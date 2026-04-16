Réforme du cumul emploi-retraite 2027 : pourquoi les 8 prochains mois sont décisifs pour vos revenus

Aujourd'hui, un retraité parti à taux plein peut cumuler sa pension et un salaire sans aucun plafond. C'est le cumul intégral, et il fonctionne dès l'âge légal pour peu que vous ayez vos trimestres.



À partir du 1er janvier 2027, ce mécanisme disparaît pour tous ceux qui n'auront pas encore liquidé leur retraite. L'article 102 de la loi n° 2025-1403 (LFSS 2026) réorganise le dispositif autour de trois tranches d'âge, et la logique n'a plus rien à voir avec le taux plein ou les trimestres.



Avant l'âge légal (entre 62 et 64 ans selon votre génération), chaque euro gagné en travaillant sera déduit de votre pension, euro pour euro. Autrement dit, reprendre un emploi à 62 ans après un départ anticipé reviendra à ne plus percevoir de retraite du tout tant que vous travaillez.



Entre l'âge légal et 67 ans, le cumul restera possible, mais vos revenus d'activité seront plafonnés. Au-delà d'un seuil estimé à 7 000 € bruts par an (le décret n'est toujours pas publié à ce jour), votre pension sera amputée de 50 % du dépassement.



Et la création de nouveaux droits à retraite, celle qui permettait de se constituer une seconde pension, disparaît purement et simplement dans cette tranche d'âge.



À partir de 67 ans seulement, tout redevient libre : cumul intégral, pas de plafond, et possibilité de cotiser pour une seconde pension sans le plafond actuel de 5 % du PASS.



Pour ceux qui atteignent cet âge, la réforme est même plus généreuse qu'avant. Pour tous les autres, c'est un resserrement brutal, et l'objectif budgétaire le confirme : l'État attend 0,4 milliard d'euros d'économies dès 2027.