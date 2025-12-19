Emploi et Cumul Emploi-Retraite

Les seniors face à l'emploi : l'expérience mise à l'écart par Hubert de Launay

À l’heure où l’allongement des carrières s’impose comme une nécessité démographique et économique, une contradiction saute aux yeux : les seniors n’ont jamais été aussi indispensables… Et pourtant jamais aussi marginalisés. C’est ce constat dérangeant que dresse Les seniors face à l’emploi, un ouvrage d’analyse engagé signé Hubert de Launay, qui interroge sans détour notre rapport collectif à l’expérience.









Quand l’âge devient un handicap invisible



Dans un marché du travail obsédé par la jeunesse, la flexibilité et la rapidité d’exécution, l’âge agit souvent comme un filtre silencieux. Sans jamais être explicitement formulée, la discrimination s’installe : CV écartés, candidatures ignorées, entretiens qui n’aboutissent pas.



Hubert de Launay démonte avec précision les mécanismes à l’œuvre : stéréotypes persistants sur la supposée rigidité des seniors, pratiques RH standardisées, culte du « candidat déjà en poste », mais aussi algorithmes de recrutement devenus discriminants par automatisme.



Autant de rouages qui contribuent à une invisibilisation systémique des professionnels expérimentés.





Des trajectoires humaines fragilisées



Loin d’une analyse abstraite, l’auteur ancre son propos dans le réel. À travers une série de portraits sensibles -parfois bouleversants- il donne la parole à celles et ceux qui se retrouvent soudainement mis à l’écart après des décennies de carrière.



Perte de repères, atteinte à l’estime de soi, sentiment d’inutilité sociale : l’exclusion professionnelle ne se limite pas à un enjeu économique. Elle touche l’identité même des individus, avec des répercussions profondes sur la sphère familiale et sociale.





Comprendre pour mieux agir



Structuré en cinq chapitres progressifs,



L’ouvrage propose aussi des pistes concrètes pour résister et rebondir : actualisation des compétences, activation des réseaux, reconversion, entrepreneuriat, nouvelles formes d’activité professionnelle.



Mais l’ambition du livre dépasse les solutions individuelles. Hubert de Launay appelle à une refonte en profondeur des politiques d’emploi des seniors, tant au sein des entreprises que du côté des pouvoirs publics, alors que la pyramide des âges s’inverse durablement.





Un livre nécessaire, au cœur de l’actualité sociale



Destiné aussi bien aux seniors qu’aux recruteurs, dirigeants et décideurs publics, Les seniors face à l’emploi agit comme un révélateur. Il invite chacun à interroger ses pratiques, ses représentations et ses responsabilités face à un enjeu majeur du XXIᵉ siècle.



Rendre visibles les invisibles, redonner toute sa valeur à l’expérience : cet ouvrage est un livre de combat, lucide et profondément humain, qui s’inscrit au cœur des débats sur le travail, l’âge et la dignité professionnelle.



Hubert de Launay est le fondateur du cabinet de recrutement XpertZon, spécialisé dans la recherche de cadres expérimentés. Depuis plusieurs années, il observe avec inquiétude et engagement les mécanismes d’exclusion silencieuse qui frappent des milliers de femmes et d’hommes seniors. Travailler plus longtemps, mais être recruté moins souvent : et si le véritable paradoxe du marché du travail français se jouait après 50 ans ?Dans un marché du travail obsédé par la jeunesse, la flexibilité et la rapidité d’exécution, l’âge agit souvent comme un filtre silencieux. Sans jamais être explicitement formulée, la discrimination s’installe : CV écartés, candidatures ignorées, entretiens qui n’aboutissent pas.Hubert de Launay démonte avec précision les mécanismes à l’œuvre : stéréotypes persistants sur la supposée rigidité des seniors, pratiques RH standardisées, culte du « candidat déjà en poste », mais aussi algorithmes de recrutement devenus discriminants par automatisme.Autant de rouages qui contribuent à une invisibilisation systémique des professionnels expérimentés.Loin d’une analyse abstraite, l’auteur ancre son propos dans le réel. À travers une série de portraits sensibles -parfois bouleversants- il donne la parole à celles et ceux qui se retrouvent soudainement mis à l’écart après des décennies de carrière.Perte de repères, atteinte à l’estime de soi, sentiment d’inutilité sociale : l’exclusion professionnelle ne se limite pas à un enjeu économique. Elle touche l’identité même des individus, avec des répercussions profondes sur la sphère familiale et sociale.Structuré en cinq chapitres progressifs, Les seniors face à l’emploi ne se contente pas de diagnostiquer.L’ouvrage propose aussi des pistes concrètes pour résister et rebondir : actualisation des compétences, activation des réseaux, reconversion, entrepreneuriat, nouvelles formes d’activité professionnelle.Mais l’ambition du livre dépasse les solutions individuelles. Hubert de Launay appelle à une refonte en profondeur des politiques d’emploi des seniors, tant au sein des entreprises que du côté des pouvoirs publics, alors que la pyramide des âges s’inverse durablement.Destiné aussi bien aux seniors qu’aux recruteurs, dirigeants et décideurs publics, Les seniors face à l’emploi agit comme un révélateur. Il invite chacun à interroger ses pratiques, ses représentations et ses responsabilités face à un enjeu majeur du XXIᵉ siècle.Rendre visibles les invisibles, redonner toute sa valeur à l’expérience : cet ouvrage est un livre de combat, lucide et profondément humain, qui s’inscrit au cœur des débats sur le travail, l’âge et la dignité professionnelle.Hubert de Launay est le fondateur du cabinet de recrutement XpertZon, spécialisé dans la recherche de cadres expérimentés. Depuis plusieurs années, il observe avec inquiétude et engagement les mécanismes d’exclusion silencieuse qui frappent des milliers de femmes et d’hommes seniors.