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service, et que le recrutement d'un remplaçant sur votre poste poserait des difficultés avérées.
Un refus vague ou non motivé est juridiquement fragile. En cas de désaccord, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes.
La charge de la preuve pèse sur l'employeur, pas sur vous. La loi du 24 octobre 2025 a explicitement prévu ce renversement, et les premiers contentieux montrent que les juges sanctionnent les refus génériques par des dommages et intérêts.
En pratique, conservez l'accusé de réception de votre lettre recommandée : si votre employeur laisse passer le délai de deux mois sans réponse écrite et motivée, c'est votre preuve que l'accord est acquis. Vous pouvez alors engager la demande de retraite progressive auprès de votre caisse sans attendre de feu vert supplémentaire.
Ce que vous touchez réellement chaque mois
Les trois conditions d'éligibilité sont simples et vérifiables sur votre relevé de carrière : avoir au moins 60 ans, justifier de 150 trimestres d'assurance tous régimes confondus, et exercer une activité à temps partiel comprise entre 40 % et 80 % d'un temps plein. Pour les cadres au forfait jours, la quotité s'apprécie en jours travaillés.
La demande de retraite progressive se dépose en ligne sur le portail info-retraite.fr via service-public.gouv.fr, au plus tôt cinq mois avant la date souhaitée. La fraction de pension versée est le complément exact de votre quotité de travail.
Si vous passez à 60 % d'un temps plein, vous percevez 40 % de votre pension provisoire. Sur une pension provisoire de 1 500 euros brut par mois, cela représente 600 euros de pension qui s'ajoutent à votre salaire partiel.
Votre revenu global baisse par rapport au temps plein, mais vos droits continuent de croître. Chaque trimestre travaillé en retraite progressive s'ajoute à votre compteur, et votre pension définitive sera recalculée à la hausse au moment du départ réel.
La surcote de 1,25 % par trimestre cotisé au-delà de l'âge légal s'applique aussi.
La demande de retraite progressive se dépose en ligne sur le portail info-retraite.fr via service-public.gouv.fr, au plus tôt cinq mois avant la date souhaitée. La fraction de pension versée est le complément exact de votre quotité de travail.
Si vous passez à 60 % d'un temps plein, vous percevez 40 % de votre pension provisoire. Sur une pension provisoire de 1 500 euros brut par mois, cela représente 600 euros de pension qui s'ajoutent à votre salaire partiel.
Votre revenu global baisse par rapport au temps plein, mais vos droits continuent de croître. Chaque trimestre travaillé en retraite progressive s'ajoute à votre compteur, et votre pension définitive sera recalculée à la hausse au moment du départ réel.
La surcote de 1,25 % par trimestre cotisé au-delà de l'âge légal s'applique aussi.
Le piège irréversible du retour à temps plein
Le dispositif a cependant un piège que la plupart des guides grand public n'expliquent pas clairement. Si vous reprenez un temps complet après avoir bénéficié de la retraite progressive, le versement de la fraction de pension est supprimé définitivement.
Vous ne pourrez plus jamais redemander le dispositif. La même sanction s'applique si vos revenus d'activité atteignent ou dépassent le niveau de revenus que vous perceviez avant le passage en retraite progressive.
La suppression est automatique, sans préavis et sans recours. Pour le lecteur qui hésite, la fenêtre est ouverte et le rapport de force n'a jamais été aussi favorable au salarié.
Reste à s'en saisir avant que les files d'attente dans les Carsat ne transforment un droit accessible en délai d'instruction de plusieurs mois.
Vous ne pourrez plus jamais redemander le dispositif. La même sanction s'applique si vos revenus d'activité atteignent ou dépassent le niveau de revenus que vous perceviez avant le passage en retraite progressive.
La suppression est automatique, sans préavis et sans recours. Pour le lecteur qui hésite, la fenêtre est ouverte et le rapport de force n'a jamais été aussi favorable au salarié.
Reste à s'en saisir avant que les files d'attente dans les Carsat ne transforment un droit accessible en délai d'instruction de plusieurs mois.