Retraite Carrière longue : ce décret tant attendu publié au JO débloque enfin votre date de départ Par Fabrice Crozier | Publié le 12/05/2026 à 06:00 Un décret discrètement publié vendredi soir au Journal officiel libère des milliers de futurs retraités d'une attente devenue ubuesque. Le texte n° 2026-345 rend enfin opposable la nouvelle date de départ anticipé pour les générations 1964 à 1968. Mais tous ne gagnent pas la même chose, et le calendrier administratif se referme déjà sur ceux qui veulent partir cet automne.

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Un décret bloqué qui paralysait des milliers de dossiers



Michel, 61 ans, racontait sa situation à Ouest-France : sa retraite glissait du 1er janvier 2027 au 1er octobre 2026, sans qu'il puisse l'annoncer à son employeur.



Le verrou a sauté vendredi 8 mai au Journal officiel. Le Le silence administratif vient de se rompre. Pendant des mois, des milliers de futurs retraités ont vécu dans un entre-deux ubuesque : la loi votée en décembre 2025 leur promettait un départ anticipé, mais les caisses ne pouvaient rien valider faute de décret d'application.Michel, 61 ans, racontait sa situation à: sa retraite glissait du 1er janvier 2027 au 1er octobre 2026, sans qu'il puisse l'annoncer à son employeur.Le verrou a sauté vendredi 8 mai au Journal officiel. Le décret n° 2026-345 du 7 mai 2026 rend enfin opposable la nouvelle date de départ, mais encore faut-il savoir si vous êtes concerné et combien de mois vous gagnez vraiment.

La bascule cruelle du 1er septembre 2026



La réforme Borne de 2023 avait porté l'âge légal à 64 ans et exigé 172 trimestres pour les carrières longues. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a suspendu cette trajectoire jusqu'en 2028.



Sauf que cette suspension ne profite qu'aux pensions prenant effet à partir du 1er septembre 2026.



La nuance est cruelle pour qui part en juillet ou en août. Né en mai 1965, vous partez sous l'ancienne règle ; né en mai 1966, vous gagnez un trimestre.



C'est cette mécanique de bascule au mois près qui rendait le décret indispensable, parce que sans lui aucune caisse ne pouvait formaliser une date opposable à votre employeur.

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Carrières longues : le décret qui fixe votre nouvel âge de départ n'est toujours pas publié Pour comprendre ce qui se joue, un rappel s'impose :La réforme Borne de 2023 avait porté l'et exigé 172 trimestres pour les carrières longues. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a suspendu cette trajectoire jusqu'en 2028.Sauf que cette suspension ne profite qu'aux pensions prenant effet à partir duLa nuance est cruelle pour qui part en juillet ou en août. Né en mai 1965, vous partez sous l'ancienne règle ; né en mai 1966, vous gagnez un trimestre.C'est cette mécanique dequi rendait le décret indispensable, parce que sans lui aucune caisse ne pouvait formaliser une date opposable à votre employeur.

Quatre profils, quatre gains : à quelle case appartenez-vous ? L'Assurance retraite avait posé les chiffres avant le départ de Renaud Villard de la direction générale, début mai : 64 000 personnes profiteront concrètement de la suspension en 2026, dont 10 000 à 15 000 au titre des carrières longues.



Ces 64 000 départs sont à mettre en perspective avec les 854 000 retraites qui seront liquidées sur l'année : cela représente moins d'un départ sur dix.



Le reste partira sous les paramètres de la réforme Borne, comme prévu. La promesse politique d'une suspension "pour tous" se réduit donc à un tri très sélectif sur les générations 1964 à 1968.



Pour vous situer dans ce barème, quatre profils se dessinent selon votre année de naissance et le trimestre où vous êtes né. Les écarts se chiffrent en mois de retraite supplémentaire, et donc en milliers d'euros.



Barème des gains pour les carrières longues selon la génération, après publication du décret n° 2026-345 : quatre profils du gain nul au gain de deux trimestres. CARRIÈRES LONGUES : QUI GAGNE QUOI Décret n° 2026-345 du 7 mai 2026 — barème par génération Bénéficiaires carrière longue 10 à 15 000 départs anticipés débloqués en 2026 Né en 1966, 1967 ou 1968 172 trimestres requis (inchangés) Gain via l'âge légal uniquement 3 mois plus tôt 4 500 à 6 000 € Né en 1965 (avril à décembre) 171 trimestres au lieu de 172 1 trimestre cotisé gagné 3 mois plus tôt 4 500 à 6 000 € Né en 1964 170 trimestres au lieu de 172 2 trimestres cotisés gagnés 6 mois plus tôt 9 000 à 12 000 € Né au 1er trimestre 1965 170 trimestres au lieu de 172 2 trimestres cotisés gagnés 6

Trois mois de plus, jusqu'à 6 000 € de pension supplémentaire Reste à mesurer le gain réel pour vous.



