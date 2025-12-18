Emploi et Cumul Emploi-Retraite Retraite progressive à 60 ans : les nouvelles règles qui obligent votre employeur en 2026 Par Fabrice Crozier | Publié le 18/12/2025 à 08:16 | mis à jour le 13/01/2026 à 09:21 Travailler moins pour préparer son départ, tout en commençant à percevoir une partie de sa pension : c'est la promesse de la retraite progressive. Longtemps resté dans l'ombre à cause de la frilosité des entreprises, ce dispositif connaît un tournant décisif en ce début d'année 2026. Grâce aux derniers décrets d'application de la réforme des retraites, le cadre légal se durcit en faveur des salariés seniors. Désormais, dès l'âge de 60 ans, demander un passage à temps partiel pour entrer en retraite progressive devient un droit quasi-automatique. L'employeur, s'il souhaite s'y opposer, doit désormais répondre à des critères de justification extrêmement stricts sous peine de sanctions. Senioractu vous détaille vos nouveaux droits et la marche à suivre pour réussir votre fin de carrière. Partager : W f X in @

Le passage de 62 à 60 ans : qui est vraiment éligible en 2026 ? Malgré le décalage de l'âge légal de départ à 64 ans, la retraite progressive reste accessible deux ans avant cet âge pivot. En 2026, cela signifie que les assurés nés en 1966 peuvent solliciter le dispositif dès l'âge de 60 ans, à condition de justifier d'au moins 150 trimestres d'assurance vieillesse (tous régimes confondus).



Ce dispositif permet de travailler à temps partiel (entre 40 % et 80 % d'un temps plein) tout en percevant une fraction de sa retraite de base et de sa complémentaire Agirc-Arrco. Par exemple, si vous choisissez de travailler à 60 %, vous recevrez 40 % de vos pensions de retraite en complément de votre salaire. L'immense avantage de cette formule est que vous continuez à cotiser pour votre retraite définitive. En travaillant à temps partiel, vous accumulez des trimestres et des points, ce qui permet souvent d'atteindre le taux plein au moment du départ définitif, tout en ayant réduit votre charge de travail plusieurs années auparavant. C'est une solution idéale pour prévenir l'usure professionnelle tout en maintenant un niveau de vie décent.

L'inversion de la charge de la preuve : un bouclier pour le salarié C'est la révolution de 2026. Jusqu'ici, l'employeur disposait d'un droit de veto quasi discrétionnaire sur le passage au temps partiel lié à une retraite progressive. De nombreux seniors se voyaient opposer un refus oral, sans aucun recours possible. Cette ère est révolue.



Désormais, la loi instaure une présomption d'accord. Lorsque vous déposez votre demande de passage à temps partiel, l'employeur dispose d'un délai de deux mois pour répondre. Son silence vaut acceptation tacite. S'il souhaite refuser, il ne peut plus se contenter d'une réponse évasive. Il doit impérativement justifier que le passage à temps partiel est incompatible avec l'activité économique de l'entreprise.



La charge de la preuve est inversée : c'est à la direction de démontrer, par des éléments concrets (désorganisation manifeste du service, absence de remplaçant possible, contraintes de sécurité), que votre demande nuit à l'entreprise. En cas de litige, les tribunaux de Prud'hommes sont désormais beaucoup plus enclins à valider le droit au temps partiel des seniors, considérant que le maintien dans l'emploi est une priorité nationale. Pour le salarié, c'est une sécurité juridique inédite qui permet d'aborder la négociation avec une assurance renforcée.

La nouvelle obligation d'entretien de fin de carrière Pour accompagner cette mesure, le Code du Travail impose dès 2026 un entretien de fin de carrière obligatoire pour tout salarié atteignant l'âge de 60 ans. Cet échange ne doit pas être confondu avec l'entretien professionnel classique. Il doit porter spécifiquement sur les conditions de travail, la charge de travail et, surtout, sur les dispositifs d'aménagement de fin de carrière comme la retraite progressive.



Lors de cet entretien, l'employeur a l'obligation d'informer le salarié sur ses droits. Ne pas organiser cet entretien peut exposer l'entreprise à des dommages et intérêts. Pour vous, c'est le moment idéal pour poser vos conditions. Si vous souhaitez passer aux quatre cinquièmes (80 %) ou à la mi-temps (50 %), mentionnez-le officiellement durant ce rendez-vous.



