Retraite Agirc-Arrco : 98 000 retraités privés de pension à tort, 850 millions de rappels selon Les Echos Par Fabrice Crozier | Publié le 05/05/2026 à 08:22 Une bascule informatique à l'automne 2025, des courriers mal compris, et la pension qui s'arrête net en début d'année 2026. Près de 98 000 retraités du privé sont concernés selon une information exclusive des Échos publiée lundi 4 mai. Le régime reconnaît officiellement la faute et chiffre la facture : jusqu'à 850 millions d'euros de rappels à verser ! Encore faut-il savoir si vous figurez sur la liste...

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Ce que révèlent Les Échos L'information est tombée lundi 4 mai suite à une enquête exclusive menée par le quotidien économique Les Échos. Près de 98 000 retraités du secteur privé ont été privés à tort, depuis le début de l'année 2026, du versement de leur pension complémentaire Agirc-Arrco.



Sur ce total, le régime annonce avoir identifié avec certitude 12 000 dossiers de personnes lésées. Pour 86 000 autres retraités, la probabilité forte d'une suspension injustifiée a été retenue à l'issue d'une investigation interne lancée ces dernières semaines.



La facture, en bout de chaîne, est vertigineuse. L'Agirc-Arrco pourrait devoir verser jusqu'à 850 millions d'euros de rappels de pension à l'ensemble des retraités concernés, selon les chiffres rapportés par le quotidien.



« On essaie toujours d'améliorer la qualité de service, on aurait pu mettre la poussière sous le tapis, mais au contraire, comme à chaque fois, on a voulu bien faire les choses » réagit François-Xavier Selleret, directeur général de l'Agirc-Arrco, cité par Les Échos. Une formule qui ne masque pas la dimension de l'incident.

À l'origine : tout part d'une bascule informatique de l'automne 2025 La cause technique du fiasco se trouve dans une migration majeure réalisée à l'automne 2025. L'ensemble des caisses de retraite complémentaire a basculé vers un nouveau système d'information censé fluidifier les recoupements de carrière pour les retraités ayant cotisé dans plusieurs secteurs.



Cette modernisation a ouvert une porte de plus : le croisement direct des fichiers Agirc-Arrco avec ceux de l'administration fiscale.



L'objectif était louable. Vérifier la situation conjugale des bénéficiaires d'une pension de réversion, contrôler la résidence des retraités à l'étranger, fiabiliser les données du régime.



Sauf que cette synchronisation a déclenché une vague de demandes de pièces justificatives adressées par courrier ou par mail aux retraités. Certificats de vie pour les expatriés, attestations de non-remariage pour les veufs et veuves percevant une pension de réversion.



Or tout le monde n'a pas répondu. La complexité du langage administratif, l'arrivée d'un courrier jugé inhabituel, la difficulté pour certains seniors à manier les outils numériques pour remonter un document scanné : autant de raisons qui ont conduit à un taux de retour insuffisant.



Le couperet est tombé sans nouvelle relance. Le système, programmé pour suspendre automatiquement les versements en l'absence de justificatif, a coupé les pensions de plusieurs dizaines de milliers de retraités sans que personne, en chair et en os, ne valide la décision.

Deux populations dans le viseur du bug : qui est concerné ? Échos, deux profils de retraités concentrent l'écrasante majorité des suspensions abusives.



Le premier groupe est constitué des retraités résidant à l'étranger, soumis à une obligation annuelle de justifier de leur existence auprès du régime via une procédure appelée certificat de vie.



Cette procédure a basculé en 2025 dans le nouveau système numérique. Les retraités installés au Maghreb, en Turquie, en Asie ou ailleurs hors d'Europe ont reçu une demande de transmission qu'une partie n'a tout simplement pas vue passer ou pas comprise.



Le second groupe est plus inattendu. Il rassemble les veufs et veuves bénéficiaires d'une pension de réversion, conditionnée par la non-remariage du conjoint survivant.



Le régime a profité du nouvel accès aux fichiers fiscaux pour systématiser le contrôle. Une fois encore, ceux qui n'ont pas retourné l'attestation demandée dans les délais ont vu leur pension suspendue sans préavis, alors même qu'ils étaient parfaitement en règle.



Au total, le poids de l'incident pèse lourd. Les pensions de réversion versées par l'Agirc-Arrco représentent plusieurs milliards d'euros par an, et les expatriés constituent une population estimée à environ 900 000 personnes selon les données du régime.

