À propos SeniorActu est un média d'information indépendant en ligne, édité en format quotidien depuis mai 2003. Il s'adresse principalement aux seniors, aux retraités et aux aidants familiaux ainsi qu'aux professionnels de la Silver Économie, et traite ce qui touche directement à leur quotidien.



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Avec plus de 28 000 articles de presse publiés en 23 ans, SeniorActu est une référence incontournable dans la thématique Senior et a été reconnue Publication de Presse Européenne par Google en Octobre 2019. Partager : W f X in @



Notre promesse au lecteur L'utilité avant le commentaire. Nous ne publions pas d'article dont la seule fonction serait de commenter l'actualité. Chaque sujet est retenu parce qu'il a une conséquence concrète et identifiable de notre point de vue pour tout ou partie notre lectorat.



Le chiffre avant l'adjectif. Un montant exact, une date d'échéance, un numéro d'article de loi valent mieux qu'une accumulation de qualificatifs. Quand nous écrivons qu'une somme est importante, nous disons combien et nous la sourçons systématiquement.



Le lecteur au centre du récit. Nos articles sont écrits du point de vue de celui qui subit une règle ou en bénéficie, pas du point de vue de l'institution qui l'applique.



Notre lectorat, et le respect que nous lui devons



Nous refusons deux caricatures symétriques :

Celle du senior vulnérable, perdu devant un écran, réduit à ses problèmes de santé et à sa dépendance à venir.

Celle du senior triomphant des publicités, éternellement souriant sur un vélo au bord de la mer.

Cette exigence vaut aussi pour nos illustrations.



Les personnes représentées dans nos images correspondent à l'âge réel de notre lectorat, et nous évitons systématiquement les codes visuels qui vieillissent ou rajeunissent artificiellement les sujets que nous traitons.



L'âgisme ordinaire, y compris bienveillant, n'a pas sa place dans nos pages. Nous n'employons pas de vocabulaire infantilisant et nous ne présumons pas de l'incompétence numérique, financière ou technique de nos lecteurs, quel que soit leur âge.

Nos lecteurs ont majoritairement entre 45 et 85 ans. Ils sont actifs ou retraités, autonomes, informés, souvent aidants d'un parent plus âgé, parfois encore en emploi et dans tous les cas de figure attentifs à l'actualité qui les concerne.Nous refusons deux caricatures symétriques :Cette exigence vaut aussi pour nos illustrations.Les personnes représentées dans nos images correspondent à l'âge réel de notre lectorat, et nous évitons systématiquement les codes visuels qui vieillissent ou rajeunissent artificiellement les sujets que nous traitons.L'âgisme ordinaire, y compris bienveillant, n'a pas sa place dans nos pages. Nous n'employons pas de vocabulaire infantilisant et nous ne présumons pas de l'incompétence numérique, financière ou technique de nos lecteurs, quel que soit leur âge.

Ce que nous traitons

Vie pratique. Retraite, argent et patrimoine, emploi et cumul emploi-retraite, droits et aides sociales, assurances et mutuelles, arnaques. Santé. Actualité médicale, bien-être, nutrition. 4ème âge. Ehpad et résidences seniors, aides à domicile, intergénérationnel, mobilité. Lifestyle. Tourisme et loisirs, habitat, nouvelles technologies, culture, art de vivre, conso et bons plans, automobile. Actualités. Société, chroniques et autres actualités.



Nous ne traitons pas la politique partisane, les faits divers sans portée pratique, ni les sujets people. Quand une décision politique a un effet chiffrable sur les revenus ou les droits de nos lecteurs, nous traitons cet effet, pas la controverse qui l'entoure.

Cinq grands ensembles structurent notre production :Nous ne traitons pas la politique partisane, les faits divers sans portée pratique, ni les sujets people. Quand une décision politique a un effet chiffrable sur les revenus ou les droits de nos lecteurs, nous traitons cet effet, pas la controverse qui l'entoure.

Comment nous vérifions nos informations



Nous privilégions les documents institutionnels :



Un chiffre que nous ne retrouvons que dans d'autres articles de presse, sans document source identifiable, n'est pas publié. Cette règle vaut même lorsque le chiffre circule largement sur des agrégateurs de news comme Google Actualités ou Discover grâce aux (ou à cause des) algorithmes.



Les faits les plus importants d'un article sont attribués à leur source dans le texte lui-même, à l'endroit où ils sont énoncés. Vous devez pouvoir savoir en lisant une phrase d'où vient l'information qu'elle contient.



Chaque article comporte au minimum un lien vers une source officielle, qui est contrôlé avant sa publication.



Nous vérifions systématiquement la nature des montants que nous citons : brut ou net, mensuel ou annuel, pour une personne seule ou pour un couple. Ces distinctions changent le sens d'un chiffre et sont souvent une source majeure d'erreurs dans la presse généraliste ou spécialisée.

Tout chiffre publié sur SeniorActu est systématiquement vérifié après de sa source d'origine.Nous privilégions les documents institutionnels : service-public.gouv.fr , Légifrance, l'Assurance retraite, l'Agirc-Arrco, la Direction générale des Finances publiques, l'Assurance maladie, l'Insee, la Drees, l'Inserm, Santé publique France, la Haute Autorité de santé...Un chiffre que nous ne retrouvons que dans d'autres articles de presse, sans document source identifiable, n'est pas publié. Cette règle vaut même lorsque le chiffre circule largement sur des agrégateurs de news comme Google Actualités ou Discover grâce aux (ou à cause des) algorithmes.Les faits les plus importants d'un article sont attribués à leur source dans le texte lui-même, à l'endroit où ils sont énoncés. Vous devez pouvoir savoir en lisant une phrase d'où vient l'information qu'elle contient.Chaque article comporte au minimum un lien vers une source officielle, qui est contrôlé avant sa publication.Nous vérifions systématiquement la nature des montants que nous citons :. Ces distinctions changent le sens d'un chiffre et sont souvent une source majeure d'erreurs dans la presse généraliste ou spécialisée.

