Retraite

Retraite oubliée : ces 230 € par an que 437 000 Français n'ont jamais demandés à leur caisse

Le courrier porte l'en-tête officiel d'Info-Retraite.fr et il annonce qu'une partie de la pension n'a jamais été liquidée. L'Union Retraite vient d'en expédier 227 000 entre l'automne 2025 et la fin du premier trimestre 2026, à des retraités nés entre 1949 et 1955. Mais ce courrier de masse ne couvre pas toutes les situations, et la dernière étude de la Caisse des Dépôts révèle un phénomène autrement plus large que la campagne en cours. Voici qui est concerné, ce que ces oubliés peuvent récupérer, et le contrôle qui lève le doute en un quart d'heure.