Emploi et Cumul Emploi-Retraite Reconversion : ce conseiller gratuit dont personne ne vous parle quand vous voulez changer de métier Le site travail-emploi.gouv.fr déroule des fiches de douze écrans. Le Code du travail vous balance des articles L.6324-1, L.1242-3 alinéa 5°. Et vous, devant l'écran, vous voulez juste qu'un humain vous dise quoi faire en premier. Cet humain existe, le contacter est gratuit mais personne ne vous en parle.

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Un dispositif puissant, mais opaque pour le candidat seul 09 72 01 02 03. Non surtaxé, joignable du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi matin de 9h à 12h.



C'est la ligne directe d'Avenir Actifs, le réseau d'opérateurs régionaux qui délivre le service public Mon conseil en évolution professionnelle (Mon CEP). Vous tombez sur un standard humain qui prend votre code postal et vous attribue un conseiller proche de chez vous.



Ce conseiller est gratuit, confidentiel, et n'a aucun lien avec votre employeur actuel. Vous pouvez l'appeler sans en parler à votre patron : l'accompagnement se fait sur votre temps libre.



Si vous préférez ne pas téléphoner, le site officiel



Précision importante : selon votre statut, l'organisme change.

Salarié non-cadre du privé, c'est Avenir Actifs (numéro et site ci-dessus).

Cadre, c'est l' APEC , à contacter via apec.fr.

, à contacter via apec.fr. Demandeur d'emploi, c'est France Travail ,

, et travailleur handicapé, c'est Cap Emploi. Dans le doute, composez le 09 72 01 02 03 : le standard vous redirigera vers le bon réseau. Notez d'abord ce numéro unique, valable partout en France :. Non surtaxé, joignable du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi matin de 9h à 12h.C'est la ligne directe d', le réseau d'opérateurs régionaux qui délivre le service public(Mon CEP). Vous tombez sur un standard humain qui prend votre code postal et vous attribue un conseiller proche de chez vous.Ce conseiller est gratuit, confidentiel, et n'a aucun lien avec votre employeur actuel. Vous pouvez l'appeler sans en parler à votre patron : l'accompagnement se fait sur votre temps libre.Si vous préférez ne pas téléphoner, le site officiel mon-cep.org fait la même chose. Vous tapez votre code postal et vous prenez rendez-vous en ligne.Précision importante : selon votre statut, l'organisme change.Dans le doute, composez le 09 72 01 02 03 : le standard vous redirigera vers le bon réseau.

Le numéro qui débloque tout : 09 72 01 02 03 09 72 01 02 03. Non surtaxé, joignable du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi matin de 9h à 12h.



C'est la ligne directe d'Avenir Actifs, le réseau d'opérateurs régionaux qui délivre le service public Mon conseil en évolution professionnelle (Mon CEP). Vous tombez sur un standard humain qui prend votre code postal et vous attribue un conseiller proche de chez vous.



Ce conseiller est gratuit, confidentiel, et n'a aucun lien avec votre employeur actuel. Vous pouvez l'appeler sans en parler à votre patron : l'accompagnement se fait sur votre temps libre.



Si vous préférez ne pas téléphoner, le site officiel



Une précision importante : ce numéro et ce site couvrent la majorité des cas. Mais selon votre statut professionnel, l'organisme qui vous accompagne peut changer :

Si vous êtes salarié non-cadre du secteur privé , c'est bien Avenir Actifs (le numéro et le site ci-dessus).

, c'est bien Avenir Actifs (le numéro et le site ci-dessus). Si vous êtes cadre , l'interlocuteur dédié est l' APEC , à contacter via apec.fr ou le centre Apec le plus proche.

, l'interlocuteur dédié est l' , à contacter via apec.fr ou le centre Apec le plus proche. Si vous êtes demandeur d'emploi , votre conseiller France Travail assure la mission CEP.

, votre conseiller assure la mission CEP. Si vous êtes travailleur reconnu handicapé, c'est Cap Emploi qui prend le relais. Dans le doute, n"hésitez pas à composer le 09 72 01 02 03 : le standard vous redirigera vers le bon réseau si vous n'êtes pas du bon profil. Notez d'abord ce numéro unique, valable partout en France :. Non surtaxé, joignable du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi matin de 9h à 12h.C'est la ligne directe d', le réseau d'opérateurs régionaux qui délivre le service public(Mon CEP). Vous tombez sur un standard humain qui prend votre code postal et vous attribue un conseiller proche de chez vous.Ce conseiller est gratuit, confidentiel, et n'a aucun lien avec votre employeur actuel. Vous pouvez l'appeler sans en parler à votre patron : l'accompagnement se fait sur votre temps libre.Si vous préférez ne pas téléphoner, le site officiel mon-cep.org fait la même chose. Vous tapez votre code postal et vous prenez rendez-vous en ligne avec un conseiller de proximité.Une précision importante : ce numéro et ce site couvrent la majorité des cas. Mais selon votre statut professionnel, l'organisme qui vous accompagne peut changer :Dans le doute, n"hésitez pas à composer le 09 72 01 02 03 : le standard vous redirigera vers le bon réseau si vous n'êtes pas du bon profil.

