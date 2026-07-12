À 66 ans, elle pensait toucher 903 € de minimum contributif : la Carsat lui verse 756 €

903 € : un maximum, pas un acquis
Le chiffre circule dans tous les articles du moment : 903,93 € brut par mois. C'est le minimum contributif majoré applicable en 2026, le plancher garanti aux retraités modestes ayant cotisé sur de faibles salaires. Dans les faits, ce montant est un plafond théorique. Trois mécanismes successifs peuvent le réduire de moitié, et des milliers de retraités découvrent l'écart au moment de la liquidation.
Trois verrous entre la promesse et votre relevé
Premier verrou : les 120 trimestres cotisés. Pour atteindre 903,93 €, il ne suffit pas d'avoir validé assez de trimestres pour partir à taux plein : il faut en avoir cotisé au moins 120, soit 30 années de travail effectif.
Les périodes de chômage indemnisé, de maladie ou de maternité comptent pour le taux plein, mais pas pour cette majoration. Sans ces 120 trimestres cotisés, vous tombez au minimum contributif de base : 756,29 € brut par mois.
La différence atteint 147,64 € chaque mois, soit plus de 1 770 € par an. Et si votre carrière est incomplète, le montant est encore réduit au prorata des trimestres validés.
Deuxième verrou : le plafond toutes pensions. Le minimum contributif ne peut pas porter le total de vos retraites au-delà d'un plafond fixé depuis le 1er juin 2026 à 1 444,89 € brut par mois.
Ce plafond inclut votre pension de base, votre complémentaire Agirc-Arrco, vos pensions de régimes spéciaux et vos éventuelles pensions étrangères. Si l'ajout du complément fait franchir ce seuil, votre caisse le réduit automatiquement, euro pour euro.
Un retraité au minimum contributif majoré dont la complémentaire dépasse 540,96 € voit son complément rogné sans préavis. Au-delà du plafond, le minimum contributif tombe à zéro.
Troisième verrou : l'absence de minimum en complémentaire. Le minimum contributif ne porte que sur la pension de base versée par la Cnav ou votre Carsat.
La retraite complémentaire Agirc-Arrco n'a aucun plancher garanti : son montant dépend uniquement des points accumulés. Pour des décennies de petits salaires, cette complémentaire peut descendre à 150 ou 200 € par mois, portant la pension totale autour de 1 100 € brut.
Les périodes de chômage indemnisé, de maladie ou de maternité comptent pour le taux plein, mais pas pour cette majoration. Sans ces 120 trimestres cotisés, vous tombez au minimum contributif de base : 756,29 € brut par mois.
La différence atteint 147,64 € chaque mois, soit plus de 1 770 € par an. Et si votre carrière est incomplète, le montant est encore réduit au prorata des trimestres validés.
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Un retraité au minimum contributif majoré dont la complémentaire dépasse 540,96 € voit son complément rogné sans préavis. Au-delà du plafond, le minimum contributif tombe à zéro.
Troisième verrou : l'absence de minimum en complémentaire. Le minimum contributif ne porte que sur la pension de base versée par la Cnav ou votre Carsat.
La retraite complémentaire Agirc-Arrco n'a aucun plancher garanti : son montant dépend uniquement des points accumulés. Pour des décennies de petits salaires, cette complémentaire peut descendre à 150 ou 200 € par mois, portant la pension totale autour de 1 100 € brut.
Depuis juin, un plafond a bougé en silence
Le 1er juin 2026, le Smic a été revalorisé de 2,41 % par application de la formule automatique liée à l'inflation. Le plafond du minimum contributif, indexé sur le Smic, a suivi : il est passé de 1 410,89 € à 1 444,89 € brut par mois.
Ce changement figure dans la circulaire Cnav du 12 juin 2026 relative aux incidences de la revalorisation du Smic en matière de législation vieillesse. Les montants du minimum contributif — 756,29 € et 903,93 € — n'ont pas bougé : ils ne changeront qu'en janvier 2027.
La conséquence est discrète mais concrète. Un retraité dont le total des pensions se situait entre 1 410,89 € et 1 444,89 € était exclu du minimum contributif depuis janvier.
Depuis juin, il peut y prétendre à nouveau, avec un gain potentiel de 34 € par mois, soit 408 € sur un an. La page service-public.gouv.fr dédiée au minimum contributif affiche encore l'ancien plafond de 1 410,89 €.
Ce changement figure dans la circulaire Cnav du 12 juin 2026 relative aux incidences de la revalorisation du Smic en matière de législation vieillesse. Les montants du minimum contributif — 756,29 € et 903,93 € — n'ont pas bougé : ils ne changeront qu'en janvier 2027.
La conséquence est discrète mais concrète. Un retraité dont le total des pensions se situait entre 1 410,89 € et 1 444,89 € était exclu du minimum contributif depuis janvier.
Depuis juin, il peut y prétendre à nouveau, avec un gain potentiel de 34 € par mois, soit 408 € sur un an. La page service-public.gouv.fr dédiée au minimum contributif affiche encore l'ancien plafond de 1 410,89 €.
Quatre gestes pour vérifier votre montant
- Première étape : connectez-vous à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr ou sur info-retraite.fr. Ouvrez votre relevé de carrière et comptez vos trimestres cotisés, en excluant les trimestres assimilés. Le seuil est 120 trimestres cotisés pour accéder au minimum contributif majoré. En dessous, vous ne pouvez prétendre qu'au minimum de base.
- Deuxième étape : vérifiez si la mention « minimum contributif » ou « minimum contributif majoré » apparaît sur votre notification de pension. Si elle est absente et que vous remplissez les conditions, contactez votre Carsat par messagerie sécurisée.
- Troisième étape : additionnez toutes vos pensions personnelles — base, complémentaire, régimes spéciaux, pensions étrangères. Comparez le total au plafond de 1 444,89 €. Si vous êtes juste en dessous, la moindre revalorisation future pourra déclencher un écrêtement. Le mécanisme est automatique et n'apparaît que sur votre relevé de paiement.
- Quatrième étape : si votre minimum contributif a été réduit, vérifiez que le calcul intègre bien le nouveau plafond de juin 2026 (1 444,89 €) et non l'ancien (1 410,89 €). En cas d'écart, la messagerie sécurisée de votre caisse est plus fiable que le standard téléphonique.
Ce que le minimum contributif ne couvre pas
Le minimum contributif n'est pas récupérable sur votre succession : c'est une différence capitale avec l'ASPA, qui garantit un revenu de 1 043,59 € par mois pour une personne seule mais dont les sommes versées peuvent être réclamées aux héritiers au-delà de 108 586 € d'actif net.
L'autre différence : le minimum contributif est attribué automatiquement par votre caisse, l'ASPA non. Il faut la demander, et beaucoup de retraités éligibles ne le font pas.
Si vos revenus restent sous le seuil de l'ASPA après le minimum contributif, vous pouvez demander le complément auprès de votre Carsat ou de la MSA. Sauf que personne ne vous le signalera.
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