Emploi et Cumul Emploi-Retraite

Prolonger sa carrière, cumul emploi-retraite et reconversion

L’emploi des seniors évolue entre reconversion, cumul emploi-retraite et nouvelles formes d’activité. Cette rubrique analyse les tendances du marché, les dispositifs existants, les droits en vigueur et les opportunités professionnelles ouvertes aux plus de 50 ans.





Senioractu.com apporte des repères fiables pour mieux comprendre les enjeux de maintien dans l’emploi, de transition professionnelle ou de retour à l’activité. Une information précise pour accompagner chaque parcours avec lucidité et anticipation.







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