L'entreprise d'accueil, le piège à clarifier d'emblée Première chose à savoir, et personne ne vous le dit clairement : il n'existe aucune liste officielle d'entreprises d'accueil agréées. C'est l'écueil n°1 sur lequel buttent les candidats à la reconversion.



N'importe quelle entreprise française peut être votre entreprise d'accueil, à condition qu'elle accepte de signer un CDD de reconversion. Le dispositif n'a ni label, ni répertoire, ni plateforme dédiée. Vous devez démarcher vous-même les entreprises qui exercent le métier que vous visez.





Trois canaux fonctionnent en pratique :



1) Le réseau personnel d'abord, qui reste le plus efficace après 50 ans : ancien collègue passé chez un concurrent, voisin qui dirige une PME, contact LinkedIn dans le secteur visé.



2) Les job-datings ensuite, organisés par les chambres consulaires et France Travail, où vous rencontrez des recruteurs en face à face.



3) La candidature spontanée enfin, par lettre adressée à un responsable RH ciblé, en expliquant le dispositif de CDD reconversion et son intérêt pour l'entreprise.



Votre conseiller CEP vous aidera précisément sur cette étape de ciblage. Il connaît le tissu économique local et oriente vers les secteurs en tension qui recrutent dans votre bassin d'emploi.

Le parcours du dossier, étape par étape Une fois l'entreprise d'accueil identifiée, le montage du dossier suit un parcours précis. Votre conseiller CEP vous tient la main à chaque étape.



Étape 1 : la demande écrite à votre employeur actuel, par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous notifiez votre projet, le nom de l'entreprise d'accueil, la durée prévue et la formation envisagée.



Étape 2 : la signature d'un accord écrit entre vous et votre employeur via le formulaire CERFA n° 17613*01. Cet accord fixe la durée de suspension du contrat, les modalités de retour anticipé et le calendrier de la formation.



L'employeur peut refuser pour des motifs objectifs liés à l'organisation du travail.



Étape 3 : un contrat tripartite est signé entre vous, l'entreprise d'accueil et votre employeur d'origine. Il fixe les obligations de chacun pendant la suspension du contrat.



Étape 4 : la demande de financement est transmise à votre OPCO (Opérateur de compétences) par votre employeur, au plus tard 30 jours avant le début de la formation.



L'OPCO dispose ensuite de 20 jours pour répondre. C'est lui, et non Transitions Pro, qui valide le dossier selon les critères de votre branche professionnelle.

Trois pièges qui font capoter un dossier sur deux Trois pièges concrets attendent le candidat qui se lance seul. Le premier : croire que la formation peut être choisie librement.



Pour être financée, elle doit être certifiante, inscrite au RNCP ou au Répertoire spécifique de France Compétences. Une formation non certifiante n'est pas éligible, même excellente.



Le deuxième piège : sous-estimer le critère « perspectives d'emploi à l'issue de la formation ». L'OPCO de votre branche, qui valide votre dossier, regarde si le métier visé recrute dans votre secteur.



Un projet vers un métier saturé sera refusé, même si la formation est certifiante. Votre conseiller CEP a accès aux statistiques d'emploi par métier et par bassin.



Le troisième piège, le plus douloureux : se lancer dans la rédaction du dossier sans avoir consolidé son projet en amont. La majorité des refus vient de dossiers où le projet est flou ou la cohérence du parcours mal démontrée.



Le CEP existe précisément pour éviter ces trois écueils.

Le premier geste utile : décrocher le téléphone



Le CEP n'est pas une formalité, c'est l'interlocuteur humain qui transforme un mécanisme abstrait en plan d'action concret. Avant de chercher votre entreprise d'accueil, avant d'écrire la première ligne de votre dossier, le premier geste utile est de composer le 09 72 01 02 03 ou de prendre rendez-vous sur



Le rendez-vous est gratuit. Il dure entre une et deux heures.



À l'issue de ce premier échange, vous saurez exactement quelles sont vos prochaines étapes, dans quel ordre, et avec qui les franchir. Vous l'aurez compris : le mécanisme légal du CDD reconversion est généreux. En revanche, sa mise en œuvre, elle, repose entièrement sur votre initiative et celle d'une entreprise d'accueil que vous devrez démarcher seul.Le CEP n'est pas une formalité, c'est l'interlocuteur humain qui transforme un mécanisme abstrait en plan d'action concret. Avant de chercher votre entreprise d'accueil, avant d'écrire la première ligne de votre dossier, le premier geste utile est de composer le 09 72 01 02 03 ou de prendre rendez-vous sur la fiche officielle du ministère du Travail Le rendez-vous est gratuit. Il dure entre une et deux heures.À l'issue de ce premier échange, vous saurez exactement quelles sont vos prochaines étapes, dans quel ordre, et avec qui les franchir.

Sources :

- Ministère du Travail et des Solidarités, fiche « La période de reconversion », travail-emploi.gouv.fr

- Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, Légifrance

- Service Public, fiche « Conseil en évolution professionnelle (CEP) », mise à jour du 20 février 2026

- Mon CEP par Avenir Actifs, mon-cep.org

- Formulaire CERFA n° 17613*01 « Accord de période de reconversion »

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 29/04/2026 à 17:42



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