Profil 1 ⚠️ Forte exposition 🏠 Qui Retraité résidant hors d'Europe (Maghreb, Turquie, Asie, Amériques) 📝 Document à fournir Certificat de vie 2025 Profil 2 ⚠️ Forte exposition 👤 Qui Veuf ou veuve percevant une pension de réversion Agirc-Arrco 📝 Document à fournir Attestation de non-remariage Profil 3 ✅ Risque faible 👤 Qui Retraité résidant en France, pension directe sans réversion ✅ Document à fournir Aucune justification spécifique demandée Selon l'enquête des, deux profils de retraités concentrent l'écrasante majorité des suspensions abusives.Le premier groupe est constitué des retraités résidant à l'étranger, soumis à une obligation annuelle de justifier de leur existence auprès du régime via une procédure appeléeCette procédure a basculé en 2025 dans le nouveau système numérique. Les retraités installés au Maghreb, en Turquie, en Asie ou ailleurs hors d'Europe ont reçu une demande de transmission qu'une partie n'a tout simplement pas vue passer ou pas comprise.Le second groupe est plus inattendu. Il rassemble lesbénéficiaires d'une, conditionnée par la non-remariage du conjoint survivant.Le régime a profité du nouvel accès aux fichiers fiscaux pour systématiser le contrôle. Une fois encore, ceux qui n'ont pas retourné l'attestation demandée dans les délais ont vu leur pension suspendue sans préavis, alors même qu'ils étaient parfaitement en règle.Au total, le poids de l'incident pèse lourd. Les pensions de réversion versées par l'Agirc-Arrco représentent plusieurs milliards d'euros par an, et les expatriés constituent une population estimée à environ 900 000 personnes selon les données du régime.

Combien chacun va toucher : la facture moyenne par retraité 850 millions d'euros de rappel évoqués par Les Échos aux 98 000 dossiers concernés, le rattrapage moyen ressort autour de 8 700 euros par retraité lésé.



Le chiffre frappe, mais il cache des écarts énormes selon la durée de la suspension et le montant initial de la pension. Trois cas typiques permettent de visualiser ce que peuvent représenter ces rappels au cas par cas, en fonction du profil et de la durée d'interruption.

Cas 1 — Expatrié 💶 Rappel modéré 👤 Profil Pension complémentaire 500 €/mois, suspendue 4 mois (janv-avril 2026) 💶 Rappel attendu ~ 2 000 € Cas 2 — Réversion 💶 Rappel intermédiaire 👤 Profil Veuf ou veuve, pension de réversion 900 €/mois, suspendue 4 mois 💶 Rappel attendu ~ 3 600 € Cas 3 — Suspension longue 💶 Rappel élevé 👤 Profil Pension complémentaire élevée, suspension dès début 2026 💶 Rappel attendu 5 000 € et plus La majoration éventuelle d'intérêts de retard reste à confirmer. Le régime n'a pas indiqué, dans les éléments rendus publics ce 4 mai, s'il versera une indemnité supplémentaire pour le préjudice subi par les retraités empêchés de payer leur loyer ou leurs factures de santé pendant plusieurs mois. Pour mesurer ce que représente la déperdition vue côté retraité, le calcul est simple. Si l'on rapporte lesde rappel évoqués paraux 98 000 dossiers concernés, le rattrapage moyen ressort autour deLe chiffre frappe, mais il cache des écarts énormes selon la durée de la suspension et le montant initial de la pension. Trois cas typiques permettent de visualiser ce que peuvent représenter ces rappels au cas par cas, en fonction du profil et de la durée d'interruption.

850 millions d'euros à rendre : la facture chiffrée de l'incident Pour saisir l'ampleur de l'incident chiffré par les Échos, un détour par les chiffres clés s'impose.



Ces 98 000 retraités lésés se répartissent en effet en deux strates très inégales, avec une certitude établie pour 12 000 dossiers, et une probabilité forte pour 86 000 autres, toujours en cours d'investigation.



La carte ci-dessous remet ces volumes en perspective, depuis l'enveloppe globale des rappels jusqu'au montant moyen attendu par retraité concerné. Si vous figurez parmi les profils décrits plus haut, c'est cette mécanique qui détermine le rappel qui pourrait apparaître sur votre compte.



Pour saisir l'ampleur de l'incident chiffré par les Échos, un détour par les chiffres clés s'impose.



Les 98 000 retraités lésés se répartissent en deux strates très inégales. Une certitude établie pour 12 000 dossiers, une probabilité forte pour 86 000 autres en cours d'investigation.



La carte ci-dessous remet ces volumes en perspective, depuis l'enveloppe globale des rappels jusqu'au montant moyen attendu par retraité concerné. Si vous figurez parmi les profils décrits plus haut, c'est cette mécanique qui détermine le rappel qui pourrait apparaître sur votre compte.



