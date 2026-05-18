Emploi et Cumul Emploi-Retraite Chômage après 50 ans : ce chiffre Unédic deux fois pire que ce que vous craignez Par Fabrice Crozier | Publié le 18/05/2026 à 08:55 Le cabinet du recruteur est silencieux. Sur la table, un CV de quatre pages, vingt-six ans d'expérience, trois langues. En face, un manager qui ne posera pas une seule question sur le contenu de l'un d'entre eux. Il regarde la date de naissance, puis le referme...

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Le chiffre Unédic qu'on n'entend jamais dans le débat



Les chiffres ronds reviennent en boucle : 60 % de taux d'emploi, 45 % de recruteurs réticents, l'écart avec l'Allemagne.



Or il existe une donnée, plus discrète, qui dit l'essentiel mieux que tous les témoignages. Elle ne raconte pas l'âgisme, elle le mesure.



Dans son près de deux fois plus longue que celle de l'ensemble des demandeurs d'emploi.



Pas 20 % de plus, pas 30 % de plus : près du double. Vous l'avez forcément entendu cette semaine. Sur tous les canaux, à la radio, dans la presse, des seniors qui racontent leurs CV ignorés, leurs entretiens humiliants, leur descente aux enfers professionnelle après 55 ans.Les chiffres ronds reviennent en boucle : 60 % de taux d'emploi, 45 % de recruteurs réticents, l'écart avec l'Allemagne.Or il existe une donnée, plus discrète, qui dit l'essentiel mieux que tous les témoignages. Elle ne raconte pas l'âgisme, elle le mesure.Dans son rapport de mars 2023 , repris depuis dans toutes ses synthèses, l'Unédic établit que la durée moyenne d'inscription des seniors à France Travail estque celle de l'ensemble des demandeurs d'emploi.Pas 20 % de plus, pas 30 % de plus : près du double.

340 jours contre 520 : ce que dit vraiment le ratio Ce chiffre, il faut le lire pour ce qu'il dit vraiment. Quand vous avez moins de 50 ans, en moyenne, vous restez environ 340 jours inscrit à France Travail entre votre perte d'emploi et votre retour à l'emploi.



Quand vous avez plus de 50 ans, cette durée grimpe à environ 520 jours — soit dix-sept mois.



Le pic est encore plus net après 55 ans. Selon la Dares, 65 % des demandeurs d'emploi de plus de 55 ans sont inscrits depuis plus d'un an, contre 42 % pour l'ensemble des chômeurs.



C'est une statistique froide, mais elle dit quelque chose qu'aucun témoignage ne dira jamais aussi clairement.



À compétences et qualifications égales, vous ne perdez pas seulement votre emploi à 55 ans, vous perdez aussi la capacité d'en retrouver un.



La machine économique tourne, mais elle tourne sans vous. Durée moyenne d'inscription à France Travail : 340 jours pour les moins de 50 ans, environ 520 jours pour les plus de 50 ans, soit près du double. Données Unédic. DURÉE MOYENNE D'INSCRIPTION À FRANCE TRAVAIL En jours, par tranche d'âge — Source : Unédic Après 50 ans, vous restez inscrit en moyenne 520 jours soit près du double des moins de 50 ans moins de 50 ans 50 ans et plus 340 j 520 j Moins de 50 ans Environ 11 mois d'inscription 50 ans et plus Environ 17 mois d'inscription Près du double, à compétences égales. L'écart se creuse encore après 55 ans (source Dares). © SeniorActu.com

Pourquoi 2025 a aggravé le calcul



Concrètement : 53-54 ans n'ont plus que 18 mois d'indemnisation maximum, contre 22,5 mois avant. C'est l'alignement sur le régime général.



Les 55-56 ans gardent leurs 22,5 mois. Les 57 ans et plus conservent 27 mois.



Sur le papier, c'est une incitation au retour à l'emploi. Dans les faits, c'est un raccourcissement des droits sur la tranche la plus exposée, précisément celle où la durée moyenne d'inscription dépasse 17 mois.



Autrement dit : on a coupé 4,5 mois d'indemnisation à des actifs qui ont statistiquement besoin de 17 mois pour retrouver un emploi. L'équation parle d'elle-même. Sur le même sujet :

Cour des comptes : cette erreur de pension qui joue toujours contre vous Les six derniers mois ont aggravé la mécanique. La réforme de l'assurance chômage du 1er avril 2025, toujours en vigueur en 2026, a décalé de deux ans les bornes d'âge donnant accès aux durées d'indemnisation allongées.Concrètement :n'ont plus que 18 mois d'indemnisation maximum, contre 22,5 mois avant. C'est l'alignement sur le régime général.Les 55-56 ans gardent leurs 22,5 mois. Les 57 ans et plus conservent 27 mois.Sur le papier, c'est une incitation au retour à l'emploi. Dans les faits, c'est un raccourcissement des droits sur la tranche la plus exposée, précisément celle où la durée moyenne d'inscription dépasse 17 mois.Autrement dit : on a coupé 4,5 mois d'indemnisation à des actifs qui ont statistiquement besoin de 17 mois pour retrouver un emploi. L'équation parle d'elle-même.

Trois mécanismes qui expliquent le double



Le premier est algorithmique. Les outils de tri de CV par intelligence artificielle reproduisent les biais d'âge présents dans les pratiques de recrutement, en amont, parfois sans même que le recruteur humain consulte le dossier.



Le deuxième est salarial. À expérience comparable, un cadre de 55 ans coûte mécaniquement plus cher qu'un cadre de 35 ans, et les services RH arbitrent souvent contre la séniorité dans les recrutements en tension budgétaire.



