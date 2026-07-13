Cumul emploi-retraite : la ministre de l'Agriculture favorable à un retour en arrière sur la réforme

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Le 9 juillet 2026, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, inaugurait la nouvelle maison des vins d'Alsace à Colmar. Face aux viticulteurs qui réclamaient le maintien du cumul emploi-retraite sans restriction pour les saisonniers, elle s'est déclarée « favorable » à un retour aux règles antérieures.Son argument tient en une phrase : les retraités constituent une main-d'oeuvre essentielle pour les vendanges, et le durcissement du cumul les dissuadera de venir travailler.Or la loi qu'elle conteste a été votée par la majorité dont elle fait partie. L'article 102 de la LFSS 2026 n'a pas fait débat à l'Assemblée nationale ni au Sénat, comme le relevait Que Choisir dès janvier 2026.Personne ne s'est opposé au texte au moment du vote.Pourtant, les alertes avaient été lancées. Dès février 2026, la sénatrice Marie-Jeanne Bellamy avait déposé une question écrite au ministre du Travail sur les conséquences de la réforme pour les exploitations agricoles.Pas de réponse publiée à ce jour.En avril 2026, un second parlementaire avait explicitement demandé des mesures d'assouplissement pour les activités saisonnières agricoles, incluant une exonération des revenus de vendanges. Là encore, aucune réponse.La déclaration de la ministre confirme ce que les questions parlementaires annonçaient depuis cinq mois : une partie du gouvernement reconnaît que la réforme est inapplicable pour certains secteurs. Mais la loi ne distingue pas les vendangeurs des autres retraités qui travaillent entre 64 et 67 ans.