Volumétrie des retraités Agirc-Arrco lésés par la suspension automatique de pension après la migration informatique de l'automne 2025, source enquête Les Echos du 4 mai 2026. SUSPENSIONS AGIRC-ARRCO 2026 Source : enquête Les Echos, 4 mai 2026 Rappels totaux à verser 850 M€ selon le régime lui-même Retraités probablement lésés 98 000 86 000 en probabilité forte Lésés confirmés à ce jour 12 000 rétablissement engagé pour tous les dossiers Rattrapage moyen estimé ~ 8 700 € par retraité Origine : migration informatique automne 2025 Croisement nouveau Agirc-Arrco / fichiers fiscaux, demandes de certificats non transmises par les retraités, suspension automatique des virements. © SeniorActu.com

Comment vérifier sans attendre que vous figurez sur la liste



Le premier réflexe est de vous connecter sans tarder à votre



Une fois connecté, vérifiez l'historique des paiements depuis janvier 2026. Une absence inexpliquée d'un ou plusieurs versements mensuels constitue le premier signal d'alerte.



Vérifiez ensuite la rubrique messages ou courriers de votre espace, et passez en revue votre boîte mail des derniers mois. Une demande de certificat de vie ou d'attestation de non-remariage qui n'aurait pas reçu de réponse est probablement à l'origine de la suspension.



Si vous identifiez ce courrier resté sans suite, transmettez immédiatement le justificatif demandé via la messagerie sécurisée de votre espace, ou par courrier recommandé à votre caisse de gestion.



Pour les retraités vivant à l'étranger qui n'ont pas reçu le courrier ou ne savent plus de quelle caisse ils dépendent, l'application Mon certificat de vie du GIP Union Retraite reste la solution la plus rapide. Disponible gratuitement sur smartphone, elle valide votre existence par reconnaissance faciale en quelques minutes, sans déplacement. Le directeur général de l'Agirc-Arrco assure que les retraités identifiés seront contactés en priorité par les équipes du régime. Reste qu'une démarche active de votre côté reste la voie la plus rapide si vous pensez être concerné.Le premier réflexe est de vous connecter sans tarder à votre espace personnel sur le site officiel de l'Agirc-Arrco Une fois connecté, vérifiez l'historique des paiements depuis janvier 2026. Une absence inexpliquée d'un ou plusieurs versements mensuels constitue le premier signal d'alerte.Vérifiez ensuite la rubriqueoude votre espace, et passez en revue votre boîte mail des derniers mois. Une demande de certificat de vie ou d'attestation de non-remariage qui n'aurait pas reçu de réponse est probablement à l'origine de la suspension.Si vous identifiez ce courrier resté sans suite, transmettez immédiatement le justificatif demandé via la messagerie sécurisée de votre espace, ou par courrier recommandé à votre caisse de gestion.Pour les retraités vivant à l'étranger qui n'ont pas reçu le courrier ou ne savent plus de quelle caisse ils dépendent, l'applicationdu GIP Union Retraite reste la solution la plus rapide. Disponible gratuitement sur smartphone, elle valide votre existence par reconnaissance faciale en quelques minutes, sans déplacement.

Trois enseignements à tirer pour le futur

Leçon 1 📝 Courriers ⚠️ Le réflexe Ne jamais ignorer un courrier ou un mail de votre caisse, même obscur ou redondant 📈 Pourquoi L'absence de réponse déclenche désormais des procédures automatiques défavorables Leçon 2 📊 Versements ⚠️ Le réflexe Surveiller chaque mois l'arrivée de la pension complémentaire sur le compte bancaire 📈 Pourquoi Une suspension non signalée ne se voit qu'à cette ligne, plus tôt repérée, plus vite rétablie Leçon 3 ✅ Justificatifs ⚠️ Le réflexe Conserver la preuve de chaque envoi de justificatif au régime 📈 Pourquoi Accusé de réception, copie d'écran ou recommandé : la trace fait la différence en cas de contestation Sur le même sujet :

Agirc-Arrco : un million de retraités expatriés risquent la suspension immédiate de leur pension Au-delà du cas spécifique de cette migration informatique, l'incident révèle trois leçons que tout retraité du privé devrait intégrer dans sa routine de vigilance, résumées dans le tableau ci-dessous.Reste cette interrogation plus large que pose l'incident. Quand un système conçu pour fiabiliser la gestion d'un régime de retraite finit par couper la pension de 98 000 personnes en règle, c'est la philosophie même de l'automatisation qu'il devient légitime de questionner, surtout pour une population dont une partie n'a ni le réflexe ni les outils pour réagir à temps.

Sources :

- Les Échos, enquête exclusive « Retraites complémentaires : des retraités lésés vont toucher des rappels de pension », 4 mai 2026

- La Voix du Nord, Léa Picard, 4 mai 2026

- Agirc-Arrco, calendrier officiel et règlement, mai 2026

- Service-Public.gouv.fr, fiche F15396 retraite complémentaire privé





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