Cnav : la retraite progressive double en un an, mais moins d'un retraité sur 200 en profite

La mécanique du dispositif repose sur un principe que beaucoup de salariés proches de la soixantaine ignorent encore.



Vous envoyez une lettre recommandée à votre employeur en précisant la quotité de temps partiel souhaitée et la date d'effet. Votre employeur a deux mois pour répondre par lettre recommandée.



S'il ne répond pas dans ce délai, son silence vaut acceptation tacite. Ce renversement change tout : avant la réforme, l'absence de réponse laissait le salarié dans le flou et revenait de fait à un refus.



Aujourd'hui, ne pas répondre revient à dire oui.



S'il refuse, la loi encadre strictement les motifs recevables. L'employeur doit démontrer que la réduction de votre temps de travail compromettrait la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service, et que le recrutement d'un remplaçant sur votre poste poserait des difficultés avérées.



Un refus vague ou non motivé est juridiquement fragile. En cas de désaccord, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes.



La charge de la preuve pèse sur l'employeur, pas sur vous. La loi du 24 octobre 2025 a explicitement prévu ce renversement, et les premiers contentieux montrent que les juges sanctionnent les refus génériques par des dommages et intérêts.



En pratique, conservez l'accusé de réception de votre lettre recommandée : si votre employeur laisse passer le délai de deux mois sans réponse écrite et motivée, c'est votre preuve que l'accord est acquis. Vous pouvez alors engager la demande de retraite progressive auprès de votre caisse sans attendre de feu vert supplémentaire.