Il est également possible de négocier le surcotage : c'est un mécanisme où l'employeur accepte de payer les cotisations retraite sur la base d'un temps plein, alors même que vous travaillez à temps partiel. Cela garantit que votre future pension de retraite ne subira aucune baisse malgré votre réduction d'activité. En 2026, de plus en plus d'accords de branches ou d'entreprises prévoient la prise en charge de ce surcotage par l'employeur comme un outil de fidélisation des salariés expérimentés.

La démarche administrative : ne pas se tromper de calendrier demande de retraite progressive auprès de l'Assurance Retraite.



Les pièces justificatives indispensables sont :

Votre nouveau contrat de travail ou un avenant précisant la durée du travail à temps partiel.

ou un avenant précisant la durée du travail à temps partiel. Une attestation de l'employeur confirmant la durée de travail applicable dans l'entreprise (durée légale ou conventionnelle).

Vos bulletins de salaire des 12 derniers mois. Le paiement de la fraction de retraite prend effet le premier jour du mois suivant la réception de votre dossier complet. Il est donc conseillé d'anticiper la signature de votre avenant au contrat de travail environ trois mois avant la date de début souhaitée pour la retraite progressive. Notez bien que chaque année, vous devrez fournir à votre caisse une attestation de votre employeur certifiant que vous travaillez toujours à temps partiel. Toute modification de votre quotité de travail (passer de 60 % à 50 % par exemple) doit être signalée immédiatement, car elle modifie le montant de la fraction de pension que vous recevez. Une fois l'accord de votre employeur obtenu (ou le délai de deux mois expiré), la démarche se déplace vers votre caisse de retraite. Vous devez déposer un dossier deauprès de l'Assurance Retraite.Les pièces justificatives indispensables sont :Le paiement de la fraction de retraite prend effet le premier jour du mois suivant la réception de votre dossier complet. Il est donc conseillé d'anticiper la signature de votre avenant au contrat de travail environla date de début souhaitée pour la retraite progressive. Notez bien que chaque année, vous devrez fournir à votre caisse une attestation de votre employeur certifiant que vous travaillez toujours à temps partiel. Toute modification de votre quotité de travail (passer de 60 % à 50 % par exemple) doit être signalée immédiatement, car elle modifie le montant de la fraction de pension que vous recevez.

Retraite progressive ou cumul emploi-retraite : que choisir ? retraite progressive est préférable si vous n'avez pas encore tous vos trimestres ou si vous souhaitez continuer à améliorer le montant de votre future pension. C'est un dispositif de "continuité".



À l'inverse, le cumul emploi-retraite (CER) impose d'avoir déjà liquidé toutes ses retraites. Comme nous l'avons vu précédemment, le CER est désormais soumis à des plafonds de revenus plus stricts avant 67 ans. La retraite progressive apparaît donc comme la solution la plus souple et la plus protectrice pour les 60-64 ans. Elle permet une transition douce, psychologiquement et financièrement, vers la cessation totale d'activité. N'hésitez pas à demander une simulation gratuite sur le site Beaucoup de seniors hésitent entre la retraite progressive et le cumul emploi-retraite. En 2026, le choix est plus clair. Laest préférable si vous n'avez pas encore tous vos trimestres ou si vous souhaitez continuer à améliorer le montant de votre future pension. C'est un dispositif de "continuité".À l'inverse, le(CER) impose d'avoir déjà liquidé toutes ses retraites. Comme nous l'avons vu précédemment, le CER est désormais soumis à des plafonds de revenus plus stricts avant 67 ans. La retraite progressive apparaît donc comme la solution la plus souple et la plus protectrice pour les 60-64 ans. Elle permet une transition douce, psychologiquement et financièrement, vers la cessation totale d'activité. N'hésitez pas à demander une simulation gratuite sur le site info-retraite.fr pour comparer les deux scénarios et choisir celui qui maximise vos droits à long terme.

Sources :

- Service-Public.fr : "Retraite progressive d'un salarié du secteur privé".

- Code du Travail : Articles L3123-4 et suivants (Aménagement du temps de travail des seniors).

- Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (Cnav) : Circulaire 2025/14 sur les conditions de trimestres et d'âge.

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