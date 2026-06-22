Cumul emploi-retraite 2027 : votre médecin de campagne gardera sa pension intacte, pas vous

L'État a déjà reculé pour une profession
La réforme du cumul emploi-retraite entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Le texte promettait un durcissement uniforme, sans passe-droit.
Or le gouvernement prépare déjà une exception. Selon Ouest-France, confirmé par des sources syndicales, l'activité des médecins en désert médical serait exemptée.
Environ 53 000 généralistes seraient concernés, d'après l'Assurance maladie. C'est la première brèche dans un texte présenté comme non négociable.
Or le gouvernement prépare déjà une exception. Selon Ouest-France, confirmé par des sources syndicales, l'activité des médecins en désert médical serait exemptée.
Environ 53 000 généralistes seraient concernés, d'après l'Assurance maladie. C'est la première brèche dans un texte présenté comme non négociable.
Votre pension au couteau : le calcul qu'il faut poser maintenant
Plus de 600 000 retraités cumulent aujourd'hui leur pension avec une activité professionnelle en France. Pour nombre d'entre eux, ce n'est pas un choix de confort.
C'est le moyen de compléter une pension trop faible pour vivre.
La loi (article 102 de la LFSS 2026) dessine trois paliers qui dépendent de votre âge au moment de la liquidation de vos droits. Si vous partez avant 64 ans et reprenez une activité, votre pension sera réduite du montant intégral de votre revenu d'activité, euro pour euro.
Un salaire de 1 200 euros sur une pension de 1 500 euros ne vous laisse que 300 euros de retraite mensuelle. Travailler revient à financer votre propre amputation.
Entre 64 et 67 ans, le mécanisme change de forme mais pas de brutalité. Vos revenus d'activité sont tolérés jusqu'à un seuil d'environ 7 000 euros par an.
Au-delà, chaque euro supplémentaire ampute votre pension de 50 centimes. Et le calcul tourne vite au cauchemar.
Posons le chiffrage pour un profil courant : vous avez 65 ans, vous percevez 1 500 euros de pension mensuelle, et vous gagnez 20 000 euros par an en complément d'activité. Votre dépassement atteint 13 000 euros.
La réduction s'élève à 6 500 euros annuels, soit 541 euros de pension en moins chaque mois. Votre retraite passe de 1 500 à 959 euros.
L'objectif affiché de cette réforme est d'économiser près de deux milliards d'euros à horizon 2030 pour les finances publiques. Le médecin du village voisin, 65 ans lui aussi, même volume d'activité, conserve sa pension intégrale.
Pas parce qu'il travaille mieux ou plus, mais parce que sa profession figure sur la liste des exemptés. Entre 10 et 15 % des médecins libéraux exercent déjà en cumul emploi-retraite, parce que leurs patients comptent sur eux et que personne ne les remplace.
C'est le moyen de compléter une pension trop faible pour vivre.
La loi (article 102 de la LFSS 2026) dessine trois paliers qui dépendent de votre âge au moment de la liquidation de vos droits. Si vous partez avant 64 ans et reprenez une activité, votre pension sera réduite du montant intégral de votre revenu d'activité, euro pour euro.
Un salaire de 1 200 euros sur une pension de 1 500 euros ne vous laisse que 300 euros de retraite mensuelle. Travailler revient à financer votre propre amputation.
Entre 64 et 67 ans, le mécanisme change de forme mais pas de brutalité. Vos revenus d'activité sont tolérés jusqu'à un seuil d'environ 7 000 euros par an.
Au-delà, chaque euro supplémentaire ampute votre pension de 50 centimes. Et le calcul tourne vite au cauchemar.
Posons le chiffrage pour un profil courant : vous avez 65 ans, vous percevez 1 500 euros de pension mensuelle, et vous gagnez 20 000 euros par an en complément d'activité. Votre dépassement atteint 13 000 euros.
La réduction s'élève à 6 500 euros annuels, soit 541 euros de pension en moins chaque mois. Votre retraite passe de 1 500 à 959 euros.
L'objectif affiché de cette réforme est d'économiser près de deux milliards d'euros à horizon 2030 pour les finances publiques. Le médecin du village voisin, 65 ans lui aussi, même volume d'activité, conserve sa pension intégrale.