Prenons l'exemple d'une personne née en juillet 1965, qui a commencé à travailler avant 20 ans. Avant le décret, il lui fallait 172 trimestres pour partir en carrière longue. Avec la suspension, ce sera 171 si elle attend le 1er septembre 2026.



Concrètement, si elle valide son 171e trimestre au 1er octobre, elle peut partir ce jour-là au lieu d'attendre janvier 2027. Trois mois de retraite gagnés, soit entre 4 500 € et 6 000 € de pension supplémentaire selon votre montant mensuel.



La Cnav précise le calendrier pour les premiers concernés : pour un départ au 1er septembre, le premier paiement intervient le 9 octobre, avec une notification adressée au plus tard fin août.

Mères de famille : deux décrets cruciaux encore en attente



Le premier prévoit d'intégrer deux trimestres de majoration "enfants" dans la durée cotisée pour les carrières longues. Aujourd'hui, ces trimestres comptent pour le départ à 62 ans mais pas pour le départ anticipé carrière longue.



Le second modifie la règle de calcul du salaire annuel moyen pour les mères de famille, en retenant les 23 ou 24 meilleures années au lieu de 25.



Les grandes gagnantes de ces deux textes seront les mères de famille à carrière longue. En effet, ces dernières cumulent souvent le trimestre gagné par la suspension et deux trimestres au titre des enfants, soit un effet de levier rare dans le système actuel.



La Cnav annonce une parution "imminente" de ces deux décrets, qui concernent en réalité tous les ménages où la carrière de l'un a été ralentie pour élever les enfants.

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Suspension de la réforme : seuls 64 000 retraités partiront vraiment plus tôt en 2026 Le décret du 7 mai ne règle pas tout. Deux autres textes sont encore en attente, et ce sont eux qui décideront du sort de profils très précis.Le premier prévoit d'intégrerdans la durée cotisée pour les carrières longues. Aujourd'hui, ces trimestres comptent pour le départ à 62 ans mais pas pour le départ anticipé carrière longue.Le second modifie la règle de calcul du salaire annuel moyen pour les mères de famille, en retenant lesau lieu de 25.Les grandes gagnantes de ces deux textes seront les mères de famille à carrière longue. En effet, ces dernières cumulent souvent le trimestre gagné par la suspension et deux trimestres au titre des enfants, soit un effet de levier rare dans le système actuel.La Cnav annonce une parution "imminente" de ces deux décrets, qui concernent en réalité tous les ménages où la carrière de l'un a été ralentie pour élever les enfants.

Le calendrier administratif se referme dès maintenant



La Cnav recommande de mettre à jour son dossier sur



Si vous visez le 1er septembre 2026, votre demande devait théoriquement partir avant le 1er mars. Nous sommes le 11 mai : il faut donc déposer maintenant pour un départ entre octobre et décembre. D'autant plus que le portail info-retraite.fr permet désormais de simuler avec la suspension intégrée.



Un dernier signal d'alerte mérite votre attention : la suspension n'est pas une abrogation : elle court jusqu'en 2028. Plusieurs syndicats craignent un retour de bâton législatif après la présidentielle, ce qui rend d'autant plus précieux le créneau qui s'ouvre dès septembre. Le décret publié, le calendrier devient le vrai problème.La Cnav recommande de mettre à jour son dossier sur info-retraite.fr et de prévenir son employeur sans attendre, parce que la liquidation se demande six mois avant la date d'effet.Si vous visez le 1er septembre 2026, votre demande devait théoriquement partir avant le 1er mars. Nous sommes le 11 mai : il faut donc déposer maintenant pour un départ entre octobre et décembre. D'autant plus que le portail info-retraite.fr permet désormais de simuler avec la suspension intégrée.Un dernier signal d'alerte mérite votre attention : la suspension n'est pas une abrogation : elle court jusqu'en 2028. Plusieurs syndicats craignent un retour de bâton législatif après la présidentielle, ce qui rend d'autant plus précieux le créneau qui s'ouvre dès septembre.

Sources :

- Décret n° 2026-345 du 7 mai 2026, Journal officiel, 8 mai 2026

- Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la Sécurité sociale pour 2026, article 105

- Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), déclarations à MoneyVox, 9 mai 2026

- Renaud Villard, directeur de l'Assurance retraite, point d'étape sur la suspension

- service-public.gouv.fr, fiche "Suspension de la réforme des retraites"





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