Le troisième est psychologique. Au bout de huit à dix mois sans emploi, votre serviteur peut en témoigner pour l'avoir vu autour de lui, la confiance s'effrite, le réseau se distend, et la spirale de l'inactivité prend le relais des préjugés des recruteurs.



Ces trois mécanismes ne sont pas séquentiels, ils s'additionnent. Et ils expliquent que la statistique Unédic ne bouge pas vraiment d'une année sur l'autre, malgré les plans successifs. Biais algorithmique ⚠️ Tri de CV 📊 Filtres automatisés Reproduisent les biais d'âge ⚠️ Effet pratique CV écarté avant lecture humaine Biais salarial ⚠️ Coût RH 💶 À expérience comparable Senior coûte plus que junior 📉 Arbitrage budgétaire Contre la séniorité Biais psychologique ⏱️ 8-10 mois ⏱️ Seuil critique sans emploi 8 à 10 mois 📉 Effet Confiance et réseau s'effritent Pourquoi ces 520 jours moyens ? Trois mécanismes documentés se cumulent, et aucun ne tient au candidat lui-même.Le premier est. Les outils de tri de CV par intelligence artificielle reproduisent les biais d'âge présents dans les pratiques de recrutement, en amont, parfois sans même que le recruteur humain consulte le dossier.Le deuxième est. À expérience comparable, un cadre de 55 ans coûte mécaniquement plus cher qu'un cadre de 35 ans, et les services RH arbitrent souvent contre la séniorité dans les recrutements en tension budgétaire.Le troisième est. Au bout de huit à dix mois sans emploi, votre serviteur peut en témoigner pour l'avoir vu autour de lui, la confiance s'effrite, le réseau se distend, et la spirale de l'inactivité prend le relais des préjugés des recruteurs.Ces trois mécanismes ne sont pas séquentiels, ils s'additionnent. Et ils expliquent que la statistique Unédic ne bouge pas vraiment d'une année sur l'autre, malgré les plans successifs.

Trois dispositifs publics, et ce qu'ils valent vraiment



Boost 50+ : ateliers collectifs et coaching individuel pour accélérer le retour à l'emploi. Le dispositif est généralisé mais reste mal connu des allocataires.



Atout Senior : accompagnement renforcé en formation, en cours d'expérimentation en Île-de-France avant déploiement national.



ARE-formation : depuis le 1er avril 2025, les allocataires de 55 ans et plus peuvent prolonger leur indemnisation de 4,5 mois s'ils suivent une formation validée par



Trois dispositifs, donc. Mais aucun ne s'attaque au problème en amont : la décision de recrutement, qui se joue à l'instant zéro de la candidature, avant tout dispositif d'accompagnement. La réponse publique tient en trois dispositifs, dont l'efficacité reste à démontrer.: ateliers collectifs et coaching individuel pour accélérer le retour à l'emploi. Le dispositif est généralisé mais reste mal connu des allocataires.: accompagnement renforcé en formation, en cours d'expérimentation en Île-de-France avant déploiement national.: depuis le 1er avril 2025, les allocataires de 55 ans et plus peuvent prolonger leur indemnisation de 4,5 mois s'ils suivent une formation validée par France Travail comme indiqué sur sa fiche officielle . C'est le levier le plus concret, parce qu'il compense exactement les 4,5 mois retirés en 2025, à condition de demander une formation à temps.Trois dispositifs, donc. Mais aucun ne s'attaque au problème en amont : la décision de recrutement, qui se joue à l'instant zéro de la candidature, avant tout dispositif d'accompagnement.

Index senior, CDI senior expérimenté : ce qui pèse vraiment L'ANI signé par les partenaires sociaux en novembre 2024, transposé par la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, a créé le contrat de valorisation de l'expérience (CVE), surnommé CDI senior. Entré en vigueur le 26 octobre 2025 à titre expérimental pour cinq ans, il est réservé aux demandeurs d'emploi de 60 ans et plus inscrits à France Travail.



Son principal levier d'attractivité pour l'employeur : la possibilité de mettre le salarié à la retraite d'office dès qu'il atteint l'âge du taux plein, avec exonération temporaire de la contribution patronale spécifique de 30 % normalement due sur l'indemnité de mise à la retraite. Cette exonération court jusqu'au 31 décembre 2028.



La seconde mesure prévoit un entretien de mi-carrière obligatoire à 45 ans, censé anticiper la deuxième partie de vie professionnelle.



Sur le papier, ces deux outils visent juste. Dans les faits, ils dépendent du bon vouloir des employeurs et n'introduisent aucune sanction en cas de non-embauche.



Le précédent de l'index senior, censuré par le Conseil constitutionnel en avril 2023, hante encore ce dossier. À chaque fois qu'une mesure contraignante est posée, elle finit retoquée ou diluée.



Reste, pour vous lecteur, à connaître votre droit aux 4,5 mois de prolongation par formation et à demander Boost 50+ dès l'inscription. Sauf que ces leviers ne réparent pas la statistique Unédic, ils en amortissent les effets sur votre propre dossier.

Sources :

- Unédic, Qui sont les allocataires indemnisés par l'Assurance chômage ?, rapport et synthèses, à partir de mars 2023

- Unédic, Y a-t-il des règles d'indemnisation particulières pour les allocataires seniors ?, fiche thématique mise à jour avril 2025

- Dares, Les seniors sur le marché du travail en 2024, étude publiée le 23 juillet 2025

- Dares, Part du chômage de longue durée selon l'âge, tableau de bord seniors

- France Travail, Indemnisation chômage seniors, page officielle 2026

- Service-Public, Aide au retour à l'emploi, nouvelles règles au 1er avril 2025

- Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés

- Vie-publique.fr, fiche de synthèse de la loi du 24 octobre 2025





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