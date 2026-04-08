Emploi après 50 ans : votre candidature rejetée en 30 minutes, sans qu'un recruteur l'ait ouverte

Le règlement européen sur l'intelligence artificielle, adopté en juin 2024, classe les logiciels de tri de candidatures dans la catégorie « haut risque ». Les entreprises devront prouver que leurs outils ne discriminent pas, documenter leur fonctionnement et garantir une supervision humaine.



Depuis le 2 février 2025, une première interdiction est en vigueur : les systèmes d'IA qui détectent les émotions des candidats pendant un entretien de recrutement sont proscrits.



Les entreprises qui analysaient les micro-expressions ou le ton de voix en entretien vidéo ont dû arrêter. Pour le reste, il faudra attendre.



L'application des règles sur les systèmes à haut risque, dont le tri de CV par IA, n'entrera en vigueur qu'en août 2026. D'ici là, aucune obligation de transparence ni d'audit pour les entreprises françaises qui utilisent ces outils.



Aux États-Unis, la réponse vient des tribunaux. En Europe, elle viendra du règlement, mais la question reste la même : votre CV a-t-il été lu par un humain, ou jeté par une machine ?