Emploi des seniors : la France rattrape l'Europe avant 60 ans, après c'est une autre histoire

Avant 60 ans, le retard français a disparu. Le taux d'emploi des 55-59 ans atteint 78,8 % en 2025, soit 1,5 point au-dessus de la moyenne de l'Union européenne, indique la Dares dans son étude. Un salarié de 57 ans travaille donc aujourd'hui à peu près aussi souvent en France que chez ses voisins. Sur ce segment, la partie est jouée.



Passé la barre des 60 ans, la courbe se casse. Le taux d'emploi des 60-64 ans tombe à 44,4 %, quand la moyenne européenne se situe à 55 %. La chute d'une tranche d'âge à l'autre atteint 34,4 points en France, et c'est là, uniquement là, que se logent les 10,6 points de retard sur l'Europe.



Cet écart de 10,6 points se lit mieux converti en personnes. La France compte 4 346 000 habitants de 60 à 64 ans au 1er janvier 2026, d'après les estimations de population de l'Insee. Aligner cette tranche sur la moyenne européenne supposerait donc que près de 460 000 d'entre eux occupent un poste qu'ils n'occupent pas. Un ordre de grandeur qui aide à mesurer ce que représente vraiment le mot « retard » quand il s'applique à votre génération.



La mécanique de rattrapage existe pourtant, et elle est rapide. En trois ans, le taux d'emploi des 60-64 ans a gagné 8,2 points, contre 2,5 points pour les 55-59 ans. Donc à ce rythme d'environ 2,7 points par an, il faudrait encore près de quatre ans pour rejoindre les 55 % européens. Sauf que la moyenne européenne avance aussi, et que ce rattrapage-là ne doit presque rien à un changement d'attitude des employeurs.