Pas parce qu'il travaille mieux ou plus, mais parce que sa profession figure sur la liste des exemptés. Entre 10 et 15 % des médecins libéraux exercent déjà en cumul emploi-retraite, parce que leurs patients comptent sur eux et que personne ne les remplace.
Six DRH de grands groupes ont donné l'alerte
Les médecins ne sont pas les seuls à contester la réforme. Début juin, les directeurs des ressources humaines de L'Oréal, Vinci, Schneider Electric, Transdev, Bouygues et Sopra Steria ont cosigné une tribune dans Le Journal des Entreprises pour alerter sur un risque concret : la rupture de transmission des compétences.
Leur argument va droit au but. Le cumul emploi-retraite servait jusqu'ici d'outil de fin de carrière souple, qui permettait aux entreprises de conserver leurs profils les plus expérimentés le temps de former la relève.
Les signataires évoquent « une génération qui prendra du temps à être remplacée » et proposent une palette d'alternatives : retraite progressive, temps partiels de fin de carrière, tutorat, missions d'expertise. Des dispositifs que la réforme rendrait inutiles en dissuadant les seniors de rester.
Ils demandent que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2027 remette le dispositif à plat pour en faire, selon leurs termes, « un véritable levier d'emploi des retraités ».
Nous sommes devant un cas rare : même ceux qui vous emploient considèrent que cette réforme vous pénalise trop vite, trop fort, et sans solution de remplacement crédible.
Leur argument va droit au but. Le cumul emploi-retraite servait jusqu'ici d'outil de fin de carrière souple, qui permettait aux entreprises de conserver leurs profils les plus expérimentés le temps de former la relève.
Les signataires évoquent « une génération qui prendra du temps à être remplacée » et proposent une palette d'alternatives : retraite progressive, temps partiels de fin de carrière, tutorat, missions d'expertise. Des dispositifs que la réforme rendrait inutiles en dissuadant les seniors de rester.
Ils demandent que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2027 remette le dispositif à plat pour en faire, selon leurs termes, « un véritable levier d'emploi des retraités ».
Nous sommes devant un cas rare : même ceux qui vous emploient considèrent que cette réforme vous pénalise trop vite, trop fort, et sans solution de remplacement crédible.
Ce qu'il reste à faire avant le 31 décembre
La clause de sauvegarde existe, et elle tient en une date. Si vous liquidez votre pension avant le 31 décembre 2026, les anciennes règles du cumul emploi-retraite continuent de s'appliquer intégralement, comme le confirme la fiche actualisée de service-public.gouv.fr. Pas de plafonnement, pas de réduction de pension.
Cette fenêtre concerne aussi bien les salariés du privé que les indépendants et les professions libérales. La condition est unique : que la date d'effet de votre première pension soit antérieure au 1er janvier 2027.
Deux scénarios se dessinent pour la suite. Si la pression conjuguée des médecins, des DRH et des syndicats aboutit à une correction dans le PLFSS 2027, le problème sera atténué pour les futurs retraités.
Si rien ne bouge, la loi s'appliquera telle quelle dès janvier. Dans les deux cas, ceux qui auront liquidé avant la date charnière seront protégés, quelle que soit l'issue politique.
Reste à savoir si un syndicat de menuisiers aura le poids d'un Ordre des médecins.
Cette fenêtre concerne aussi bien les salariés du privé que les indépendants et les professions libérales. La condition est unique : que la date d'effet de votre première pension soit antérieure au 1er janvier 2027.
Deux scénarios se dessinent pour la suite. Si la pression conjuguée des médecins, des DRH et des syndicats aboutit à une correction dans le PLFSS 2027, le problème sera atténué pour les futurs retraités.
Si rien ne bouge, la loi s'appliquera telle quelle dès janvier. Dans les deux cas, ceux qui auront liquidé avant la date charnière seront protégés, quelle que soit l'issue politique.
Sur le même sujet :Pour ceux qui sont déjà en cumul emploi-retraite, je vous rassure : aucune rétroactivité n'est prévue. La réforme ne vise que les pensions liquidées à partir du 1er janvier 2027.
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