Santé, argent, droits : nos règles de prudence

En santé et en science , nous rendons compte de l'état des connaissances sans le durcir. Une étude établit une association, elle ne prouve pas un lien de cause à effet. Nous écrivons donc « est associé à » ou « suggère », jamais « prouve » ou « protège ». Nous précisons la taille de l'échantillon et le stade de la recherche quand ils relativisent un résultat.

, nous rendons compte de l'état des connaissances sans le durcir. Une étude établit une association, elle ne prouve pas un lien de cause à effet. Nous écrivons donc « est associé à » ou « suggère », jamais « prouve » ou « protège ». Nous précisons la taille de l'échantillon et le stade de la recherche quand ils relativisent un résultat. SeniorActu ne délivre aucun conseil médical. Nos articles ne remplacent pas une consultation. Nous ne recommandons pas de posologie, nous ne conseillons pas l'arrêt ou la modification d'un traitement.

Nos articles ne remplacent pas une consultation. Nous ne recommandons pas de posologie, nous ne conseillons pas l'arrêt ou la modification d'un traitement. En matière de retraite, de fiscalité et de droits, nous énonçons les règles de façon directe quand elles sont juridiquement établies et sourcées. Nous signalons les situations où l'application dépend d'une appréciation individuelle et renvoyons alors vers l'organisme compétent. Ces trois domaines engagent la santé et le patrimoine de nos lecteurs et imposent des précautions particulières.

Ce que nous ne publions pas Un chiffre non vérifié contre sa source primaire

Un article dont le titre promet une information que le texte ne contient pas

Une citation attribuée à une personne sans vérification de ses prises de position réelles

Un contenu générateur d'anxiété sans utilité pratique associée, dont le seul but est de générer des clics

Un texte reprenant l'annonce d'une entreprise sans vérification indépendante Sur les arnaques et les escroqueries, sujet central pour notre lectorat, nous décrivons les mécanismes suffisamment pour que vous les reconnaissiez, jamais assez pour qu'ils puissent être reproduits. Sur les arnaques et les escroqueries, sujet central pour notre lectorat, nous décrivons les mécanismes suffisamment pour que vous les reconnaissiez, jamais assez pour qu'ils puissent être reproduits.

Nos illustrations



Trois règles encadrent ce dernier usage :

Une image générée ne représente jamais une personne réelle identifiable, et ne prétend jamais documenter un événement qui a eu lieu. Elle ne se substitue pas à une photographie de reportage.

Une image générée n'est jamais utilisée comme preuve visuelle d'un fait rapporté dans l'article.

Les personnes représentées correspondent à l'âge et aux situations de notre lectorat, dans des cadres de vie français identifiables. Les photographies documentaires acquises auprès des banques d'images et que nous publions sont systématiquement créditées à leur auteur ou à leur agence.

Les images qui accompagnent nos articles sont, pour la plupart, soit issues de banques d'images de premier rang comme Shutterstock pour lesquelles nous avons acquis les droits de reproduction, soit produites par génération assistée par intelligence artificielle. Elles ont une fonction d'illustration.Trois règles encadrent ce dernier usage :Les photographies documentaires acquises auprès des banques d'images et que nous publions sont systématiquement créditées à leur auteur ou à leur agence.

Intelligence artificielle et responsabilité éditoriale Comme tous les médias aujourd'hui sans exception, SeniorActu utilise des outils d'intelligence artificielle générative dans son processus de production, pour la recherche documentaire et l'aide à la rédaction.



Cet usage ne modifie en rien la chaîne de responsabilité :



Chaque article publié est rédigé, vérifié, arbitré et validé par un responsable éditorial humain, qui en répond et y appose sa signature.



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Aucun outil automatisé n'a autorité pour décider seul de la publication d'un sujet, de la formulation d'un titre ou de l'énoncé d'un fait.



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Erreurs, corrections et droit de réponse



Toute erreur factuelle signalée est vérifiée sans délai. Lorsqu'elle est confirmée, l'article est corrigé et la correction est mentionnée en fin d'article, avec sa date. Contrairement à de nombreux médias, nous ne supprimons pas silencieusement un contenu erroné.



Une erreur touchant un montant, une date d'échéance, une condition d'éligibilité ou une information de santé fait l'objet d'une correction prioritaire, la mention restant visible de façon permanente.



Conformément aux règles déontologiques et légales en vigueur, toute personne ou institution mise en cause dans un article dispose d'un droit de réponse. Les signalements et demandes se font par le

Comme chaque média, il peut nous arriver de commettre des erreurs en dépit de toute la vigilance apportée par notre protocole éditorial. Ce qui compte est ce que nous en faisons si cela arrive.Toute erreur factuelle signalée est vérifiée sans délai. Lorsqu'elle est confirmée, l'article est corrigé et la correction est mentionnée en fin d'article, avec sa date. Contrairement à de nombreux médias, nous ne supprimons pas silencieusement un contenu erroné.Une erreur touchant un montant, une date d'échéance, une condition d'éligibilité ou une information de santé fait l'objet d'une correction prioritaire, la mention restant visible de façon permanente.Conformément aux règles déontologiques et légales en vigueur, toute personne ou institution mise en cause dans un article dispose d'un droit de réponse. Les signalements et demandes se font par le formulaire de contact du site et sont traités sans délais.

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