À 66 ans, elle pensait toucher 903 € de minimum contributif : la Carsat lui verse 756 €

Pour atteindre 903,93 €, il ne suffit pas d'avoir validé assez de trimestres pour partir à taux plein : il faut en avoirau moins 120, soit 30 années de travail effectif.Les périodes de chômage indemnisé, de maladie ou de maternité comptent pour le taux plein, mais pas pour cette majoration. Sans ces 120 trimestres cotisés, vous tombez au minimum contributif de base :La différence atteint, soit plus de 1 770 € par an. Et si votre carrière est incomplète, le montant est encore réduit au prorata des trimestres validés.Le minimum contributif ne peut pas porter le total de vos retraites au-delà d'un plafond fixé depuis le 1er juin 2026 àCe plafond inclut votre pension de base, votre complémentaire Agirc-Arrco, vos pensions de régimes spéciaux et vos éventuelles pensions étrangères. Si l'ajout du complément fait franchir ce seuil, votre caisse le réduit automatiquement, euro pour euro.Un retraité au minimum contributif majoré dont la complémentaire dépassevoit son complément rogné sans préavis. Au-delà du plafond, le minimum contributif tombe à zéro.Le minimum contributif ne porte que sur la pension de base versée par la Cnav ou votre Carsat.La retraite complémentaire Agirc-Arrco n'a: son montant dépend uniquement des points accumulés. Pour des décennies de petits salaires, cette complémentaire peut descendre à 150 ou 200 € par mois, portant la pension totale autour de 1 100 € brut.