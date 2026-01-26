Retraite Retraite 2026 : moins de 120 trimestres cotisés, c'est 148 € de pension en moins chaque mois Le minimum contributif peut atteindre 903,93 € par mois en 2026. Mais pour y prétendre, il ne suffit pas d'avoir validé tous ses trimestres : il faut en avoir cotisé au moins 120. Une nuance que beaucoup de futurs retraités ignorent, et qui peut leur coûter près de 150 € chaque mois.

Trimestres cotisés et validés : la confusion qui coûte cher Au moment de liquider leur retraite, de nombreux assurés découvrent une mauvaise surprise : leur pension de base ne sera pas portée au minimum contributif majoré. La raison ? Ils n'ont pas suffisamment de trimestres cotisés, même s'ils ont bien validé tous les trimestres requis pour partir à taux plein. Cette distinction entre trimestres cotisés et trimestres validés est pourtant fondamentale pour le calcul de votre pension minimale.



Un trimestre cotisé correspond à une période où vous avez réellement travaillé et versé des cotisations retraite sur votre salaire ou vos revenus professionnels. Pour valider un trimestre en 2026, il faut avoir perçu l'équivalent de 150 heures de SMIC, soit environ 1 803 € brut. Sur une année civile, vous pouvez valider au maximum 4 trimestres cotisés, même si vos revenus dépassent ce seuil.



Un trimestre validé, lui, inclut non seulement les trimestres cotisés, mais aussi les périodes dites « assimilées ». Ces trimestres assimilés sont attribués gratuitement, sans cotisation, dans certaines situations bien précises : chômage indemnisé (1 trimestre pour 50 jours d'allocation), maladie ou accident du travail (1 trimestre pour 60 jours d'indemnités journalières), maternité, invalidité (1 trimestre pour 90 jours de pension), ou encore service militaire.



Ces trimestres assimilés comptent pour atteindre le taux plein et éviter la décote sur votre pension, mais attention : ils ne sont pas pris en compte pour la majoration du minimum contributif. C'est là que se situe le piège qui peut vous coûter très cher à la retraite.

30 ans de cotisations réelles pour toucher le maximum Pour bénéficier du minimum contributif majoré en 2026, il faut réunir deux conditions cumulatives. Première condition : partir à la retraite à taux plein, soit en ayant validé le nombre de trimestres requis pour votre génération, soit en atteignant l'âge de 67 ans. Seconde condition : justifier d'au moins 120 trimestres réellement cotisés, c'est-à-dire 30 années de travail effectif avec versement de cotisations.



Si vous remplissez ces deux critères, votre pension de base ne pourra pas être inférieure à 903,93 € brut par mois, soit 10 847,22 € par an. Ce montant a été revalorisé de 1,18 % au 1er janvier 2026, conformément à l'évolution du SMIC, comme le prévoit la réforme des retraites de 2023.



En revanche, si vous partez à taux plein mais avec moins de 120 trimestres cotisés, vous ne percevrez que le minimum contributif de base, plafonné à 756,29 € brut par mois, soit 9 075,50 € par an. La différence entre les deux montants s'élève donc à 147,64 € chaque mois, soit 1 771,68 € par an. Sur une durée de retraite de 20 ans, cela représente une perte potentielle de plus de 35 000 €.

Les montants du minimum contributif 2026 Base Moins de 120 trim. cotisés 💶 Montant mensuel brut 756,29 € 📊 Montant annuel brut 9 075,50 € Majoré 120 trim. cotisés ou plus 💶 Montant mensuel brut 903,93 € 📊 Montant annuel brut 10 847,22 € 📈 Gain par rapport au MiCo base +147,64 €/mois



Attention : ces montants ne concernent que la retraite de base versée par la Cnav ou votre Carsat. La retraite complémentaire Agirc-Arrco, elle, ne prévoit aucun minimum garanti : son montant dépend uniquement des points accumulés pendant votre carrière professionnelle.



