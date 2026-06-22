Cumul emploi-retraite 2027 : votre médecin de campagne gardera sa pension intacte, pas vous

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Cumul emploi-retraite : ces activités méconnues qui échappent encore aux pénalités

Plus de 600 000 retraités cumulent aujourd'hui leur pension avec une activité professionnelle en France. Pour nombre d'entre eux, ce n'est pas un choix de confort.C'est le moyen de compléter une pension trop faible pour vivre.La loi (article 102 de la LFSS 2026) dessine trois paliers qui dépendent de votre âge au moment de la liquidation de vos droits. Si vous partez avant 64 ans et reprenez une activité, votre pension sera, euro pour euro.Un salaire de 1 200 euros sur une pension de 1 500 euros ne vous laisse que 300 euros de retraite mensuelle. Travailler revient à financer votre propre amputation.Entre 64 et 67 ans, le mécanisme change de forme mais pas de brutalité. Vos revenus d'activité sont tolérés jusqu'à un seuil d'environAu-delà, chaque euro supplémentaire ampute votre pension de 50 centimes. Et le calcul tourne vite au cauchemar.Posons le chiffrage pour un profil courant : vous avez 65 ans, vous percevez 1 500 euros de pension mensuelle, et vous gagnez 20 000 euros par an en complément d'activité. Votre dépassement atteint 13 000 euros.La réduction s'élève à 6 500 euros annuels, soit. Votre retraite passe de 1 500 à 959 euros.L'objectif affiché de cette réforme est d'économiserpour les finances publiques. Le médecin du village voisin, 65 ans lui aussi, même volume d'activité, conserve sa pension intégrale.Pas parce qu'il travaille mieux ou plus, mais parce que sa profession figure sur la liste des exemptés. Entre 10 et 15 % des médecins libéraux exercent déjà en cumul emploi-retraite, parce que leurs patients comptent sur eux et que personne ne les remplace.Après 67 ans, le cumul intégral est maintenu pour tout le monde. Le piège ne vise que la tranche d'âge entre le départ en retraite et 67 ans, celle qui nous concerne directement.