Par ailleurs, le minimum contributif est soumis à un plafond global. Si le total de vos pensions de retraite, base et complémentaire confondues, dépasse 1 410,89 € brut par mois en 2026, le minimum contributif sera réduit pour que votre retraite totale ne dépasse pas ce seuil. Ce mécanisme vise à concentrer l'aide sur les retraités aux revenus les plus modestes. : ces montants ne concernent que la retraite de base versée par la Cnav ou votre Carsat. La retraite complémentaire Agirc-Arrco, elle, ne prévoit aucun minimum garanti : son montant dépend uniquement des points accumulés pendant votre carrière professionnelle.Par ailleurs, le minimum contributif est soumis à un plafond global. Si le total de vos pensions de retraite, base et complémentaire confondues, dépasseen 2026, le minimum contributif sera réduit pour que votre retraite totale ne dépasse pas ce seuil. Ce mécanisme vise à concentrer l'aide sur les retraités aux revenus les plus modestes.

Comment vérifier votre situation avant de partir relevé de carrière sur votre espace personnel du site



Comptez précisément vos trimestres cotisés, en excluant les périodes de chômage, maladie ou invalidité. Si vous êtes proche du seuil des 120 et que votre départ approche, il peut être stratégiquement judicieux de prolonger votre activité de quelques mois ou trimestres supplémentaires pour franchir ce cap décisif et bénéficier de la majoration.



Pour les personnes ayant entre 120 trimestres cotisés et la durée d'assurance requise pour leur génération, la majoration est calculée au prorata. Par exemple, si vous êtes né en 1963 avec 170 trimestres requis et que vous avez validé 170 trimestres mais seulement 135 cotisés, votre majoration sera de : 147,64 € x (135/170) = 117,24 €. Votre minimum contributif s'élèvera alors à 756,29 € + 117,24 € = 873,53 € par mois.



En résumé, avant tout départ en retraite, vérifiez systématiquement votre nombre de trimestres cotisés, et non pas seulement vos trimestres validés. Cette précaution peut vous faire économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros sur l'ensemble de votre retraite. Si vous constatez un écart avec votre relevé de carrière, vous pouvez demander une correction via le service « Corriger ma carrière », accessible aux assurés de plus de 55 ans sur le site de l'Assurance retraite. Pour savoir si vous êtes concerné par ce seuil des 120 trimestres, une seule démarche s'impose : consulter votresur votre espace personnel du site lassuranceretraite.fr . Ce document détaille année par année vos trimestres cotisés et vos trimestres assimilés. Vous pouvez également utiliser le service Mon compte retraite sur info-retraite.fr pour avoir une vision globale tous régimes confondus.Comptez précisément vos trimestres cotisés, en excluant les périodes de chômage, maladie ou invalidité. Si vous êtes proche du seuil des 120 et que votre départ approche, il peut être stratégiquement judicieux dede quelques mois ou trimestres supplémentaires pour franchir ce cap décisif et bénéficier de la majoration.Pour les personnes ayant entre 120 trimestres cotisés et la durée d'assurance requise pour leur génération, la majoration est calculée au prorata. Par exemple, si vous êtes né en 1963 avec 170 trimestres requis et que vous avez validé 170 trimestres mais seulement 135 cotisés, votre majoration sera de : 147,64 € x (135/170) =. Votre minimum contributif s'élèvera alors à 756,29 € + 117,24 € =En résumé, avant tout départ en retraite, vérifiez systématiquement votre nombre de trimestres, et non pas seulement vos trimestres validés. Cette précaution peut vous faire économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros sur l'ensemble de votre retraite. Si vous constatez un écart avec votre relevé de carrière, vous pouvez demander une correction via le service « Corriger ma carrière », accessible aux assurés de plus de 55 ans sur le site de l'Assurance retraite.

Sources :

- Ministère des Solidarités, Ce qui change au 1er janvier 2026, janvier 2026

- Ministère du Travail, Ce qui change pour le travail et l'emploi au 1er janvier 2026, janvier 2026

- Service-public.fr, Montant du minimum contributif, février 2025

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 26/01/2026 à 08:24



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